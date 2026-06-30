Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Quelles sont les règles du repos hebdomadaire en HCR ?
Repos hebdomadaire en HCR : obligations employeur, 35 heures consécutives et modalités pour les saisonniers. L'essentiel à connaître en 2026.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Champ d'application
À retenir
En hôtellerie-restauration , tout salarié bénéficie de 2 jours de repos hebdomadaire , consécutifs ou non.
Un jour de repos isolé impose une interruption de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures de repos quotidien).
Les salariés saisonniers ont droit à 1 jour de repos minimum par semaine, complété de demi-journées reportables.
Le repos non pris se compense en temps ou en rémunération, dans 6 mois (10 salariés et plus) ou 1 an (moins de 10 salariés).
Un salarié peut travailler jusqu'à 7 jours d'affilée uniquement si ces jours se répartissent sur deux semaines civiles distinctes .
Le secteur des Hôtels, Cafés et Restaurants (HCR) compose chaque semaine avec des pics d'affluence, des horaires décalés et des coupures. La convention collective HCR adapte donc les règles générales du repos hebdomadaire aux contraintes du terrain.Les modalités d'attribution, les délais de compensation et le repos minimal varient selon le type de contrat et l'organisation de l'établissement. Voici comment vous y retrouver.
Quelles sont les règles de repos selon le type d'établissement HCR ?
Les règles diffèrent nettement entre un établissement permanent et un établissement saisonnier . Ce tableau récapitule l'essentiel avant d'entrer dans le détail.
|Critère
|Établissement permanent
|Établissement ou contrat saisonnier
|Repos hebdomadaire
|2 jours (1,5 jour minimum garanti)
|1 jour minimum
|Demi-journées reportables
|1 demi-journée, max.
|2 jours/mois
|Délai de compensation
|6 mois (10 salariés et plus) / 1 an (moins de 10 salariés)
|À la fin de la saison
|Repos isolé
|35 heures consécutives minimum
|35 heures consécutives minimum
Quelles sont les obligations légales de l'employeur sur le repos hebdomadaire en HCR ?
L'employeur HCR applique le Code du travail , complété par les dispositions plus précises de la convention collective HCR .
Trois obligations structurent l'organisation des plannings :
durée maximale de travail : un salarié ne travaille pas plus de 6 jours par semaine, sauf dérogation ;
repos hebdomadaire : chaque salarié dispose d'au moins 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives (36 heures pour les moins de 18 ans) ;
repos dominical : accordé le dimanche en principe, mais le secteur HCR bénéficie de dérogations permanentes.
💡 Bon à savoir : un salarié peut travailler 7 jours consécutifs à condition que cette période s'étale sur deux semaines civiles différentes et que le repos hebdomadaire soit respecté dans chacune.
Comment appliquer ces règles dans des situations concrètes ?
Le respect du repos hebdomadaire se vérifie au cas par cas, en fonction de l'amplitude réelle des journées travaillées.
Voici trois situations fréquentes en salle comme en cuisine.
Un salarié travaille du lundi au samedi : il doit bénéficier d'au moins 35 heures consécutives avant de reprendre, par exemple du samedi 20 h au lundi 7 h ;
L'établissement ouvre le dimanche : l'employeur accorde un autre jour de repos, comme le mardi, tant que les 35 heures continues sont garanties ;
Le salarié enchaîne des coupures ou des horaires décalés : le repos quotidien de 11 heures s'applique toujours entre deux journées, en plus du repos hebdomadaire.
Ces arbitrages reposent directement sur le décompte du temps de travail en HCR, qui conditionne la traçabilité des heures et des repos sur le bulletin de paie.
Comment s'organisent les 2 jours de repos en établissement permanent ?
En établissement permanent, les 2 jours de repos hebdomadaire s'attribuent chaque semaine, consécutifs ou non. Lorsqu'ils ne sont pas consécutifs, la convention encadre leur répartition autour d'un socle minimal de 1,5 jour, complété d'une demi-journée supplémentaire.
Quel est le repos minimum garanti chaque semaine ?
Le repos minimum garanti s'élève à 1,5 jour par semaine , consécutif ou non. La convention prévoit quatre modalités d'attribution possibles.
1,5 jour consécutif ;
1 jour une semaine et 2 jours la semaine suivante, non obligatoirement consécutifs ;
1 jour dans la semaine et la demi-journée non consécutive ;
1 jour dans la semaine et la demi-journée cumulable, sans que le cumul dépasse 6 jours.
