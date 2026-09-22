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Agent maintien de salaire

Sommaire

L'arrêt maladie de vos collaborateurs, géré avec précision

Lorsqu'un collaborateur est en arrêt maladie, calculer le maintien de salaire demande de jongler avec  plusieurs paramètres : délai de carence, convention collective applicable, ancienneté, indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS)... Chaque situation a ses propres règles. 

Dans Payfit AI, l’agent Maintien de salaire connaît votre convention collective, l'ancienneté de votre collaborateur et les particularités de chaque cas. Posez votre question directement dans Payfit AI : il identifie les règles applicables à votre entreprise et vous donne une réponse adaptée à la situation.

L'agent Maintien de salaire est disponible dès maintenant dans Payfit AI.

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