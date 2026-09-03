Vous souhaitez dynamiser et développer votre entreprise ? La croissance externe est une solution à explorer ! Cette méthode peut vous permettre d’élargir rapidement votre marché et de renforcer vos compétences.

PayFit vous présente les avantages, les défis de cette stratégie et des conseils pratiques pour l’intégrer efficacement.

Qu’est-ce que la croissance externe ?

Qu’est-ce que la croissance externe ?

Définition de la croissance externe : c’est une stratégie par laquelle une entreprise se développe en reprenant une entreprise déjà existante.

Croissance organique et croissance externe : contrairement à la croissance organique qui repose sur le développement interne à travers l’augmentation des ventes, le lancement de nouveaux produits ou l’expansion de l’activité, la croissance externe consiste à intégrer une structure déjà existante.

Les modalités de développement dépendent du type de croissance choisi, qu'elle soit interne ou externe. L’approche externe permet d’accélérer l’expansion de l’entreprise en accédant rapidement à de nouveaux marchés, compétences technologiques ou capacités de production, sans avoir à les développer en interne. Elle est souvent utilisée pour gagner en compétitivité, renforcer sa position sur le marché ou diversifier ses activités.

Pourquoi mettre en place une stratégie de croissance externe ?

Les modalités de la croissance : voici quelques possibilités offertes par la croissance externe :

l’élargissement de l'activité : l’un des principaux objectifs de la croissance externe est de développer l'activité de l'entreprise. Cela passe par l'exploration de nouveaux marchés, notamment à l'international. En s'implantant dans des zones géographiques encore inexplorées, l'entreprise peut diversifier ses revenus et réduire sa dépendance à un marché unique ;

la maîtrise d'un secteur spécifique : la croissance externe permet de mieux contrôler un secteur d'activité en acquérant des entreprises concurrentes, des clients ou des fournisseurs. En rachetant un concurrent, l'entreprise peut non seulement éliminer la concurrence, mais aussi élargir sa part de marché. Elle peut également sécuriser ses approvisionnements et ses débouchés, renforçant sa chaîne de valeur ;

le développement des capacités internes : l'acquisition d'entreprises d'autres secteurs offre une opportunité précieuse d'enrichir les compétences et les savoir-faire de l'entreprise. En diversifiant ses activités, elle peut non seulement bénéficier de nouvelles technologies et méthodes, mais aussi élargir son éventail de produits et services.

En somme, la croissance externe est une stratégie multi-facettes qui, lorsqu'elle est bien orchestrée, peut propulser une entreprise vers de nouveaux sommets en lui permettant d'élargir son marché, de renforcer sa maîtrise sectorielle et d'améliorer ses capacités opérationnelles.

⚠️ Attention : une croissance externe nécessite généralement des ressources financières importantes. Il est essentiel de bien évaluer sa capacité d'investissement et de prévoir un plan de financement détaillé.

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Quelles sont les différentes stratégies de croissance externe ?

L’acquisition d’une entreprise

Racheter une entreprise ou un fonds de commerce permet d’accélérer la croissance en captant des parts de marché et en augmentant la visibilité auprès de nouveaux clients et partenaires.

Cette stratégie offre aussi l’avantage de récupérer des compétences et savoir-faire absents en interne, ce qui permet de diversifier les activités sans investir lourdement en R&D. De plus, l’acquisition permet de réaliser, de rationaliser les coûts et de bénéficier de contrats existants.

Cependant, ce type de projet exige un investissement massif. Il est nécessaire de bien évaluer les risques, car un échec peut mettre en péril l’entreprise.

💡 Bon à savoir : pour optimiser ces opérations, de nombreux entrepreneurs optent pour la création d'une holding.

Les alliances stratégiques

Moins coûteuses et plus flexibles que les acquisitions, les alliances permettent de partager des ressources avec d’autres entreprises, comme dans le cadre d’un groupement d’intérêt économique (GIE).

