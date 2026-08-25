Conocer a la perfección las características del convenio colectivo que tienes que aplicar en tu negocio, es clave para llevar a cabo una buena gestión de empresa . Existen distintos tipos de convenios colectivos, de manera que puede darse una situación en la que tenga que aplicarse más de uno a la vez.

¿Alguna vez has escuchado hablar de la concurrencia de convenios colectivos? En el artículo de hoy, explicamos a los empresarios y departamentos de RRHH qué sucede cuando se puede aplicar más de un convenio colectivo simultáneamente.

¿Cuál es la definición de concurrencia de convenios colectivos?

¿Cuál es la definición de concurrencia de convenios colectivos?

La concurrencia de los convenios colectivos es cuando varios convenios tienen el mismo ámbito de aplicación o vigencia, de manera que debe determinarse cuál de los dos hay que aplicar. Por está razón, la fecha de vigencia de un convenio colectivo es la pactada por las partes negociadoras del convenio.

Si, tras finalizar dicha fecha no se ha alcanzado un nuevo acuerdo sobre las condiciones de este, el convenio colectivo pasa a prorrogarse automáticamente durante el periodo de 1 año. Esto es lo que se conoce como ultraactividad del convenio colectivo , que no es lo mismo que la concurrencia de convenios colectivos, aunque están relacionadas.

Es precisamente esta ultraactividad lo que puede dar lugar a la concurrencia de convenios colectivos. Pero no solo pueden concurrir por este motivo sino que también, como hemos dicho, puede darse por su ámbito de aplicación. En términos generales, la reglamentación nos indica que mientras un convenio colectivo esté vigente, no puede ser afectado por lo establecido en otro convenio colectivo de distinto ámbito, salvo que se haya pactado lo contrario.

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¿En qué consiste la aplicación de varios convenios colectivos?

Lo primero que hay que saber es que existen distintos tipos de convenios colectivos . De esta manera, puede producirse una situación en la cual quepa la posibilidad de aplicar a la vez lo establecido en más de un convenio colectivo .

💡 Recuerda qué… La concurrencia de convenios colectivos solo se da entre convenios estatutarios y en caso de que exista un conflicto entre sus condiciones.

En caso de que recibas muchas preguntas por parte de tus empleados en torno a ¿ Cómo saber el convenio colectivo de mi empresa ? Debes de decirles que pueden acudir al contenido del mismo ya que en este, se define el sector o actividad al que afecta.

¿Qué pasaría con la aplicación de varios convenios colectivos si hay concurrencia? Pues bien, de acuerdo con el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, donde se regula la concurrencia de los convenios colectivos, nos expone que no puede ser afectado por otro convenio colectivo de distinto ámbito, salvo que se pacte lo contrario.

Sin embargo, las condiciones pactadas en un convenio de empresa tienen prioridad aplicativa respecto de las del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior. Pero solo en algunas materias, que son las siguientes:

El abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución específica del trabajo a turnos.

El horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y la planificación anual de las vacaciones .

La adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación profesional de las personas trabajadoras.

La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen por esta ley a los convenios de empresa.

Las medidas para favorecer la corresponsabilidad y la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.

Aquellas otras que dispongan los acuerdos y convenios colectivos pactados por las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, de carácter estatal o de comunidad autónoma.

✍ ️ Recuerda qué… Un ejemplo de acuerdo de reglas para resolver la concurrencia puede ser pactar que se aplique la norma más favorable, la más específica o la más moderna.

¿Qué pasa si hay concurrencia conflictiva de convenios colectivos?

Hay que destacar que la concurrencia de convenios colectivos no tiene por qué ser conflictiva. Es decir, los convenios colectivos pueden ser complementarios y aplicarse simultáneamente. Sin embargo, si hay concurrencia conflictiva de convenios colectivos estatutarios, la metodología será la siguiente:

La regla general es que prevalece un convenio colectivo vigente sobre otro convenio de distinto ámbito y que sea posterior en el tiempo. Destacar que, la ultraactividad no se considera como periodo de vigencia del convenio. El convenio colectivo posterior no es que no se pueda aplicar, es decir, no es nulo. Simplemente se suspende su aplicación total o parcialmente en aquellas materias en las que exista concurrencia conflictiva. Se pueden establecer reglas para solucionar la concurrencia de convenios a través de acuerdos interprofesionales o mediante convenio o acuerdo sectorial de ámbito estatal o autonómico. El convenio de empresa tiene en las materias indicadas anteriormente prioridad aplicativa respecto de las del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior.

