À retenir Tous les salariés des bureaux d'études techniques cotisent au régime obligatoire Agirc-Arrco dès le premier jour de travail.

En 2026, le PASS est de 48 060 € et le prix d'achat du point Agirc-Arrco de 20,1877 € (gelé depuis le 01/01/2026).

La cotisation se répartit à 60 % employeur / 40 % salarié , sur deux tranches délimitées par le PASS.

Le coefficient de solidarité (malus de 10 %) est supprimé depuis le 1er décembre 2023.

La retraite progressive est accessible dès 60 ans depuis le 1er septembre 2025.

La retraite complémentaire constitue un pilier de la protection sociale des salariés de la convention collective Syntec (IDCC 1486). Versée par l'Agirc-Arrco, elle s'ajoute à la pension de base. Cette page détaille les cotisations de retraite complémentaire, le calcul des points, la pension et les dispositifs applicables en 2026.

Quelle est l'obligation d'affiliation Agirc-Arrco pour les bureaux d'études techniques ?

Toute entreprise relevant de la convention des bureaux d'études techniques (IDCC 1486) doit affilier l'ensemble de ses salariés au régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco . Cette obligation découle du régime national interprofessionnel Agirc-Arrco et du Code de la sécurité sociale (articles L. 921-1 et suivants).

Le régime Agirc-Arrco est obligatoire, par répartition et par points. Il complète la pension de base de l'Assurance retraite, calculée séparément au titre du régime de base. L'affiliation prend effet dès le premier jour de travail, cadres comme non-cadres.

💡 Bon à savoir : depuis la fusion du 1er janvier 2019, la distinction historique entre l'Arrco (tous les salariés) et l'Agirc (cadres uniquement) a disparu. Un régime unique Agirc-Arrco s'applique désormais à tous les salariés du secteur privé.

Quels sont les taux de cotisation Agirc-Arrco en 2026 ?

Les cotisations se calculent sur le salaire brut, réparti en deux tranches délimitées par le PASS. En 2026, le PASS est fixé à 48 060 € (PMSS = 4 005 €/mois).

La tranche 1 (T1) couvre la fraction de salaire de 0 à 48 060 €. La tranche 2 (T2) couvre de 48 060 € à 384 480 € (8 PASS). Le taux d'appel est de 127 % du taux contractuel, sans générer de droits supplémentaires. La répartition est de 60 % employeur / 40 % salarié , comme l'illustrent les charges patronales.

Cotisation Base Taux contractuel Taux d’appel (127 %) Part salariale Part patronale Agirc-Arrco T1 0 € à 48 060 € 6,20 % 7,87 % 3,15 % 4,72 % Agirc-Arrco T2 48 060 € à 384 480 € 17,00 % 21,59 % 8,64 % 12,95 % CEG T1 0 € à 48 060 € - 2,15 % 0,86 % 1,29 % CEG T2 48 060 € à 384 480 € - 2,70 % 1,08 % 1,62 % CET T1 + T2 - 0,35 % 0,14 % 0,21 %

La contribution d'équilibre général (CEG) et la contribution d'équilibre technique (CET) s'ajoutent aux cotisations de base ; la CET ne concerne que les salariés dont le salaire dépasse le PASS.

Le régime fonctionne par points. Le nombre de points acquis chaque année se calcule ainsi :

Nombre de points = (salaire brut × taux contractuel) ÷ prix d'achat du point

En 2026, le prix d'achat du point est de 20,1877 € . Il avait augmenté de 2,83 % au 1er janvier 2025 (19,6321 € → 20,1877 €), puis a été gelé au 1er janvier 2026 .

Élément Valeur Salaire brut annuel 42 000 € Cotisation contractuelle T1 (6,20 %) 2 604 € Prix d’achat du point 20,1877 € Points acquis sur l’année 128,99 points

👉 À noter : les périodes d'arrêt maladie, de maternité, de chômage indemnisé ou d'invalidité génèrent des points gratuits, attribués sans contrepartie de cotisation, selon les règles Agirc-Arrco.

Au moment du départ, la pension annuelle brute s'obtient ainsi :

Pension annuelle brute = nombre total de points × valeur de service du point

La valeur de service du point est de 1,4386 € , fixée au 1er novembre 2024 et maintenue au 1er novembre 2025 (0 % de revalorisation). La prochaine révision est attendue au 1er novembre 2026.

Élément Valeur Nombre total de points accumulés 5 000 points Valeur de service du point (2025-2026) 1,4386 € Pension annuelle brute 7 193 € Pension mensuelle brute 599,42 €

Qu'est devenu le coefficient de solidarité (malus) Agirc-Arrco ?

Le malus de 10 % avait été instauré en 2019 pour inciter les salariés à prolonger leur activité au-delà de l'âge du taux plein. À la suite de l'ANI du 5 octobre 2023, les partenaires sociaux l'ont supprimé :

pour les retraites liquidées à compter du 1er décembre 2023 : le malus ne s'applique plus ;

pour les retraités qui le subissaient déjà : suppression effective au 1er avril 2024 .

Le coefficient majorant (bonus de 10 %, 20 % ou 30 % pour un report de 2, 3 ou 4 ans) a également été supprimé pour les nouvelles liquidations.

Quelles majorations pour enfants sur la pension Agirc-Arrco ?

Deux majorations existent, mais elles ne sont pas cumulables : la plus favorable s'applique.

Majoration pour enfants nés ou élevés : 10 % sur l'ensemble des points, pour les assurés ayant eu ou élevé au moins 3 enfants (pendant 9 ans avant leur 16e anniversaire), plafonnée à 2 367,48 € par an ;

majoration pour enfants à charge : 5 % par enfant à charge au moment de la liquidation (moins de 18 ans, 18-25 ans étudiants ou apprentis, enfants handicapés sans limite d'âge).

La majoration de 10 % est définitive et reste acquise pendant toute la durée de versement de la pension.

Quels sont les dispositifs complémentaires : rachat de points et retraite progressive ?

Rachat de points Agirc-Arrco

Le rachat permet de compenser l'absence de cotisation pendant les études supérieures. Le salarié doit avoir préalablement racheté des trimestres auprès du régime de base, être âgé de 20 à 67 ans et ne pas avoir liquidé sa pension.

Le plafond est de 140 points par an , dans la limite de 3 années (soit 420 points maximum). Le coût dépend de l'âge du demandeur et du prix d'achat du point.

Retraite progressive Agirc-Arrco

La retraite progressive permet de percevoir une fraction de sa pension tout en travaillant à temps partiel (entre 40 % et 80 %). Elle est accessible dès 60 ans depuis le 1er septembre 2025 (décret n° 2025-681 du 15 juillet 2025), sous réserve de justifier d'au moins 150 trimestres . Pendant cette période, le salarié continue d'acquérir des points sur sa rémunération à temps partiel.

Quelle articulation avec la prévoyance de la convention des bureaux d'études techniques ?

La convention prévoit un régime de prévoyance obligatoire (accord du 27 mars 1997). En cas d'invalidité de longue durée, le salarié peut se voir attribuer des points gratuits Agirc-Arrco au titre des périodes non travaillées.

La branche ne prévoit pas de régime de retraite surcomplémentaire obligatoire. Certaines entreprises mettent toutefois en place des dispositifs d'épargne retraite (PER, PERCO) par accord d'entreprise.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 29/06/2026.