À retenir : Le contrat saisonnier reste juridiquement possible dans un bureau d'études techniques, à condition que l'activité soit réellement cyclique, prévisible et indépendante de votre volonté.

La convention collective des bureaux d'études techniques (IDCC 1486) ne prévoit aucune disposition spécifique au contrat saisonnier : ce sont les règles du Code du travail qui s'appliquent.

Le contrat saisonnier n'ouvre pas droit à la prime de précarité et n'impose aucun délai de carence entre deux contrats successifs.

Le ministère du Travail situe la durée d'un tel contrat autour de 8 mois maximum , faute de durée légale explicite.

Le salarié bénéficie d'un droit à être informé des conditions de reconduction après deux mêmes saisons sur deux années consécutives, et non d'une reconduction automatique.

Qu'est-ce qu'un contrat saisonnier dans un bureau d'études techniques ?

Le contrat saisonnier est un contrat à durée déterminée (CDD) défini par l'article L. 1242-2 du Code du travail. Il vous permet de recruter pour des tâches qui se répètent chaque année, à des dates à peu près fixes, au rythme des saisons.

La convention collective nationale des bureaux d'études techniques (IDCC 1486), couvre près de 80 000 entreprises dans le numérique, l'ingénierie, le conseil, l'événementiel et la traduction. Cette branche ne figure pas parmi les secteurs réputés saisonniers, mais le recours reste ouvert dès lors que l'activité présente un caractère réellement saisonnier.

💡 Bon à savoir : le contrat saisonnier se distingue du CDD classique sur deux points. Il n'ouvre pas droit à la prime de précarité et n'impose aucun délai de carence entre deux contrats saisonniers successifs.

La convention collective des bureaux d'études techniques prévoit-elle des règles propres au contrat saisonnier ?

La convention des bureaux d'études techniques ne contient aucune disposition spécifique au contrat saisonnier. Ce sont les règles du droit commun du Code du travail qui s'appliquent, exactement comme pour un employeur non couvert par cette branche. Seule exception : les minima de salaire conventionnels s'imposent lorsque le poste relève d'une classification ETAM ou cadre.

Quelles sont les conditions de recours au contrat saisonnier (IDCC 1486) ?

Le recours suppose de réunir plusieurs conditions cumulatives prévues par le Code du travail, qui sécurisent le contrat face à un risque de requalification.

Un caractère saisonnier avéré de l'activité

L'activité doit reposer sur des variations régulières, prévisibles et cycliques, indépendantes de votre volonté comme de celle du salarié. Dans le périmètre des bureaux d'études techniques , ce critère se rencontre sur des missions liées à des campagnes annuelles récurrentes, par exemple :

un audit environnemental réalisé chaque été sur un même type de site ;

des études thermiques concentrées sur la période hivernale ;

des projets de formation organisés à dates fixes chaque année.

La répétition d'une année sur l'autre constitue le marqueur déterminant. Une simple hausse ponctuelle de charge relève d'un autre motif de CDD.

Une correspondance entre les tâches et la saison

Le salarié doit effectuer des tâches directement corrélées à l'activité saisonnière. Une affectation à des missions diversifiées, sans lien avec un cycle identifié, expose le contrat à une requalification en CDI devant le conseil de prud'hommes.

Un besoin temporaire et non permanent

Le poste ne doit pas correspondre à un emploi permanent au regard de l'activité réelle de l'entreprise. Un besoin récurrent toute l'année relève du CDI.

Quelle est la durée maximale d'un contrat saisonnier dans les bureaux d'études techniques ?

Le Code du travail ne fixe pas de durée maximale explicite pour le CDD saisonnier. Le ministère du Travail retient toutefois un repère de 8 mois maximum , puisque le contrat correspond à une activité qui ne s'exerce pas toute l'année.

Vous pouvez conclure le contrat avec un terme précis (dates de début et de fin) ou avec un terme incertain . Dans ce second cas, le contrat doit obligatoirement mentionner une durée minimale d'emploi.

En quoi le contrat saisonnier diffère-t-il d'un CDD classique ?

Le contrat saisonnier suit un régime allégé par rapport à un CDD pour accroissement temporaire d'activité ou remplacement. Le tableau ci-dessous récapitule les principales différences.

Critère Contrat saisonnier CDD classique Motif de recours Activité saisonnière cyclique Remplacement, accroissement temporaire Durée maximale Environ 8 mois (repère ministériel) 18 mois, renouvellements inclus Prime de précarité Non due 10 % de la rémunération brute totale Délai de carence Aucun entre deux contrats saisonniers Obligatoire (1/3 ou 1/2 de la durée initiale) Clause de reconduction Possible d’une saison à l’autre Non applicable Terme Précis ou incertain (durée minimale obligatoire) Date de fin obligatoire

L'absence de prime de précarité constitue la différence la plus marquante : le salarié saisonnier n'y a pas droit, sauf clause expresse du contrat, alors qu'elle reste due à la fin d'un CDD classique.

L'embauche suit les formalités de droit commun d'un CDD, sans étape propre à la branche des bureaux d'études techniques .

