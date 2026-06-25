À retenir L' indemnité de repas n'est pas obligatoire en CCN Syntec : elle est due uniquement en cas de contrainte professionnelle justifiée (déplacement, horaires décalés, astreinte).

Les titres-restaurant ne sont pas obligatoires et relèvent d'un accord collectif ou d'une décision employeur, avec exonération selon les barèmes URSSAF .

Les télétravailleurs ont le même droit aux titres-restaurant que les salariés en présentiel si le repas est compris dans l'horaire journalier (jurisprudence 2025).

Les frais de repas en déplacement peuvent être remboursés au réel (sur justificatifs) ou au forfait (selon barèmes BOSS/URSSAF), sans avantage en nature si contrainte professionnelle prouvée.

Quand l’indemnité de repas est-elle due dans la CCN Syntec ?

Il n'existe pas d'obligation conventionnelle générale d'indemniser le repas dans la CCN Syntec . L'indemnisation du repas relève d'abord des frais professionnels : il s'agit de dépenses engagées par le salarié pour les besoins de l'activité et dans l'intérêt de l' employeur .

Toutefois, une indemnité de repas peut être due lorsqu'un repas est imposé par des contraintes d'organisation :

déplacement professionnel ;

horaires décalés ;

intervention d'astreinte ;

absence de restauration accessible.

Une indemnité peut être due, sous forme de remboursement de frais réels ou d' allocation forfaitaire , selon la politique interne et les usages de la branche.

⚠️ Attention : lorsque l' employeur prend en charge un repas sans lien avec une contrainte professionnelle (confort personnel, repas non lié au travail), l'avantage est qualifié d' avantage en nature et soumis à cotisations .

Le critère central est la nécessité professionnelle et la preuve (justificatifs, ordre de mission, contrainte d'horaire, absence de restauration).

Scénario Droit potentiel Modalité de prise en charge Traitement paie Repas au poste habituel sans contrainte En principe non TR si dispositif interne ; sinon pas d’indemnité TR: exonération selon barèmes en vigueur ; sinon néant Repas imposé sur site (absence de restauration accessible) Oui, frais pro Réel sur justificatifs ou forfait interne Exonéré dans la limite des barèmes en vigueur Télétravail (journée travaillée) Pas d’obligation Éventuelle attribution TR si règles internes Exonération TR dans les limites applicables Déplacement sans nuitée Oui, si repas hors domicile Réel (ticket) ou forfait « repas déplacement » Exonéré selon barèmes en vigueur ; excédent soumis Mission avec nuitée Oui Per diem couvrant repas/petits frais ou réel + hôtel Éviter cumul ; appliquer barèmes en vigueur Astreinte avec intervention Oui si contrainte Réel/forfait selon politique Exonéré dans la limite ; sinon avantage en nature Invitation client non nécessaire Non (si convivialité) Avantage en nature si repas offert Soumis à cotisations Événement interne (séminaire) Cas par cas Le plus souvent avantage en nature si non nécessaire Soumis, sauf cadre pro strict documenté

Bon à savoir En l’absence d’obligation légale générale d’indemniser le repas, c’est la combinaison a ccord d’entreprise/usage/politique des frais + contraintes objectives qui déclenche le droit à indemnité dans Syntec .

Quels sont les principes applicables aux titres‑restaurant ?

Les titres‑restaurant ne sont pas obligatoires. Leur mise en place repose sur un accord collectif , une décision de l’employeur après consultation du CSE, ou un usage constant. Cadre légal : Code du travail, articles L3262‑1 et suivants .

La participation de l’employeur s’inscrit dans une fourchette légale et l’exonération sociale/fiscale s’apprécie dans la limite des barèmes publiés au BOSS (URSSAF) en vigueur . En‑deçà ou au‑delà de ces bornes, tout ou partie de la contribution peut être réintégrée dans l’assiette des cotisations, en tout ou partie, selon les règles applicables. L’ accord interne précise en général :

le nombre de titres par mois ;

les cas d'exclusion (congés, absences) ;

la répartition employeur/salarié.

Repas sur le poste habituel et télétravail : quelles règles ?

Repas sur le poste habituel

Lorsque le salarié prend son repas à poste habituel sans contrainte particulière ni déplacement, l' employeur n'a pas d'obligation générale d'indemniser le repas. Deux leviers peuvent toutefois exister :

l'attribution de titres-restaurant , si un dispositif est en place ; le remboursement de frais réels uniquement si une contrainte spécifique est objectivée (par exemple, obligation de rester sur site sans solution de restauration à proximité).

Télétravail et titres-restaurant

Un télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. Il doit bénéficier de titres-restaurant si ses conditions de travail sont équivalentes à celles des autres salariés de son entreprise et si ces derniers en bénéficient.

Cette règle a été confirmée par la Cour de cassation le 8 octobre 2025 : le télétravail ne peut pas constituer une raison de suppression du droit aux titres-restaurant (articles L. 1222-9 et L3245-1 du Code du travail).

