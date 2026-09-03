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¿Qué debes saber sobre los salarios de tus trabajadores en 2026?
Guía creada por nuestros expertos en recursos humanos
Aspectos claves sobre los salarios de los trabajadores
Recurso gratuito para que ahorres tiempo
El salario es el elemento central de cualquier relación laboral y una de las mayores fuentes de errores y sanciones para las empresas. Conocer sus tipos, su cálculo y las obligaciones que conlleva es imprescindible para cualquier empresario o responsable de RRHH que quiera gestionar su plantilla con seguridad.
Hemos creado una guía de salarios para 2026 descargable y gratuita con todo lo que necesitas saber para retribuir correctamente a tus trabajadores y cumplir con la normativa vigente.
¿Qué encontrarás en esta guía de salarios?
La guía de salarios está diseñada para que puedas resolver las dudas más habituales sobre retribución sin tener que buscar en múltiples fuentes. En pocas páginas, abarca los aspectos que todo empresario debería dominar.
Tipos de salario y modalidades retributivas
No todos los salarios funcionan igual. La guía explica las diferencias entre el salario fijo, el salario mixto y el salario en especie, y cuándo conviene aplicar cada modalidad según el perfil del puesto. También incluye una introducción a la retribución flexible y su impacto fiscal para la empresa y el trabajador.
Cómo calcular el salario bruto y neto
Uno de los puntos que más confusión genera es la diferencia entre salario bruto y salario neto. La guía explica paso a paso cómo pasar de uno a otro, qué conceptos se deducen y cómo afectan las cotizaciones a la Seguridad Social y el IRPF al importe final que recibe el trabajador. Incluye además una referencia al cálculo del salario por hora para contratos a tiempo parcial.
¿Qué obligaciones tiene el empresario en materia salarial?
Pagar el salario es solo una parte de la obligación. La guía recoge también los requisitos documentales y de transparencia que las empresas deben cumplir en 2026.
El recibo de salarios y el registro retributivo
Toda empresa debe entregar a cada trabajador un recibo de salarios mensual ajustado al modelo oficial. Además, desde 2019 es obligatorio mantener un registro de salarios desagregado por sexo para garantizar la igualdad retributiva. El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en sanciones e incluso en la extinción del contrato por parte del trabajador.
Transparencia salarial en 2026
Desde 2026, la normativa de transparencia salarial obliga a incluir el salario o banda salarial en las ofertas de empleo desde el inicio del proceso de selección. La guía explica cómo adaptar tus procesos de contratación a este nuevo requisito y qué implicaciones tiene para tu política retributiva interna.
Tablas salariales y categorías profesionales
Cada convenio colectivo tiene su propia tabla salarial, que fija los salarios mínimos por categoría profesional. La guía te ayuda a entender cómo leer e interpretar estas tablas para garantizar que no estás pagando por debajo de lo que establece el convenio de tu sector.
Con PayFit puedes automatizar el cálculo de nóminas, aplicar correctamente los convenios colectivos y mantenerte al día con cada cambio normativo. Solicita una demostración gratuita y comprueba cuánto tiempo puedes ahorrar en la gestión salarial de tu empresa.
Preguntas frecuentes sobre la guía de salarios
La guía incluye los tipos de salario más habituales, como calcular el salario bruto y neto, las obligaciones del empresario en cuanto al pago y la documentación, y una referencia a los anticipos y retrasos salariales. Está actualizada con la normativa vigente en 2026.
Está pensada para empresarios, directores de RRHH y responsables de nóminas de pymes que quieren tener una referencia clara y práctica sobre retribución laboral en España. También es útil para quienes están empezando a gestionar personas y necesitan una visión general del marco normativo.
Si. Nuestra guía de salarios 2026 está revisada y actualizada por nuestro equipo de expertos en RRHH y derecho laboral, teniendo en cuenta los cambios normativos más recientes, incluida la nueva regulación de transparencia salarial.
En nuestro artículo sobre el salario medio en España encontrarás datos actualizados por sector, experiencia y comunidad autónoma. En 2026, la media nacional se sitúa en torno a los 27.000 y 31.000 euros brutos anuales, aunque con diferencias significativas según el perfil profesional.
El salario nominal es la cantidad bruta pactada en el contrato, antes de aplicar deducciones fiscales y cotizaciones. Es el dato que aparece en la oferta de empleo y en el contrato, pero no es lo que el trabajador recibe en mano.