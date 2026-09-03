 ¿Cómo saber el convenio colectivo de mi empresa?

El mundo de los convenios colectivos abarca diferentes ámbitos, profesiones y regiones, debido a que existen diferentes tipos de convenios colectivos. Buscar el convenio colectivo de nuestra empresa es mucho más sencillo de lo que creemos. Se puede hacer de varias formas, y a continuación te explicamos cuáles son.

A la hora de buscar el convenio colectivo de nuestra empresa tenemos varias opciones. O bien lo miramos en nuestro contrato o bien lo buscamos en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, a través de nuestro grupo de cotización en la seguridad social.

¿Cómo saber qué convenio colectivo tiene mi empresa? ¿Cómo saber qué convenio aplicar? Te lo explicamos a continuación.

¿Cómo buscar el convenio colectivo de mi empresa en el contrato?

¿Cómo buscar el convenio colectivo de mi empresa en el contrato?

¿Cómo saber a qué convenio pertenezco? Es la pregunta que se hacen muchos trabajadores. Lo más sencillo que podemos hacer es consultar nuestro contrato. Debemos fijarnos en la página 2 del contrato modelo SEPE y ahí podremos ver el convenio colectivo al cual está adherida nuestra empresa.

Aquí te lo resumimos en 3 sencillos pasos, cómo encontrar el código del convenio colectivo en tu contrato:

Haz una revisión del contrato de trabajo; léelo detenidamente Fíjate en la sección de condiciones laborales En ese apartado, presta atención y busca el convenio colectivo de tu categoría profesional

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¿Cómo puedo saber mi convenio colectivo con la nómina?

Habiendo llegado hasta aquí tenemos que tener en cuenta que hay más maneras de saber a qué convenio colectivo formamos parte. Entonces, ¿cómo puedo saber a qué convenio pertenezco a partir de la nómina? Normalmente, en la nómina encontrarás un apartado donde aparecen tus datos laborales, donde se incluyen los siguientes aspectos: tu categoría profesional, el grupo de cotización al que perteneces y el convenio colectivo aplicable. Aunque no siempre está especificado directamente, se puede encontrar revisando detenidamente esta sección.

¿Cómo buscar el convenio colectivo por CNAE?

Para buscar el convenio colectivo por CNAE, tendremos que tener en cuenta que se trata de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Sirve para clasificar distintas empresas según su actividad económica. Cada actividad económica del CNAE va asociada a un código y hay un total de 21 grupos diferenciados.

Entonces, ¿cómo podemos buscar el convenio colectivo por código? En primer lugar tenemos que entrar en el buscador de convenios colectivos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Seguidamente, introducimos el código CNAE de la actividad económica de nuestra empresa, ponemos la localización de nuestro lugar de trabajo y filtramos por “convenios colectivos”. Debes saber que existe un código por convenio colectivo y podremos saber cuál es el grupo de cotización seguridad social.

Una vez que hagamos clic en “buscar”, nos aparecerá un listado de códigos de convenios colectivos asociados al CNAE de nuestra empresa, como por ejemplo el código del convenio colectivo de oficinas y despachos, el convenio colectivo estatal de empresas de consultoría o el convenio colectivo sectorial. Haz clic y descárgatelo.

Este método no es sencillo, ya que en el buscador de convenios nos saldrán varios resultados, por lo que te recomendamos utilizar el primer método para saber el convenio colectivo de tu empresa.

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