Politique interne de frais

La politique interne de frais précise habituellement :

les cas éligibles ;

le choix entre forfait et frais réels ;

les justificatifs attendus (factures nominatives, notes détaillées) ;

les plafonds d'indemnisation ;

les règles de non-cumul (pas de cumul remboursement réel + forfait pour le même repas).

En déplacement, le salarié peut exposer des frais de repas supérieurs au coût habituel. Selon la politique interne et, le cas échéant, un accord d’entreprise, l’employeur peut indemniser :

au réel : remboursement des dépenses effectivement engagées, sur justificatifs (facture, ticket de caisse nominatif, date, lieu, montant) ;

au forfait : allocation forfaitaire réputée couvrir le repas lorsque la situation le justifie. L’exonération sociale s’apprécie selon les barèmes BOSS/URSSAF en vigueur .

À titre de repères de gestion, les entreprises distinguent parfois petits déplacements (repas occasionnel hors site), déplacements de moyenne durée et missions avec nuitées . L’articulation avec d’autres frais est importante : per diem (indemnité couvrant repas et petits frais), indemnités kilométriques (IK) pour l’usage du véhicule personnel, nuitées et petits-déjeuners.

La règle de base : éviter le double financement d’un même repas (par exemple, per diem déjà couvrant le déjeuner + remboursement d’un ticket de restaurant).

Par ailleurs, le non‑cumul et les modalités de preuve doivent être écrits : ordre de mission, itinéraire, attestation d’absence de restauration sur site, facture au nom du salarié, et transmission dans les délais.

⚠️ Attention : en cas de frais réels sans justificatif, l' indemnité peut être requalifiée en avantage en nature .

Point paie Forfait repas exonéré dans la limite des barèmes BOSS/URSSAF en vigueur ; au‑delà, la fraction excédentaire est soumise à cotisations et CSG/CRDS comme avantage en nature.

Quel traitement social et fiscal en paie ?

Lorsqu’elle compense une dépense nécessaire à l’activité et est versée dans les limites des barèmes en vigueur , l’indemnité de repas est traitée comme frais professionnels et peut être exclue de l’assiette des cotisations. Plusieurs cas se présentent :

remboursement au réel : exonération dans la limite de la dépense justifiée, sous réserve du caractère professionnel et de la qualité du justificatif.

allocation forfaitaire : exonération possible dans la limite des barèmes BOSS/URSSAF applicables à la situation (repas au restaurant en déplacement, repas pris sur le lieu de travail faute de restauration, etc.).

avantage en nature (repas offert, ou absence de contrainte) : évaluation selon les règles en vigueur et soumission aux cotisations et à la CSG/CRDS.

Sur le bulletin de paie , il est recommandé d’isoler les lignes :

« Frais professionnels – Repas (réel/forfait) »

« Titres-restaurant » (part salariale/part employeur)

« Avantage en nature - Repas » le cas échéant

💡 Bon à savoir : la traçabilité des justificatifs et décisions ( accord , politique, validation manager) soutient la conformité en cas de contrôle.

Quels cas particuliers dans Syntec : horaires décalés, nuit, astreintes ?

Dans certaines organisations Syntec, des horaires décalés ou le travail de nuit peuvent créer une contrainte de restauration (absence d’offre ouverte). Une indemnité de repas peut alors être prévue par accord ou usage, au réel ou au forfait, selon les mêmes principes de nécessité et de preuve.

En astreinte , si une intervention effective conduit le salarié à engager un repas en dehors de son organisation habituelle (horaire ou lieu), l’indemnisation suit le régime des frais professionnels, au réel ou au forfait, dans la limite des barèmes en vigueur .

⚠️ Attention : sans intervention, l'astreinte seule n'ouvre pas, en principe, droit à indemnité de repas.

Pour les salariés au forfait‑jours , l’autonomie dans l’organisation du temps ne remet pas en cause le principe : seule une contrainte professionnelle documentée justifie l’indemnisation du repas. En temps partiel , l’éligibilité aux titres‑restaurant et aux indemnités doit reposer sur des critères objectifs (jour travaillé incluant une pause méridienne), dans le respect du principe d’égalité de traitement.

Quelles règles écrire et communiquer ?

Documenter une politique frais claire : définitions, cas éligibles, barèmes forfaitaires internes, choix réel/forfait, règles de non‑cumul (per diem, IK, nuitées), justificatifs attendus, délais de remise, et circuit d’approbation. Préciser le traitement paie et les rubriques dédiées.

Quels contrôles effectuer avant paie ?

Vérifier l’existence d’une contrainte professionnelle , la présence des justificatifs, la cohérence avec l’ordre de mission, l’absence de double prise en charge et le respect des barèmes BOSS/URSSAF en vigueur . En cas d’écart, appliquer les règles de réintégration sociale/fiscale.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 2026-02-23.