Payfit AI prend en charge l’ajout de vos variables de paie

Primes, arrêts de travail, heures supplémentaires… Désormais, l’ajout d’éléments variables sur votre paie se fait automatiquement grâce à Payfit AI.

Importez un fichier Excel, un PDF ou une photo, ou décrivez simplement votre demande par écrit. Payfit AI analyse les informations et les structure dans un tableau clair. Si un élément manque, il vous demande des précisions pour réduire le risque d’erreur. Une fois les informations vérifiées et validées, Payfit AI les intègre à votre prochain cycle de paie. Moins de saisie, moins d’erreurs et plus de temps pour l’essentiel.

L'ajout automatisé de variables de paie est disponible pour les administrateurs directement dans Payfit AI.