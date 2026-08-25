Resumen del convenio colectivo de oficinas y despachos

¿Sabías que en España hay más de 2.000 convenios colectivos firmados? ¿Y que estos afectan a más de 7 millones de trabajadores? Es por eso que estos acuerdos son una figura imprescindible dentro de la legislación española.

En el siguiente artículo vamos a hablar de uno de los convenios colectivos más importantes y que aglutinan más trabajadores en España: el convenio colectivo de oficinas y despachos y sus diferentes aplicaciones a nivel territorial.

¿Qué es el convenio colectivo de oficinas y despachos? ¿Qué características tiene el convenio colectivo de oficinas y despachos? ¿Qué empresas se pueden acoger al convenio colectivo de oficinas y despachos? Te lo explicamos a continuación.

¿Qué es el convenio colectivo de oficinas y despachos?

¿Qué es el convenio colectivo de oficinas y despachos?

Como bien indica su nombre, este convenio colectivo se aplica mayoritariamente a empresas cuya actividad esté relacionada con oficinas, despachos documentales, organizaciones, empresas y asociaciones relacionadas con el tratamiento documental.

Antes de entrar en profundidad sobre qué es un convenio colectivo de oficinas y despachos debes saber que este no tiene carácter nacional. Es decir, hay comunidades autónomas o provincias que disponen de un convenio colectivo de oficinas y despachos que se aplica a nivel territorial.

Como todos los convenios, estos se negocian con representantes de los trabajadores y empresarios y tienen una duración determinada, tras la cual se volverá a negociar el convenio con nuevas condiciones a pactar. En estos se negocia todo lo relacionado con las condiciones laborales, como el salario base , las vacaciones o las horas extraordinarias , entre otros.

¿Cómo puedo saber si mi convenio colectivo es de oficinas y despachos?

Si quieres saber si tu contrato está adherido a algún convenio de oficinas y despachos es sencillo. Debes tener a mano el contrato de trabajo que has firmado y fijarte en los anexos de este. En alguno de los anexos verás destacado si tu contrato se adhiere al convenio colectivo de oficinas y despachos.

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¿Qué características tiene el convenio colectivo de oficinas y despachos?

Como te hemos comentado anteriormente, no existe un convenio colectivo de oficinas y despachos a nivel estatal, por lo que las condiciones dependen del ámbito territorial del convenio colectivo.

Por ejemplo, las horas anuales en un convenio de oficinas y despachos varían dependiendo de la región. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, el convenio colectivo de oficinas y despachos establece una jornada anual de 1.765 horas para el año 2025.

Si hablamos de otras características, como por ejemplo los días por ingreso de familiar en un convenio oficinas y despachos, vemos que también dependen según el convenio. Aunque algunos convenios puedan reflejar 2 o 3 días, el Estatuto de los Trabajadores establece actualmente un mínimo de 5 días de permiso retribuido por hospitalización, accidente o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario de familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Este mínimo se aplica a todos los trabajadores, aunque el convenio no lo haya actualizado.

Finalmente, los días de vacaciones en el convenio de oficinas y despachos también dependen del ámbito territorial al cual afecta. Lo común en la mayoría es que los trabajadores disfruten de 23 días laborables de vacaciones al año, sin embargo, es importante recordar que ningún convenio podrá establecer menos de 30 días naturales al año, ya que es un mínimo del Estatuto de los Trabajadores.

💡 Recuerda que… Es importante tener en cuenta que cada provincia puede regular aspectos específicos, como condiciones sobre el teletrabajo, pluses de distancia, o derechos a la desconexión digital, adaptando así el convenio colectivo a las necesidades de cada territorio.

¿Qué empresas se pueden acoger al convenio colectivo de oficinas y despachos?

Un gran número de empresas pueden acogerse a este convenio. Por ejemplo, el convenio colectivo de oficinas y despachos se puede aplicar si tenemos un bufete de abogados, una asesoría fiscal o una empresa que se dedique a la gestión y procesamiento de datos.

Lo importante es la actividad que realiza la empresa, ya que debe quedar encuadrada dentro del ámbito funcional del convenio.

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Cálculo de todos los conceptos laborales según tu convenio (jornada, vacaciones, horas y pagas extra, etc.) 3) Genera las nóminas de todos tus empleados Generación de la nómina de tus empleados en función de las características de tu convenio colectivo

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