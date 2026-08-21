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Calcul de salaire – Convention collective industries et services nautiques (IDCC 3236)
Comment calculer le salaire dans la convention collective des industries et services nautiques ?
Le salaire brut dans la CCN des industries et services nautiques repose sur le minimum conventionnel, la prime d'ancienneté, les heures supplémentaires et les majorations spécifiques. Cette page détaille chaque composante avec un exemple concret.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Non précisé par le texte conventionnel
Champ d'application
Voilerie et fabrication d'articles textiles nautiques, construction de bateaux de plaisance, fabrication d'articles de sport nautiques, maintenance et réparation navale, commerce de gros de biens domestiques liés au nautisme, commerce de gros de produits chimiques liés au nautisme, commerce de détail d'articles de sport nautiques, transport maritime et côtier de passagers, location d'articles de loisirs et de matériel nautique, enseignement de la conduite nautique
A retenir :
La base mensuelle de calcul est de 151,67 heures, pour une durée légale de 35 heures par semaine ;
La grille en vigueur, issue de l'avenant du 16 avril 2025, va de 1 801,80 € (niveau I, échelon 1) à 5 103,16 € (niveau VII, échelon 4) ;
La prime d'ancienneté varie de 3 % à 15 % selon l'ancienneté du salarié (article 32), calculée sur le salaire minimum garanti ;
Les heures supplémentaires sont majorées de 25 % pour les 8 premières, puis de 50 % au-delà ;
Le coefficient 47 correspond au niveau II, échelon 2, et non au niveau II-1.
Quelle est la grille des salaires 2025 dans la convention collective des industries et services nautiques ?
La grille des salaires 2025 fixe un minimum conventionnel de 1 801,80 € à 5 103,16 € brut par mois, selon 7 niveaux et 18 échelons. Cette grille résulte de l'avenant du 16 avril 2025, étendu par arrêté du 19 juin 2025.
|Catégorie
|Niveau
|Échelon
|Coefficient
|Salaire mensuel brut
|Ouvriers/Employés
|I
|1
|35
|1 801,80 €
|Ouvriers/Employés
|I
|2
|38
|1 842,24 €
|Ouvriers/Employés
|II
|1
|42
|1 852,62 €
|Ouvriers/Employés
|II
|2
|47
|1 863,96 €
|Ouvriers/Employés
|II
|3
|53
|1 888,21 €
|Ouvriers/Employés
|III
|1
|59
|1 912,44 €
|Ouvriers/Employés
|III
|2
|66
|1 940,71 €
|Ouvriers/Employés
|III
|3
|75
|1 955,52 €
|Techniciens
|IV
|1
|66
|1 955,52 €
|Techniciens
|IV
|2
|75
|1 972,75 €
|TAM
|V
|1
|89
|1 993,31 €
|TAM
|V
|2
|115
|2 090,19 €
|TAM
|VI
|1
|164
|2 279,21 €
|TAM
|VI
|2
|220
|2 477,87 €
|Ingénieurs et cadres
|VII
|1
|—
|2 291,16 €
|Ingénieurs et cadres
|VII
|2
|—
|2 500,60 €
|Ingénieurs et cadres
|VII
|3
|—
|3 667,22 €
|Ingénieurs et cadres
|VII
|4
|—
|5 103,16 €
Le coefficient 47 correspond au niveau II, échelon 2, et non au niveau II, échelon 1 comme on pourrait le penser.
Quelles sont les composantes du salaire brut ?
Le salaire brut mensuel additionne le salaire de base, la prime d'ancienneté, les heures supplémentaires majorées et les majorations spécifiques applicables.
La formule se résume ainsi : Salaire brut = salaire de base + prime d'ancienneté + heures supplémentaires majorées + majorations spécifiques.
salaire de base : minimum conventionnel selon le niveau, l'échelon et le coefficient du salarié ;
prime d'ancienneté : de 3 % à 15 % du minimum conventionnel, en tenant compte le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires (article 32) ;
heures supplémentaires : celles effectuées au-delà de 151,67 heures par mois, majorées à 25 % puis 50 % ;
majorations spécifiques : travail de nuit (15 %), dimanche ou jour férié (100 %), équipe de suppléance (au moins 50 %).
La base mensuelle correspond à la durée légale de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois. Cette durée du travail sert notamment à déterminer le taux horaire applicable.
Comment fonctionne la prime d'ancienneté ?
