À retenir La convention collective des bureaux d'études techniques (IDCC 1486) ne prévoit aucune indemnité de repas obligatoire : le remboursement n'est dû qu'en cas de contrainte professionnelle réelle (déplacement, horaires décalés, astreinte).

Les frais de repas en déplacement sont remboursés au réel sur justificatifs ou au forfait, et restent exonérés de cotisations dans la limite des barèmes URSSAF 2026 (jusqu'à 21,40 € par repas au restaurant).

Les titres-restaurant ne sont ni légalement ni conventionnellement obligatoires : leur mise en place relève d'un accord, d'une décision de l'employeur ou d'un usage, avec une exonération patronale plafonnée à 7,32 € par titre en 2026.

Un salarié en télétravail a droit aux titres-restaurant dans les mêmes conditions qu'un salarié sur site, depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 2025 .

Un repas pris en charge sans contrainte professionnelle est qualifié d' avantage en nature et soumis à cotisations sociales.

Dans la branche des bureaux d'études techniques, l'indemnisation du repas repose entièrement sur la notion de contrainte professionnelle. La convention ne fixe ni prime de panier systématique ni barème de restauration au poste habituel. Nous détaillons ci-dessous les barèmes applicables en 2026, les règles de remboursement en déplacement, le régime des titres-restaurant, le cas du télétravail et le traitement de chaque situation en paie.

Quels sont les barèmes de remboursement des repas en 2026 ?

Les barèmes de remboursement des repas correspondent aux limites d'exonération URSSAF, revalorisées au 1er janvier 2026. En deçà de ces montants, l'indemnité reste exonérée de cotisations sociales. Au-delà, la fraction excédentaire entre dans l'assiette des cotisations et de la CSG/CRDS.

Ces seuils s'appliquent à toutes les entreprises de la branche, quel que soit le mode de remboursement choisi. Vous retrouvez l'ensemble des barèmes URSSAF des frais professionnels pour cadrer vos remboursements.

Situation du salarié Limite d’exonération URSSAF 2026 Repas au restaurant (déplacement, repas au restaurant imposé) 21,40 € Repas hors des locaux (chantier ou déplacement, sans restaurant) 10,40 € Repas sur le lieu de travail (horaires décalés, travail de nuit) 7,50 €

Ces seuils s'appliquent à toutes les entreprises de la branche, quel que soit le mode de remboursement choisi. Vous retrouvez l'ensemble des barèmes URSSAF des frais professionnels pour cadrer vos remboursements.

La convention des bureaux d'études techniques prévoit-elle une indemnité de repas obligatoire ?

Non, la convention collective des bureaux d'études techniques (IDCC 1486, brochure 3018) ne contient aucune obligation générale d'indemniser le repas des salariés. Contrairement à d'autres branches qui versent une prime de panier quotidienne, elle ne fixe ni montant forfaitaire ni barème pour la restauration au poste habituel.

L'indemnisation intervient uniquement lorsqu'une contrainte professionnelle est objectivement caractérisée :

un déplacement professionnel hors du lieu de travail habituel ;

des horaires décalés ou un travail de nuit empêchant un repas dans des conditions normales ;

une intervention d'astreinte nécessitant un repas hors domicile ;

l' absence de restauration accessible sur le site de travail.

Sans contrainte, la prise en charge du repas relève de la politique d'entreprise (titres-restaurant, cantine, remboursement volontaire) et non d'une obligation conventionnelle. Le mécanisme se distingue donc d'une prime de panier versée de façon automatique.

💡 Bon à savoir : le critère central reste toujours la contrainte professionnelle justifiée. En son absence, aucune obligation conventionnelle de remboursement ne pèse sur l'employeur.

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Les repas en déplacement sont remboursés au titre des frais de déplacement, qui ne doivent jamais représenter une charge financière pour le salarié. L'article 11.2 de la convention (Titre 11 – Déplacements et changements de résidence) pose ce principe et couvre le transport, l'hébergement et la restauration.

Deux modes de remboursement coexistent pour les frais de repas en déplacement :

le remboursement au réel : le salarié fournit ses justificatifs (facture nominative, ticket détaillé) et l'employeur rembourse les dépenses engagées ;

le remboursement forfaitaire : un montant global est défini avant le départ, par accord d'entreprise, décision unilatérale, usage ou accord individuel.

Le choix entre ces deux méthodes structure toute la politique de frais de déplacement de l'entreprise. La gestion documentaire passe ensuite par une note de frais que le salarié transmet pour validation.

Quelle différence entre petit et grand déplacement ?

La convention des bureaux d'études techniques ne définit pas formellement les notions de « petit » et « grand » déplacement, mais la pratique de branche les distingue clairement. Cette distinction détermine l'étendue des frais pris en charge et la nature des justificatifs attendus :

petit déplacement : trajet effectué dans la journée, sans nuitée. L'indemnité couvre le repas et, le cas échéant, le transport engagé hors du lieu habituel de travail. Exemple : un consultant qui intervient une journée chez un client à 40 km et déjeune sur place ;

grand déplacement : trajet avec nuitée, généralement au-delà de 150 km ou 1 h 30 de trajet. L'indemnité couvre l'hébergement, les repas et les frais annexes. L'article 11.4 de la convention prévoit même des voyages de détente (aller-retour au domicile) pour les missions d'au moins un mois consécutif.

