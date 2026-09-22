Vos déclarations sociales, sans zone grise

Déclaration Sociale Nominative (DSN), Déclaration Préalable À l'Embauche (DPAE), délais, corrections... Les déclarations sociales demandent rigueur et précision. Dans Payfit AI, l'agent Déclarations répond aux questions que vous pourriez avoir quant à vos obligations : quel contenu renseigner, les délais à respecter, les corrections à effectuer. Vous obtenez une réponse précise, immédiate, à tout moment.



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