Quelle est la durée de la période d'essai pour les cabinets médicaux ?
Durées, renouvellement, rupture et délais de prévenance : l’essentiel à connaître pour sécuriser la période d’essai dans les cabinets médicaux (IDCC 1147).
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
plusieurs milliers
Champ d'application
Médecins libéraux, SISA, maisons de santé pluridisciplinaires
FAQ — Période d’essai — CCN Cabinets médicaux
La période d'essai est-elle obligatoire dans un cabinet médical ?
La période d'essai est-elle obligatoire dans un cabinet médical ?
Non, la période d'essai n'a jamais de caractère obligatoire. Elle n'existe que si une clause écrite la prévoit dans le contrat ou la lettre d'engagement, signée avant la prise de poste. À défaut d'écrit, le salarié est considéré comme définitivement embauché dès le premier jour. Un avenant signé après le démarrage du contrat ne peut pas instaurer rétroactivement une période d'essai.
Quelle durée s'applique à un technicien ou un agent de maîtrise ?
Quelle durée s'applique à un technicien ou un agent de maîtrise ?
Dans les cabinets médicaux, un technicien ou un agent de maîtrise relève de la durée de 2 mois prévue pour l'ensemble des non-cadres. La convention ne reprend pas la durée intermédiaire de 3 mois du droit commun, ce qui constitue une règle plus favorable au salarié. Cette durée peut être renouvelée une fois en CDI si le contrat le prévoit. Pour un statut cadre, la durée passe en revanche à 4 mois.
Le renouvellement peut-il être refusé par le salarié ?
Le renouvellement peut-il être refusé par le salarié ?
Oui, le salarié peut refuser le renouvellement de sa période d'essai, car son accord exprès est indispensable. Un refus ne constitue ni une faute ni un motif de rupture anticipée. L'employeur ne peut alors que laisser l'essai se poursuivre jusqu'à son terme initial, puis confirmer ou rompre l'engagement. Un renouvellement imposé sans accord écrit serait jugé nul, et l'essai s'achèverait à sa date d'origine.
Que se passe-t-il si le délai de prévenance dépasse le terme de l'essai ?
Que se passe-t-il si le délai de prévenance dépasse le terme de l'essai ?
Lorsque le délai de prévenance ne peut pas tenir avant la fin de l'essai, la rupture reste valable mais l'employeur doit verser une indemnité compensatrice. Cette indemnité correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus jusqu'au terme du préavis. Elle ne transforme pas pour autant l'essai en contrat définitif. L'anticipation de la date de notification reste donc la meilleure pratique pour éviter ce surcoût.
Un CDD transformé en CDI conserve-t-il une période d'essai ?
Un CDD transformé en CDI conserve-t-il une période d'essai ?
Lorsqu'un CDD se poursuit en CDI sur le même poste, la durée du CDD se déduit de la période d'essai éventuellement prévue au CDI. Les règles de passage d'un CDD à un CDI imposent en effet de tenir compte de l'ancienneté déjà acquise. L'employeur ne peut donc pas imposer une nouvelle période d'essai pleine après plusieurs mois de CDD sur les mêmes fonctions. Cette règle protège le salarié contre une période probatoire qui se répéterait artificiellement.