Dans les deux cas, le principe de non-cumul s'applique : un même repas ne peut donner lieu à la fois à un remboursement au réel et à une allocation forfaitaire. Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel, le remboursement du trajet relève des indemnités kilométriques, distinctes des frais de repas.

Quand le remboursement des frais de repas est-il suspendu ?

Le remboursement des frais de repas est suspendu pendant les périodes où le salarié n'est plus en situation de déplacement. L'article 11.2 de la convention liste précisément ces cas, durant lesquels les frais (y compris de restauration) ne sont pas versés :

les jours de repos ;

les séjours de détente ;

les absences pour élections ou convenances personnelles ;

les périodes accomplies dans la réserve militaire ;

les maladies ayant donné lieu au retour du salarié ou à son hospitalisation.

Certains frais qui continuent à courir pendant les absences de courte durée peuvent toutefois être remboursés, avec l'accord préalable de l'employeur. Exemple : une location de logement maintenue sur place pendant une absence de quelques jours. Cette règle évite au salarié de supporter une dépense liée à une mission qu'il reprendra ensuite.

Les titres-restaurant sont-ils obligatoires dans les bureaux d'études techniques ?

Non, les titres-restaurant ne constituent une obligation ni légale ni conventionnelle dans cette branche. Leur mise en place dépend exclusivement de la politique de l'entreprise et peut résulter :

d'un accord collectif d'entreprise ;

d'une décision unilatérale de l'employeur (DUE) après consultation du CSE ;

d'un usage constant dans l'entreprise.

La participation de l'employeur est exonérée de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu dans la limite de 7,32 € par titre en 2026, à condition de financer entre 50 % et 60 % de la valeur faciale (articles L. 3262-1 et suivants du Code du travail). Pour une participation maximale exonérée, la valeur du titre se situe entre 12,20 € et 14,64 €.

Une entreprise qui choisit d'instaurer ce dispositif doit le faire de manière équitable pour tous les salariés placés dans des conditions comparables. Les règles de mise en place et de participation de l'employeur aux titres-restaurant encadrent ce caractère facultatif mais structurant. Vous trouverez les modalités concrètes pour mettre en place des titres-restaurant adaptés à votre structure.

Un salarié en télétravail a-t-il droit aux titres-restaurant ?

Oui, un salarié en télétravail a droit aux titres-restaurant dès lors que ses collègues sur site en bénéficient. La Cour de cassation l'a confirmé dans un arrêt du 8 octobre 2025 (n° 24-12.373), en combinant les articles L. 1222-9, L. 3262-1 et R. 3262-7 du Code du travail.

La seule condition d'attribution tient à ce que le repas soit compris dans l'horaire journalier de travail , indépendamment du lieu d'exécution. L'employeur ne peut donc pas supprimer ou réduire ce droit au motif du télétravail.Cette règle s'applique à l'ensemble des salariés de la branche, quel que soit leur mode d'organisation du temps de travail. La question se distingue de l'indemnité de télétravail, qui couvre les frais liés au domicile et obéit à ses propres plafonds URSSAF.

⚠️ Attention : un repas pris en charge par l'employeur sans lien avec une contrainte professionnelle (confort personnel, invitation non nécessaire) est qualifié d'avantage en nature et soumis à cotisations sociales. Le critère déterminant reste la nécessité professionnelle.

Le traitement en paie dépend directement de la qualification de la dépense. Chaque situation suit un régime social distinct, qu'il faut isoler sur le bulletin :

frais professionnels (déplacement, contrainte documentée) : exonérés dans la limite des barèmes URSSAF, sur une rubrique « frais professionnels – repas » ;

titres-restaurant : part employeur exonérée jusqu'à 7,32 €, avec des rubriques distinctes pour la part salariale et la part patronale ;

avantage en nature (repas offert sans contrainte) : soumis à cotisations et CSG/CRDS, évalué au forfait URSSAF ou au réel.

La frontière entre ces régimes correspond exactement à la distinction entre avantage en nature et frais professionnels. Conservez les justificatifs (ordres de mission, factures, attestations) au moins pendant la durée de prescription URSSAF, soit 3 ans plus l'année en cours , en cas de contrôle.

Vous sécurisez votre politique de remboursement en la formalisant dans un document interne clair et partagé. Cette politique précise les cas et les conditions d'indemnisation, ce qui limite le risque de requalification en avantage en nature.

Un cadre interne solide précise les éléments suivants :

les cas éligibles au remboursement (déplacement, horaires décalés, astreinte) ;

le choix entre remboursement au réel ou forfaitaire ;

les justificatifs attendus et les délais de remise ;

les plafonds d'indemnisation conformes aux barèmes URSSAF ;

les règles de non-cumul (forfait, indemnités kilométriques, nuitées) ;

le circuit d'approbation et la validation managériale.

Vous pouvez intégrer cette politique à un accord d'entreprise, à la DUE ou au règlement intérieur, puis la porter à la connaissance de tous les salariés. Une solution de paie et de gestion des notes de frais aide ensuite à appliquer automatiquement les bons barèmes et à tracer chaque remboursement.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique.Dernière vérification le 2026-06-25.