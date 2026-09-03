El salario es el elemento central de cualquier relación laboral y una de las mayores fuentes de errores y sanciones para las empresas. Conocer sus tipos, su cálculo y las obligaciones que conlleva es imprescindible para cualquier empresario o responsable de RRHH que quiera gestionar su plantilla con seguridad.

Hemos creado una guía de salarios para 2026 descargable y gratuita con todo lo que necesitas saber para retribuir correctamente a tus trabajadores y cumplir con la normativa vigente.

¿Qué encontrarás en esta guía de salarios?

La guía de salarios está diseñada para que puedas resolver las dudas más habituales sobre retribución sin tener que buscar en múltiples fuentes. En pocas páginas, abarca los aspectos que todo empresario debería dominar.

Tipos de salario y modalidades retributivas

No todos los salarios funcionan igual. La guía explica las diferencias entre el salario fijo, el salario mixto y el salario en especie, y cuándo conviene aplicar cada modalidad según el perfil del puesto. También incluye una introducción a la retribución flexible y su impacto fiscal para la empresa y el trabajador.

Cómo calcular el salario bruto y neto

Uno de los puntos que más confusión genera es la diferencia entre salario bruto y salario neto. La guía explica paso a paso cómo pasar de uno a otro, qué conceptos se deducen y cómo afectan las cotizaciones a la Seguridad Social y el IRPF al importe final que recibe el trabajador. Incluye además una referencia al cálculo del salario por hora para contratos a tiempo parcial.

¿Qué obligaciones tiene el empresario en materia salarial?

Pagar el salario es solo una parte de la obligación. La guía recoge también los requisitos documentales y de transparencia que las empresas deben cumplir en 2026.

El recibo de salarios y el registro retributivo

Toda empresa debe entregar a cada trabajador un recibo de salarios mensual ajustado al modelo oficial. Además, desde 2019 es obligatorio mantener un registro de salarios desagregado por sexo para garantizar la igualdad retributiva. El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en sanciones e incluso en la extinción del contrato por parte del trabajador.

Transparencia salarial en 2026

Desde 2026, la normativa de transparencia salarial obliga a incluir el salario o banda salarial en las ofertas de empleo desde el inicio del proceso de selección. La guía explica cómo adaptar tus procesos de contratación a este nuevo requisito y qué implicaciones tiene para tu política retributiva interna.

Tablas salariales y categorías profesionales

Cada convenio colectivo tiene su propia tabla salarial , que fija los salarios mínimos por categoría profesional. La guía te ayuda a entender cómo leer e interpretar estas tablas para garantizar que no estás pagando por debajo de lo que establece el convenio de tu sector.