💡 Bon à savoir : pour les salariés à temps partiel ou en contrat court (extra, CDD de courte durée), ces temps de repos restent dus. Un planning rigoureux s'impose, même en cas de forte affluence ou d'effectif réduit.
Comment fonctionne la demi-journée supplémentaire ?
La demi-journée supplémentaire s'ajoute au socle de 1,5 jour et peut être différée et reportée, dans la limite de 2 jours par mois . Elle offre de la souplesse pour absorber les périodes chargées.
💡 Bon à savoir : la demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives, avec une amplitude horaire maximale de 6 heures.
Comment compenser un repos non pris ?
Le repos non pris se compense obligatoirement, en temps ou en rémunération, selon des délais liés à l'effectif de l'établissement.
Dans l'année suivant l'ouverture du droit à repos, pour un établissement permanent de moins de 10 salariés ;
Dans les 6 mois suivant l'ouverture du droit à repos, pour un établissement permanent de 10 salariés et plus .
La compensation s'effectue par journée entière ou par demi-journée pour l'attribution du solde. Si les impératifs de service empêchent toute compensation en temps, l'employeur verse une compensation en rémunération dans ces mêmes délais.
⚠️ Attention : le délai maximal de report ne doit pas devenir une pratique systématique. La convention le présente comme un élément de souplesse, à utiliser avec discernement.
Comment fonctionne le repos hebdomadaire pour les salariés saisonniers ?
Pour les salariés en contrat saisonnier ou employés dans un établissement saisonnier (camping, bar de station balnéaire), le repos minimum descend à 1 jour par semaine .
La convention prévoit en contrepartie des reports plus larges :
repos hebdomadaire minimum de 1 jour chaque semaine, suspendable deux fois par mois au maximum et trois fois par saison ;
2 demi-journées supplémentaires différables et reportables, dans la limite de 4 jours par mois, par journée entière ou demi-journée ;
compensation des repos non pris, en temps ou en rémunération, à la fin de la saison .
💡 Bon à savoir : comme en établissement permanent, la demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives, avec une amplitude maximale de 6 heures.
Information à caractère informatif, sans conseil juridique.
Dernière vérification le 2026-06-04.
CCN des hôtels, cafés, restaurants (HCR) — Article 21 (temps de travail, repos hebdomadaire) — Légifrance — consulté le 04/06/2026
Code du travail — Chapitre II : Repos hebdomadaire (Articles L3132-1 à L3132-31) — Légifrance — consulté le 04/06/2026
Le repos hebdomadaire : principe et dérogations — Ministère du Travail — consulté le 04/06/2026
Foire Aux Questions (FAQ)
Non, la convention collective HCR autorise une répartition non consécutive des deux jours de repos hebdomadaire. L'employeur peut ainsi accorder 1 jour une semaine et 2 jours la suivante, ou combiner un jour entier et des demi-journées.
Cette souplesse vise à coller aux variations d'activité du secteur. En contrepartie, l'organisation du planning ne doit pas priver le salarié d'un rythme de repos régulier ni porter atteinte à sa santé.
Oui, mais à une condition stricte : ces 7 jours doivent se répartir sur deux semaines civiles distinctes . Le repos hebdomadaire reste obligatoire à l'intérieur de chaque semaine, et chaque jour de repos isolé impose 35 heures consécutives d'interruption.
Concrètement, le repos peut tomber en début de la première semaine puis en fin de la seconde, ce qui crée une séquence travaillée plus longue.
Cette organisation reste exceptionnelle et ne doit pas devenir la norme du planning.
Si un salarié ne pose pas les jours de repos auxquels il a droit, selon les préavis prévus dans la convention collective HCR , l'employeur est dans l'obligation de les compenser en temps ou en rémunération , dans les délais prévus par la convention :
6 mois pour les établissements de plus de 10 salariés ;
1 an pour les établissements de moins de 10 salariés.
Non, le secteur HCR fait partie des activités qui dérogent au principe du repos dominical. L'employeur
peut donc accorder le repos un autre jour de la semaine,
sans obligation de faire tomber un repos le week-end. Aucune règle conventionnelle n'impose un nombre minimum de week-ends de repos par an. Une exception existe toutefois : si le contrat de travail prévoit expressément le repos le dimanche ou en fin de semaine, l'employeur doit respecter cet engagement.