Mentions obligatoires du contrat

L'article L. 1242-12 du Code du travail impose un contrat écrit comportant des mentions précises. Vous transmettez ce contrat au salarié dans un délai de deux jours ouvrables suivant l'embauche, conformément à l'article L. 1242-13. Le contrat précise notamment :

la désignation du poste de travail ;

le motif de recours au contrat saisonnier ;

la date du terme ou la durée minimale si le terme est incertain ;

la durée de la période d'essai éventuelle ;

le montant de la rémunération et des éventuelles primes ;

le nom de la convention collective applicable (CCN Syntec, IDCC 1486) ;

l'identification de la caisse de retraite complémentaire.

Période d'essai applicable

La période d'essai se calcule à raison d'un jour par semaine de contrat. Elle ne dépasse pas 2 semaines pour un contrat de 6 mois ou moins, et 1 mois au-delà. Aucune période d'essai ne s'impose si vous recrutez le salarié au même poste que l'année précédente, comme le rappellent les règles de période d'essai en CDD.

⚠️ Attention : la Déclaration Préalable À l'Embauche (DPAE) se transmet à l'Urssaf avant la prise de poste effective du salarié, comme pour toute embauche. Vous retrouvez les étapes dans notre fiche dédiée à la DPAE.

Quels sont les droits du salarié saisonnier dans les bureaux d'études techniques ?

Quelle rémunération pour un salarié saisonnier sous IDCC 1486 ?

La rémunération du salarié saisonnier dépend de ses heures travaillées et ne peut être inférieure au SMIC horaire brut, fixé à 12,31 € depuis le 1er juin 2026 , soit 1 867,02 € bruts mensuels pour 35 heures hebdomadaires. Lorsque le poste relève d'une classification ETAM ou cadre, le minimum conventionnel s'applique s'il dépasse le SMIC, comme le détaille la grille de salaire Syntec.

Pour un salarié de moins de 18 ans avec moins de six mois de pratique professionnelle, un abattement légal s'applique :

Âge Taux du SMIC Taux horaire brut Moins de 17 ans 80 % 9,85 € De 17 à moins de 18 ans 90 % 11,08 € 18 ans et plus 100 % 12,31 €

Les heures supplémentaires sont majorées de 25 % pour les 8 premières heures au-delà de 35 heures hebdomadaires, puis de 50 % à partir de la 9e heure, selon les règles de majoration des heures supplémentaires.

Quels congés payés pour le salarié saisonnier ?

Le salarié saisonnier acquiert 2,5 jours de congés payés par mois de travail effectif . Comme les congés sont rarement pris pendant un contrat court, il perçoit en fin de contrat une indemnité compensatrice de congés payés égale à 10 % de sa rémunération brute totale, sur le même principe que les congés payés en CDD.

Quelles sont les règles de durée du travail et de repos ?

La durée légale du travail s'établit à 35 heures par semaine. Le temps de travail quotidien ne dépasse pas 10 heures et la semaine reste plafonnée à 48 heures. Le salarié bénéficie d'un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives.

Quelle fin normale pour le contrat ?

Le contrat saisonnier prend fin à son terme, sans prime de précarité. Cette indemnité n'est due que si le contrat de travail la prévoit expressément, ce qui reste rare puisque la convention des bureaux d'études techniques n'impose rien sur ce point. Vous remettez au salarié le certificat de travail, l'attestation France Travail et le solde de tout compte.

Dans quels cas rompre le contrat par anticipation ?

Le CDD saisonnier ne se rompt avant son terme que dans les cas limitativement prévus par l'article L. 1243-1 du Code du travail :

accord entre l'employeur et le salarié ;

faute grave de l'une des parties ;

force majeure ;

inaptitude constatée par le médecin du travail ;

embauche en CDI par un autre employeur.

Le contrat saisonnier se renouvelle sans délai de carence, et plusieurs contrats successifs peuvent s'enchaîner avec le même salarié sans requalification automatique, à la différence d'un CDD classique.

La reconduction n'est en revanche pas automatique . L'article L. 1244-2-2 du Code du travail vous oblige à informer le salarié des conditions de reconduction de son contrat, par tout moyen conférant date certaine, dès lors que deux conditions sont réunies :

il a effectué au moins deux mêmes saisons dans votre entreprise sur deux années consécutives ;

vous disposez d'un poste saisonnier compatible avec sa qualification.

Le contrat peut aussi prévoir une clause de reconduction . Pour le calcul de l'ancienneté, les durées de tous les contrats saisonniers successifs conclus dans votre entreprise se cumulent.

👉 À noter : le salarié saisonnier bénéficie de la même protection sociale que tout autre salarié, soit l'assurance maladie, les accidents du travail, l'allocation chômage sous conditions et les droits à la retraite.

Quelles obligations spécifiques pour l'employeur dans les bureaux d'études techniques ?

Vous respectez plusieurs obligations complémentaires lorsque vous recourez à un contrat saisonnier. La Déclaration Sociale Nominative (DSN) mensuelle reste obligatoire, y compris pour les contrats saisonniers. Vous informez le salarié des risques professionnels liés à son poste, et la contribution à la formation professionnelle est due, même pour les contrats courts.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 24/06/2026.