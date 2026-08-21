A retenir : La base mensuelle de calcul est de 151,67 heures , pour une durée légale de 35 heures par semaine ;

La grille en vigueur, issue de l' avenant du 16 avril 2025 , va de 1 801,80 € (niveau I, échelon 1) à 5 103,16 € (niveau VII, échelon 4) ;

La prime d'ancienneté varie de 3 % à 15 % selon l'ancienneté du salarié (article 32), calculée sur le salaire minimum garanti ;

Les heures supplémentaires sont majorées de 25 % pour les 8 premières, puis de 50 % au-delà ;

Le coefficient 47 correspond au niveau II, échelon 2, et non au niveau II-1.

Quelle est la grille des salaires 2025 dans la convention collective des industries et services nautiques ?

La grille des salaires 2025 fixe un minimum conventionnel de 1 801,80 € à 5 103,16 € brut par mois, selon 7 niveaux et 18 échelons. Cette grille résulte de l'avenant du 16 avril 2025, étendu par arrêté du 19 juin 2025.

Catégorie Niveau Échelon Coefficient Salaire mensuel brut Ouvriers/Employés I 1 35 1 801,80 € Ouvriers/Employés I 2 38 1 842,24 € Ouvriers/Employés II 1 42 1 852,62 € Ouvriers/Employés II 2 47 1 863,96 € Ouvriers/Employés II 3 53 1 888,21 € Ouvriers/Employés III 1 59 1 912,44 € Ouvriers/Employés III 2 66 1 940,71 € Ouvriers/Employés III 3 75 1 955,52 € Techniciens IV 1 66 1 955,52 € Techniciens IV 2 75 1 972,75 € TAM V 1 89 1 993,31 € TAM V 2 115 2 090,19 € TAM VI 1 164 2 279,21 € TAM VI 2 220 2 477,87 € Ingénieurs et cadres VII 1 — 2 291,16 € Ingénieurs et cadres VII 2 — 2 500,60 € Ingénieurs et cadres VII 3 — 3 667,22 € Ingénieurs et cadres VII 4 — 5 103,16 €

Le coefficient 47 correspond au niveau II, échelon 2, et non au niveau II, échelon 1 comme on pourrait le penser.

Quelles sont les composantes du salaire brut ?

Le salaire brut mensuel additionne le salaire de base, la prime d'ancienneté, les heures supplémentaires majorées et les majorations spécifiques applicables.

La formule se résume ainsi : Salaire brut = salaire de base + prime d'ancienneté + heures supplémentaires majorées + majorations spécifiques.

salaire de base : minimum conventionnel selon le niveau, l'échelon et le coefficient du salarié ;

prime d'ancienneté : de 3 % à 15 % du minimum conventionnel, en tenant compte le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires (article 32) ;

heures supplémentaires : celles effectuées au-delà de 151,67 heures par mois, majorées à 25 % puis 50 % ;

majorations spécifiques : travail de nuit (15 %), dimanche ou jour férié (100 %), équipe de suppléance (au moins 50 %).

La base mensuelle correspond à la durée légale de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois. Cette durée du travail sert notamment à déterminer le taux horaire applicable.

La prime d'ancienneté récompense la fidélité des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise selon un barème progressif fixé par l'article 32. Elle se calcule sur le salaire minimum mensuel garanti (article 30) correspondant au coefficient du salarié, et non sur son salaire réel s'il est supérieur au minimum.

Ancienneté Taux de la prime 3 ans 3 % 6 ans 6 % 9 ans 9 % 12 ans 12 % 15 ans et plus 15 %

⚠️ Attention : les ingénieurs et cadres (niveau VII) ne bénéficient pas de cette prime d'ancienneté conventionnelle. Des dispositions spécifiques peuvent toutefois être prévues par accord d'entreprise.

Prenons l'exemple d'un ouvrier classé niveau II, échelon 2, coefficient 47, avec 9 ans d'ancienneté. Le calcul se déroule en deux temps : d'abord le salaire de base avec la prime d'ancienneté, puis l'ajout d'éventuelles heures supplémentaires.

salaire de base : 1 863,96 € ;

prime d'ancienneté : 1 863,96 × 9 % = 167,76 € ;

salaire brut mensuel : 1 863,96 + 167,76 = 2 031,72 €.

Si ce salarié effectue 4 heures supplémentaires dans la semaine, le calcul se poursuit ainsi :

taux horaire : 1 863,96 ÷ 151,67 = 12,29 € ;

majoration à 25 % : 4 heures × 12,29 × 1,25 = 61,45 € ;

total brut mensuel : 2 031,72 + 61,45 = 2 093,17 €.

Les heures supplémentaires sont majorées de 25 % pour les 8 premières heures effectuées au-delà de la durée légale, puis de 50 % pour les heures suivantes. Le contingent annuel est fixé à 195 heures dans le cadre classique, ou à 120 heures en cas d'annualisation du temps de travail.

D'autres majorations s'appliquent selon la situation de travail :

Situation Majoration Source Travail de nuit 15 % Accord du 9 mars 2021 Dimanche ou jour férié (travail exceptionnel) 100 % Article 41 Équipe de suppléance Au moins 50 % Accord du 9 mars 2021

Le travail de nuit ouvre droit à une majoration de 15 % dans les conditions prévues par l'accord du 9 mars 2021.👉 À noter : la majoration de 100 % pour le dimanche ou un jour férié s'applique au travail exceptionnel. Les entreprises dont l'activité dominicale est structurelle peuvent relever de règles différentes.

Le salaire net s'obtient en déduisant du salaire brut les cotisations salariales. Les principaux prélèvements sont les suivants :

assurance vieillesse plafonnée : 6,90 % ;

assurance vieillesse déplafonnée : 0,40 % ;

retraite complémentaire Agirc-Arrco tranche 1 : 3,15 % ;

CEG tranche 1 : 0,86 % ;

CSG déductible : 6,80 % (sur 98,25 % du brut) ;

CSG non déductible : 2,40 % (sur 98,25 % du brut) ;

CRDS : 0,50 % (sur 98,25 % du brut) ;

mutuelle et prévoyance : part salariale variable selon l'entreprise.

💡 Bon à savoir : à titre indicatif, le net avant impôt représente environ 78 % à 80 % du brut pour un non-cadre. Ce ratio varie selon la mutuelle, la prévoyance et la situation individuelle du salarié.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-21.