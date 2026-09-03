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Guía sobre los convenios colectivos
Guía creada por nuestros expertos en recursos humanos
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Preguntas frecuentes sobre los convenios colectivos
Un convenio colectivo es un acuerdo escrito que se negocia y concluye entre representantes de los trabajadores y empleadores o sus organizaciones. Este tipo de acuerdo regula las condiciones de trabajo y empleo, así como las relaciones entre empleadores y trabajadores o sus representantes.
Los elementos que forman parte de los convenios colectivos incluyen: condiciones de trabajo, salarios, jornada laboral, vacaciones, permisos, condiciones de seguridad y salud en el trabajo, formación profesional, igualdad de trato y oportunidades, y procedimientos de solución de conflictos.
La guía de convenios colectivos de PayFit aborda los aspectos fundamentales de estos acuerdos, incluyendo la definición y función de los convenios, los tipos de convenios colectivos, los elementos que típicamente contienen, y las normativas que regulan su validez y aplicación en el ámbito laboral.
Descarga la guía de convenios colectivos en PDF de PayFit para explorar de manera integral todo lo necesario sobre estos acuerdos esenciales en el ámbito laboral. Ideal para empleadores, representantes de trabajadores y profesionales de recursos humanos que buscan entender y aplicar eficazmente estos instrumentos reguladores de las relaciones laborales.