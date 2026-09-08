Qu'est-ce que l'IDCC 1147 et comment le retrouver sur vos documents ?
IDCC, champ d'application de la CCN 1147, vérification sur le bulletin de paie, différence avec le code NAF/APE et sources officielles. Repères pratiques paie/temps de travail et vérifications CCN (IDCC 1147).
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
33 500 entreprises
Champ d'application
Médecins libéraux, SISA, maisons de santé pluridisciplinaires
FAQ - IDCC 1147 cabinets médicaux
Quelle est la différence entre l'IDCC et le numéro de brochure de la convention ?
Quelle est la différence entre l'IDCC et le numéro de brochure de la convention ?
L'IDCC est un code à 4 chiffres qui identifie la convention dans les bases officielles, ici le 1147 pour les cabinets médicaux. Le numéro de brochure, lui, commence par 3 et correspond à la référence de publication au Journal officiel, soit le 3168 pour cette CCN. Les deux désignent la même convention mais répondent à des usages différents : l'IDCC sert aux déclarations sociales et au bulletin de paie, la brochure facilite la commande du texte imprimé. Vous retrouvez les deux références sur la fiche Légifrance de la convention.
Le code NAF/APE suffit-il pour déterminer la convention applicable ?
Le code NAF/APE suffit-il pour déterminer la convention applicable ?
Non, le code NAF/APE ne détermine jamais à lui seul la convention collective applicable. Il décrit l'activité principale à des fins statistiques et n'a aucune valeur juridique sur ce point. La convention se détermine par l'activité principale réellement exercée, confrontée au champ d'application du texte et à son extension. Un même code peut d'ailleurs correspondre à plusieurs conventions selon les situations, ce qui impose toujours une vérification du contenu de la CCN.
Que faire si l'IDCC n'apparaît pas sur le bulletin de paie ?
Que faire si l'IDCC n'apparaît pas sur le bulletin de paie ?
L'absence de mention de la convention applicable constitue un manquement qui peut ouvrir droit à des dommages et intérêts pour le salarié. Vous vérifiez d'abord la convention annoncée dans l'entreprise et sur les documents RH, puis vous contrôlez sur Légifrance qu'elle correspond bien à l'activité principale. Si la mention manque ou s'avère erronée, la mise à jour du paramétrage de paie s'impose sans délai. En cas d'erreur de bonne foi, l'employeur peut la régulariser, mais le salarié reste fondé à demander l'application de la convention qui lui est plus favorable.
Un groupe peut-il appliquer plusieurs conventions selon ses entités ?
Un groupe peut-il appliquer plusieurs conventions selon ses entités ?
Oui, un groupe peut relever de plusieurs conventions lorsque ses entités exercent des activités principales différentes. L'analyse se mène alors entité juridique par entité juridique, chacune au regard de sa propre activité dominante. Une maison de santé et une société de services support, par exemple, ne relèvent pas forcément du même texte. Cette cartographie évite d'appliquer par défaut une convention unique à des activités hétérogènes.
Un changement d'activité impose-t-il de revoir la convention applicable ?
Un changement d'activité impose-t-il de revoir la convention applicable ?
Une modification significative de l'activité principale peut effectivement entraîner un changement de convention collective. Vous réexaminez alors le code NAF/APE, mais surtout l'activité réellement prépondérante, qui prime sur le code. Si la convention change, l'employeur doit informer et consulter les représentants du personnel, et dénoncer le cas échéant la convention appliquée par erreur. Cette révision préventive limite les risques de contentieux et de rappels de salaire liés aux minima conventionnels.