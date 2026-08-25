Convenio colectivo: Qué es y para qué sirve

Al empezar un nuevo año son muchos los convenios colectivos que, tras su respectiva negociación, se actualizan. Sin embargo, estos suelen ser confusos para las personas que no tienen experiencia en el ámbito laboral. Hoy tratamos de responder a las dudas más frecuentes de los convenios colectivos.

¿Qué es un convenio colectivo? ¿Qué tipos existen? ¿Cuál es su ámbito de aplicación y negociación? ¿Para qué sirve un convenio colectivo? ¿Cómo saber qué convenio colectivo tiene nuestro contrato? En este post explicamos a los empresarios y departamentos de RRHH todos los detalles sobre qué es un convenio colectivo.

¿Qué es un convenio colectivo?

¿Qué es un convenio colectivo?

Por ello…¿sabrías decir qué significa un convenio colectivo? Un convenio colectivo según la definición del Ministerio de Trabajo y Economía es un “acuerdo entre los empresarios y los representantes de los trabajadores en el cual se establecen las condiciones de trabajo de un sector determinado”.

No obstante, ¿Sabes qué significa convenio colectivo para los trabajadores? Para los trabajadores, un convenio colectivo significa protección de derechos laborales, establecimiento de condiciones de trabajo, participación en la negociación colectiva, promoción de la igualdad y no discriminación, y mecanismos para la resolución de conflictos laborales.

Las unidades de negociación de los convenios colectivos, su contenido mínimo, las partes legítimas, etc están regulados en el Título III del Estatuto de los Trabajadores.

📑 Curiosidades sobre el convenio colectivo El primer acuerdo colectivo oficialmente registrado en España se remonta a 1843. Este convenio establecía las condiciones laborales para el sector textil en la ciudad de Reus, en la provincia de Tarragona. A lo largo del siglo XIX, surgieron otros convenios colectivos en ciudades como Sabadell, Sevilla o Barcelona, abarcando sectores como la construcción y la industria metalúrgica.

A la hora de negociar un convenio colectivo, podrán formar parte de la negociación los siguientes sujetos legitimados:

¿Quién representa a los trabajadores en un convenio colectivo?

En los convenios colectivos de empresa o ámbito inferior podrán entrar en la negociación el comité de empresa , comité de intercentros, delegado de personal y las secciones sindicales, siempre que sumen la mayoría de los miembros del comité de empresa.

En los convenios colectivos sectoriales tendrán legitimación para llevar a cabo la negociación colectiva los sindicatos representativos a nivel nacional y de comunidad autónoma (siempre y cuando no trascienden el ámbito territorial), los sindicatos con un mínimo del 10% de miembros del comité de empresa o delegados de personal en el ámbito geográfico y funcional del convenio.

Finalmente, en los convenios colectivos de ámbito estatal y autonómico tendrán derecho a participar en la negociación colectiva los sindicatos más representativos.

¿Quién representa al empresario en el convenio colectivo?

Siempre en representación del lado del empresario, podrán entrar en la negociación el empresario dueño de la empresa, representante o cualquier figura autorizada y legitimada para hacerlo y que pueda actuar en nombre de la empresa.

Por otra parte, también podrán tomar parte en la negociación del convenio colectivo asociaciones de empresarios con representación suficiente, como por ejemplo asociaciones de empresarios que en el ámbito geográfico y funcional del convenio cuenten con el 10 por 100 de los empresarios.

¿Para qué sirve un convenio colectivo? ¿Y qué regulan estos?

Todos conocemos lo que es un convenio colectivo. Sin embargo, ¿qué podemos esperar de estos? ¿Cuál es su función y en qué aspectos interfiere en la vida laboral de un trabajador?

La función principal de los convenios colectivos es promover la igualdad mediante la regulación y publicación de acuerdos de las condiciones de trabajo así como la especificación de las obligaciones a las que se comprometen los trabajadores y empresarios. Coloquialmente hablando, podemos nombrarlos como convenios colectivos de condiciones de trabajo.

En estos se regula y especifica los aspectos claves de una relación laboral, como es el salario base , los complementos salariales, la jornada laboral , las vacaciones, las horas extraordinarias , las gratificaciones extraordinarias, entre otras.

