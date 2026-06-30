À retenir En hôtellerie-restauration , tout salarié bénéficie de 2 jours de repos hebdomadaire , consécutifs ou non.

Un jour de repos isolé impose une interruption de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures de repos quotidien).

Les salariés saisonniers ont droit à 1 jour de repos minimum par semaine, complété de demi-journées reportables.

Le repos non pris se compense en temps ou en rémunération, dans 6 mois (10 salariés et plus) ou 1 an (moins de 10 salariés).

Un salarié peut travailler jusqu'à 7 jours d'affilée uniquement si ces jours se répartissent sur deux semaines civiles distinctes .

Le secteur des Hôtels, Cafés et Restaurants (HCR) compose chaque semaine avec des pics d'affluence, des horaires décalés et des coupures. La convention collective HCR adapte donc les règles générales du repos hebdomadaire aux contraintes du terrain.Les modalités d'attribution, les délais de compensation et le repos minimal varient selon le type de contrat et l'organisation de l'établissement. Voici comment vous y retrouver.

Quelles sont les règles de repos selon le type d'établissement HCR ?

Les règles diffèrent nettement entre un établissement permanent et un établissement saisonnier . Ce tableau récapitule l'essentiel avant d'entrer dans le détail.

Critère Établissement permanent Établissement ou contrat saisonnier Repos hebdomadaire 2 jours (1,5 jour minimum garanti) 1 jour minimum Demi-journées reportables 1 demi-journée, max. 2 jours/mois Délai de compensation 6 mois (10 salariés et plus) / 1 an (moins de 10 salariés) À la fin de la saison Repos isolé 35 heures consécutives minimum 35 heures consécutives minimum

Quelles sont les obligations légales de l'employeur sur le repos hebdomadaire en HCR ?

L'employeur HCR applique le Code du travail , complété par les dispositions plus précises de la convention collective HCR .

Trois obligations structurent l'organisation des plannings :

durée maximale de travail : un salarié ne travaille pas plus de 6 jours par semaine, sauf dérogation ;

repos hebdomadaire : chaque salarié dispose d'au moins 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives (36 heures pour les moins de 18 ans) ;

repos dominical : accordé le dimanche en principe, mais le secteur HCR bénéficie de dérogations permanentes.

💡 Bon à savoir : un salarié peut travailler 7 jours consécutifs à condition que cette période s'étale sur deux semaines civiles différentes et que le repos hebdomadaire soit respecté dans chacune.

Le respect du repos hebdomadaire se vérifie au cas par cas, en fonction de l'amplitude réelle des journées travaillées.

Voici trois situations fréquentes en salle comme en cuisine.

Un salarié travaille du lundi au samedi : il doit bénéficier d'au moins 35 heures consécutives avant de reprendre, par exemple du samedi 20 h au lundi 7 h ;

L'établissement ouvre le dimanche : l'employeur accorde un autre jour de repos, comme le mardi, tant que les 35 heures continues sont garanties ;

Le salarié enchaîne des coupures ou des horaires décalés : le repos quotidien de 11 heures s'applique toujours entre deux journées, en plus du repos hebdomadaire.

Ces arbitrages reposent directement sur le décompte du temps de travail en HCR, qui conditionne la traçabilité des heures et des repos sur le bulletin de paie.



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En établissement permanent, les 2 jours de repos hebdomadaire s'attribuent chaque semaine, consécutifs ou non. Lorsqu'ils ne sont pas consécutifs, la convention encadre leur répartition autour d'un socle minimal de 1,5 jour, complété d'une demi-journée supplémentaire.

Quel est le repos minimum garanti chaque semaine ?

Le repos minimum garanti s'élève à 1,5 jour par semaine , consécutif ou non. La convention prévoit quatre modalités d'attribution possibles.

1,5 jour consécutif ;

1 jour une semaine et 2 jours la semaine suivante, non obligatoirement consécutifs ;

1 jour dans la semaine et la demi-journée non consécutive ;

1 jour dans la semaine et la demi-journée cumulable, sans que le cumul dépasse 6 jours.

💡 Bon à savoir : pour les salariés à temps partiel ou en contrat court (extra, CDD de courte durée), ces temps de repos restent dus. Un planning rigoureux s'impose, même en cas de forte affluence ou d'effectif réduit.

La demi-journée supplémentaire s'ajoute au socle de 1,5 jour et peut être différée et reportée, dans la limite de 2 jours par mois . Elle offre de la souplesse pour absorber les périodes chargées.

💡 Bon à savoir : la demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives, avec une amplitude horaire maximale de 6 heures.

Le repos non pris se compense obligatoirement, en temps ou en rémunération, selon des délais liés à l'effectif de l'établissement.

Dans l'année suivant l'ouverture du droit à repos, pour un établissement permanent de moins de 10 salariés ;

Dans les 6 mois suivant l'ouverture du droit à repos, pour un établissement permanent de 10 salariés et plus .

La compensation s'effectue par journée entière ou par demi-journée pour l'attribution du solde. Si les impératifs de service empêchent toute compensation en temps, l'employeur verse une compensation en rémunération dans ces mêmes délais.

⚠️ Attention : le délai maximal de report ne doit pas devenir une pratique systématique. La convention le présente comme un élément de souplesse, à utiliser avec discernement.

Pour les salariés en contrat saisonnier ou employés dans un établissement saisonnier (camping, bar de station balnéaire), le repos minimum descend à 1 jour par semaine .

La convention prévoit en contrepartie des reports plus larges :

repos hebdomadaire minimum de 1 jour chaque semaine, suspendable deux fois par mois au maximum et trois fois par saison ;

2 demi-journées supplémentaires différables et reportables, dans la limite de 4 jours par mois, par journée entière ou demi-journée ;

compensation des repos non pris, en temps ou en rémunération, à la fin de la saison .

💡 Bon à savoir : comme en établissement permanent, la demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives, avec une amplitude maximale de 6 heures.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 2026-06-04.