Estas reglas se aplican a los convenios colectivos estatutarios (pues los extraestatutarios no es muy común que se den) y siempre que generen conflicto (no si, por el contrario, se complementan).

Por otro lado, hay que tener en cuenta que si concurren 2 convenios del mismo ámbito y siendo estatutarios, no se trata de concurrencia sino que hablamos de sucesión y aplicaríamos el más nuevo.

¿Qué dice la última reforma laboral de la concurrencia de convenios colectivos?

La última reforma laboral en España, que entró en vigor en 2022, ha traído consigo varios cambios significativos en relación con la concurrencia de convenios colectivos. Este aspecto es crucial porque determina qué convenio colectivo es aplicable en situaciones donde podría haber más de uno que afecte a la relación laboral.

Uno de los principales cambios introducidos por la reforma laboral es la prioridad que se otorga al convenio sectorial sobre el convenio de empresa en ciertas materias. Antes de la reforma, la ley permitía que el convenio de empresa tuviese prioridad aplicativa sobre el convenio sectorial en casi todas las materias, excepto en aquellas que el convenio sectorial expresamente excluía de esta posibilidad. Esto permitía a las empresas negociar condiciones potencialmente inferiores a las establecidas en los convenios sectoriales, siempre y cuando se alcanzara un acuerdo a nivel de empresa.

Con la reforma, esta situación cambia significativamente. El convenio sectorial recobra una mayor fuerza, y su aplicación se hace prioritaria en aspectos fundamentales como la cuantía del salario base y de los complementos salariales, las horas de trabajo y la distribución del tiempo de trabajo, las medidas de conciliación y de igualdad, y otros aspectos fundamentales de las condiciones de trabajo . Esto significa que, aunque exista un convenio de empresa, no podrá establecer condiciones inferiores a las del convenio sectorial en estas materias clave.

Esta modificación busca fortalecer los convenios sectoriales y asegurar un marco de condiciones laborales más coherente y menos fragmentado a nivel sectorial. Además, se pretende proteger mejor los derechos de los trabajadores evitando la posibilidad de que se negocien a la baja ciertas condiciones laborales a nivel de empresa.

En definitiva, hemos visto que puede darse una situación de concurrencia de convenios colectivos y por ello, como empresario o responsable del departamento de RRHH de tu empresa, debes estar al tanto de cuál prevalece sobre el otro. En PayFit sabemos que el manejo de los convenios colectivos es una cuestión un tanto compleja. Por esta razón, nuestro software automatiza todos los procesos relacionados con el convenio y se adapta a las circunstancias concretas de tu empresa.

¿Qué puede hacer PayFit por tu empresa con relación al convenio colectivo? 1) Plataforma configurada legalmente según el Convenio Colectivo de tu empresa Actualización automática de tu plataforma PayFit en base a las modificaciones legales que surjan en tu convenio

Notificación instantánea de las novedades legales en tu convenio para que aceptes los cambios desde tu perfil de administrador

Aplicación simultánea y complementaria de distintos convenios en caso de concurrencia 2) Gestiona la contratación y los trámites administrativos Formaliza los contratos automáticamente en base a tu convenio colectivo

Establece las condiciones de trabajo, remuneraciones y normas de aplicación a la relación laboral según tu convenio

Cálculo de todos los conceptos laborales según tu convenio (jornada, vacaciones, horas y pagas extra, etc.) 3) Genera las nóminas de todos tus empleados Generación de la nómina de tus empleados en función de las características de tu convenio colectivo

Actualización automática del sistema de remuneración salarial

Gestión y cálculo de ausencias y vacaciones según el convenio colectivo de aplicación

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