Elles ouvrent la possibilité de développer des offres communes ou d’acquérir de nouvelles compétences, tout en renforçant l’efficacité et en étendant la présence sur le marché. Pour maximiser le succès, les partenaires doivent partager une vision commune et formaliser clairement leurs objectifs et leurs conditions de collaboration.

La fusion

La fusion consiste à regrouper le patrimoine et les activités de plusieurs entreprises pour en former une seule, que ce soit en créant une nouvelle entité ou en absorbant une autre société.

Cette opération permet souvent de surmonter des difficultés économiques, d’améliorer la compétitivité ou d’élargir l’offre de produits et services. Elle favorise également la mutualisation des coûts et l’élargissement de la clientèle.

💡 Notre conseil : il faudra être vigilant sur l'aspect gestion des ressources humaines lors de la fusion des équipes. Une fusion mal préparée sur le plan humain peut entraîner une perte de talents clés, une baisse de productivité et des tensions sociales qui compromettront le développement à long terme de l’entreprise.

Croissance et entreprise : pour réussir son projet de croissance externe, il est important de suivre un processus bien structuré.

1. Définir son projet de croissance externe

Il faut clarifier vos objectifs, les types d’entreprises que vous visez (en termes de taille, localisation, secteur, offre, clientèle, etc.), et déterminer les critères de sélection.

Gardez en tête que la cible parfaite n'existe pas, il est donc essentiel d'établir des critères réalistes, alignés sur votre stratégie de développement.

2. Rechercher l’entreprise à reprendre

Il est souvent difficile d’identifier les cédants potentiels, car beaucoup de dirigeants préfèrent garder leurs intentions discrètes.

Soyez proactif dans votre recherche, car les opportunités sont rares et la concurrence, élevée.

💡 Bon à savoir : la due diligence est une étape cruciale avant toute opération de croissance externe. Elle permet d'évaluer précisément l'entreprise cible et d'identifier les risques potentiels.

3. Évaluer l’entreprise identifiée

Une fois une cible repérée, l’évaluation de l’entreprise est indispensable. Cette évaluation doit notamment porter sur le capital social, le statut juridique de l'entreprise cible ainsi que sa structure et sa répartition, car ces éléments impacteront directement la valorisation et les modalités de l'opération.

Un audit approfondi de sa situation financière, commerciale et humaine doit ensuite être réalisé pour évaluer son potentiel et engager des négociations sur une base solide.

Par ailleurs, un audit approfondi de sa situation financière, commerciale et humaine doit être réalisé pour évaluer son potentiel et engager des négociations sur une base solide.

Il est recommandé de se faire accompagner pour obtenir une analyse objective et complète des forces et faiblesses de l’entreprise visée.

L’importance de bien s’entourer

Une telle démarche implique des coûts financiers conséquents et soulève des enjeux importants.

Pour mener à bien un projet de croissance intensive, il est donc essentiel de s’entourer des bons partenaires afin de garantir la sécurité juridique de l’opération et de veiller à ce que chaque étape soit menée avec rigueur et objectivité.

Des professionnels spécialisés dans le domaine pourront vous accompagner à chaque étape de votre projet de croissance externe. Leur expertise vous guidera dans la structuration de l'opération, l’optimisation des ressources financières et la sécurisation des aspects juridiques, garantissant la réussite et la pérennité de votre démarche.

Croissance externe et croissance organique, un duo gagnant ?

Croissance interne et externe : la croissance externe et la croissance organique sont deux stratégies complémentaires qui, lorsqu'elles sont judicieusement associées, peuvent propulser une entreprise vers de nouveaux horizons.

La croissance organique se concentre sur le développement interne des activités, souvent par l'amélioration des processus, l'innovation ou l'expansion de l'offre de produits et services. En revanche, la croissance externe permet d'accélérer le développement de l’entreprise en intégrant directement de nouvelles ressources, compétences et parts de marché.

La combinaison de la croissance organique et de la croissance externe peut générer une valeur ajoutée substantielle et renforcer la position concurrentielle des entreprises sur le marché.





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