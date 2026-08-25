Dentro de las funciones de gestión de empresa , se encuentra el manejo del convenio colectivo que corresponda a cada empresa. Por ello, cualquier empresario debería conocer al detalle el convenio colectivo aplicable a su negocio, así como la vigencia del mismo y si concurre con otros.

¿Sabes qué texto legal aplicar cuando finaliza la vigencia de tu convenio colectivo? La ultraactividad de los convenios colectivos es una situación que se da en muchas ocasiones. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de ultraactividad? Puede parecer, a priori, un concepto jurídico de difícil comprensión.

En el artículo de hoy explicamos a los empresarios y departamentos de RRHH todas las claves sobre la ultraactividad de los convenios colectivos.

¿Cuál es la definición de ultraactividad de los convenios colectivos?

¿Cuál es la definición de ultraactividad de los convenios colectivos?

La ultraactividad de los convenios colectivos es cuando un convenio colectivo se prorroga automáticamente debido a que ya se ha alcanzado el plazo máximo de duración que se había acordado pero todavía no se ha pactado un nuevo acuerdo.

Es decir, hay ultraactividad de un convenio colectivo si:

Se termina el plazo de duración del convenio

No se ha acordado un nuevo plazo de duración

La consecuencia directa de esto es la prórroga automática del convenio, que se denomina como ultraactividad de los convenios colectivos.

Por lo tanto, no es que se establezca una cláusula de ultraactividad en los convenios, sino que es un principio que simplemente se da cuando no se ha alcanzado una nueva negociación.

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¿Qué significa convenio y ultraactividad?

El artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores (ET) regula la vigencia de los convenios. En él se indica que corresponde a las partes negociadoras establecer la duración de los convenios.

Igualmente, se pueden pactar eventualmente distintos periodos de vigencia según la materia o materias dentro del mismo convenio de trabajadores.

Asimismo, se establece que, salvo pacto en contrario, los convenios colectivos se prorrogarán de año en año si no mediara denuncia expresa de las partes, produciéndose así la ultraactividad de los convenios colectivos.

Por último, conviene saber que el convenio que se acuerda posteriormente a otro que ya existe, deja sin efecto al primero (salvo los aspectos que expresamente se mantengan).

La ultraactividad de los convenios colectivos está prevista para que se conserven provisionalmente las cláusulas del convenio anterior hasta que se pacte uno nuevo.

Es decir, las cláusulas siguen siendo efectivas mientras continúe la negociación del siguiente convenio. De esta manera, tanto los trabajadores como los empresarios tienen un texto al que atenerse y quedan protegidos.

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¿Por qué es importante que un empresario conozca qué es la ultraactividad de los convenios colectivos?

Cuando llega la fecha final que se había pactado para el convenio colectivo, puede que en la renovación de este se apliquen cambios o modificaciones.

Estas variaciones pueden darse en las cláusulas del convenio, en su duración o, en definitiva, donde así lo acuerden las partes negociadoras. Por ello, el empresario o encargado de la gestión de recursos humanos en la empresa tendrá que estar al tanto.

Las modificaciones pueden suponer tener que realizar cambios en nuestro sistema de gestión de nóminas o en las propias nóminas de los trabajadores. Pero no solo eso, los cambios que se produzcan también pueden afectar a los contratos de trabajo de los empleados y a la organización en el trabajo .

En conclusión, conocer qué es la ultraactividad de los convenios colectivos producida por la falta de un nuevo acuerdo entre las partes es importante para saber qué sucede y qué hay que aplicar cuando llega la fecha final de vigencia del convenio.

De esta manera, estaremos seguros de que no dejamos de cumplir con la normativa vigente y que salvaguardamos los intereses tanto de los trabajadores como de la empresa.

¿Qué es la ultraactividad de los convenios tras la reforma laboral?

Con la reforma laboral de 2022, la ultraactividad de los convenios colectivos cambia.

La ultraactividad de la que hemos estado hablando hasta ahora, es decir, la ultraactividad del artículo 86 ET es definida, precisamente, en esta reforma.

Antes de esta reforma, cuando terminaba el convenio y no se había acordado uno nuevo no se prorrogaba automáticamente, sino que perdía su vigencia. De esta forma, el convenio que pasaba a aplicarse era el convenio de ámbito superior. Hay que recordar que existen distintos tipos de convenios colectivos , según el ámbito funcional y territorial.

La reforma empezó a aplicarse a partir del día 31 de diciembre de 2021. Desde entonces, la ultraactividad de los convenios colectivos es indefinida. Es decir, se mantiene la vigencia del nuevo convenio colectivo hasta que se realice una nueva negociación.

En conclusión, la ultraactividad de los convenios colectivos es un término interesante cuyo conocimiento es importante para saber a qué atenerse cuando termina el periodo de vigencia de un convenio colectivo.

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