La gestion des absences, en toute simplicité

Congés payés, congé pour déménagement, congé parental ou absence exceptionnelle… répondre à ces questions demande de connaître les règles applicables à chaque type d’absence et leur impact sur la paie. Selon la convention collective, l’accord d’entreprise ou la situation du salarié, les droits peuvent varier.

L’agent Absences vous aide, vous et vos collaborateurs, à répondre aux questions liées aux différents types d’absence, les droits associés et leurs conséquences sur la paie. Posez directement votre question dans Payfit AI : il analyse la situation et vous apporte une réponse adaptée aux règles applicables dans votre entreprise.

L’agent Absences est disponible dès maintenant dans Payfit AI.