La prime d'ancienneté récompense la fidélité des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise selon un barème progressif fixé par l'article 32. Elle se calcule sur le salaire minimum mensuel garanti (article 30) correspondant au coefficient du salarié, et non sur son salaire réel s'il est supérieur au minimum.
|Ancienneté
|Taux de la prime
|3 ans
|3 %
|6 ans
|6 %
|9 ans
|9 %
|12 ans
|12 %
|15 ans et plus
|15 %
⚠️ Attention : les ingénieurs et cadres (niveau VII) ne bénéficient pas de cette prime d'ancienneté conventionnelle. Des dispositions spécifiques peuvent toutefois être prévues par accord d'entreprise.
Comment calculer le salaire brut avec la prime d'ancienneté et les heures supplémentaires ?
Prenons l'exemple d'un ouvrier classé niveau II, échelon 2, coefficient 47, avec 9 ans d'ancienneté. Le calcul se déroule en deux temps : d'abord le salaire de base avec la prime d'ancienneté, puis l'ajout d'éventuelles heures supplémentaires.
salaire de base : 1 863,96 € ;
prime d'ancienneté : 1 863,96 × 9 % = 167,76 € ;
salaire brut mensuel : 1 863,96 + 167,76 = 2 031,72 €.
Si ce salarié effectue 4 heures supplémentaires dans la semaine, le calcul se poursuit ainsi :
taux horaire : 1 863,96 ÷ 151,67 = 12,29 € ;
majoration à 25 % : 4 heures × 12,29 × 1,25 = 61,45 € ;
total brut mensuel : 2 031,72 + 61,45 = 2 093,17 €.
Comment sont majorées les heures supplémentaires ?
Les heures supplémentaires sont majorées de 25 % pour les 8 premières heures effectuées au-delà de la durée légale, puis de 50 % pour les heures suivantes. Le contingent annuel est fixé à 195 heures dans le cadre classique, ou à 120 heures en cas d'annualisation du temps de travail.
D'autres majorations s'appliquent selon la situation de travail :
|Situation
|Majoration
|Source
|Travail de nuit
|15 %
|Accord du 9 mars 2021
|Dimanche ou jour férié (travail exceptionnel)
|100 %
|Article 41
|Équipe de suppléance
|Au moins 50 %
|Accord du 9 mars 2021
Le travail de nuit ouvre droit à une majoration de 15 % dans les conditions prévues par l'accord du 9 mars 2021.👉 À noter : la majoration de 100 % pour le dimanche ou un jour férié s'applique au travail exceptionnel. Les entreprises dont l'activité dominicale est structurelle peuvent relever de règles différentes.
Comment passer du salaire brut au salaire net ?
Le salaire net s'obtient en déduisant du salaire brut les cotisations salariales. Les principaux prélèvements sont les suivants :
assurance vieillesse plafonnée : 6,90 % ;
assurance vieillesse déplafonnée : 0,40 % ;
retraite complémentaire Agirc-Arrco tranche 1 : 3,15 % ;
CEG tranche 1 : 0,86 % ;
CSG déductible : 6,80 % (sur 98,25 % du brut) ;
CSG non déductible : 2,40 % (sur 98,25 % du brut) ;
CRDS : 0,50 % (sur 98,25 % du brut) ;
mutuelle et prévoyance : part salariale variable selon l'entreprise.
💡 Bon à savoir : à titre indicatif, le net avant impôt représente environ 78 % à 80 % du brut pour un non-cadre. Ce ratio varie selon la mutuelle, la prévoyance et la situation individuelle du salarié.
Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-21.
Avenant du 16 avril 2025 relatif aux salaires minima mensuels — consulté le 21/08/2026
Article 32 — Prime d'ancienneté — consulté le 21/08/2026
Article 34 — Heures supplémentaires — consulté le 21/08/2026
Article 41 — Dimanche et jours fériés — consulté le 21/08/2026
Accord du 9 mars 2021 relatif au travail de nuit, au travail posté et au travail en équipe de suppléance — consulté le 21/08/2026
Accord du 13 octobre 2020 relatif à l'aménagement du temps de travail — consulté le 21/08/2026
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FAQ — Calcul de salaire dans la convention collective industries et services nautiques
Le salaire minimum le plus bas est de 1 801,80 € brut par mois, pour le niveau I, échelon 1, coefficient 35, depuis le 1er avril 2025.
Non, le coefficient 47 correspond au niveau II, échelon 2, et non au niveau II, échelon 1.
Non, la prime d'ancienneté se calcule sur le salaire minimum garanti correspondant au coefficient du salarié, en tenant compte le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires, et non sur le salaire réel s'il est supérieur au minimum.
Non, l'article 32 vise exclusivement les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise. Les ingénieurs et cadres de niveau VII n'en bénéficient pas, sauf accord d'entreprise spécifique.
Le salaire net avant impôt représente environ 78 % à 80 % du salaire brut pour un non-cadre, à titre indicatif. Un simulateur de conversion brut en net ou le bulletin de paie donnent le résultat exact.