Por otra parte, también se pactan las obligaciones que tienen los trabajadores en cuanto a su puesto de trabajo. Así como también, los derechos de promoción dentro de una empresa y las sanciones al empleado en caso de incumplimiento del contrato laboral.

¿Qué tipos de convenios colectivos existen?

Los convenios colectivos en España afectan a cerca de 10 millones de trabajadores y miles de empresas, siendo fundamentales para la igualdad laboral. Según estadísticas provisionales de 2022, hay más de 3.303 convenios colectivos firmados.

¿Quieres saber cuales son los principales tipos de convenios colectivos? Aquí tienes algunos convenios colectivos como ejemplos:

Convenio colectivo sectorial: Determinan las condiciones laborales de un sector en concreto. No tienen aplicación territorial, sino de sector, por ejemplo el de construcción, industria, textil, etc.

Convenios estatales y nacionales: Estos convenios se publican en el BOE. Se aplican a todo el estado.

Convenios sectoriales provinciales. Siguiendo la misma lógica, se aplica a nivel de provincia en un sector determinado. Por ejemplo, el convenio colectivo del sector de la construcción de la provincia de Lleida.

Convenios sectoriales interprovinciales. Este tipo de convenio es el menos común. Tiene aplicación a varias provincias de una misma comunidad o diferente región.

Convenios sectoriales locales o comarcales: Son convenios aplicables a nivel local o comarcal.

Convenios colectivos de empresa: En caso de empresas grandes o con más de un centro de trabajo, es posible que se negocie un convenio colectivo únicamente aplicable a esa empresa, negociado por sujetos legitimados a ello.

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¿Cómo saber qué convenio colectivo tenemos?

Debes saber que el empresario está obligado a reflejar el convenio colectivo en el contrato del trabajador. Basta con examinar tu contrato laboral para identificar qué convenio colectivo se encuentra en vigor en tu empresa. Aunque también puedes conocerlo según la actividad económica que realiza la empresa.

🧮 Ejemplo sobre la consulta del convenio colectivo Imaginemos que Lucía trabaja en una empresa de servicios de consultoría ubicada en Barcelona, llamada “Catalonian Consultors”. Como norma general, es probable que se aplique el convenio colectivo de oficinas y despachos como normativa laboral para los empleados de la empresa. Lucía quiere confirmar el convenio colectivo específico al cual está adherida "Catalonian Consultors" para conocer si es posible acceder al plus de kilometraje. Por ello, Lucía accede mediante la Comisión Consultiva Nacional , organismo que supervisa la publicación y los acuerdos laborales, para realizar la consulta correspondiente y así obtener detalles precisos sobre el convenio colectivo aplicado en su empresa así como las condiciones laborales establecidas en dicho convenio.

Las empresas se adhieren a los convenios colectivos según su CNAE, es decir su clasificación nacional de actividades económicas. Es decir, si para una actividad en concreto existen dos convenios, uno a nivel estatal y otro autonómico o provincial prevalece el más próximo.

🧮 Siguiendo con el ejemplo anterior En el caso de Lucía, quien trabaja en la empresa de asesoría "Catalonians Consultors" en Barcelona, es importante determinar qué convenio colectivo se aplica a su situación laboral. Dado que la empresa se encuentra en Barcelona, hay una concurrencia entre el convenio estatal y territorial: Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos Estatales y el Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de Cataluña. Por lo tanto, es crucial que Lucía consulte y se asegure de que su empresa aplique el Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de Cataluña para asegurar que sus derechos y condiciones laborales estén debidamente respaldados.

En resumen, los convenios colectivos y su ámbito de aplicación desempeñan un papel fundamental en la negociación y los acuerdos laborales entre empresas y trabajadores en la regulación de las condiciones laborales y derechos de los trabajadores en diferentes sectores y regiones. Para empleados como Lucía, que trabaja en una empresa de asesoría en Barcelona, es esencial identificar el convenio colectivo que se aplica en su empresa para garantizar que sus derechos laborales estén protegidos de acuerdo con las normativas específicas de Cataluña.

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