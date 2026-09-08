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Until 30 September

Your first month of Payfit free

Intégration Payfit x Skello

Summary

Synchronisation en temps réel des données collaborateurs et préparation des éléments variables de paie.

Vous utilisez Skello pour gérer vos plannings ? Connectez Payfit et Skello pour une gestion des effectifs et de la paie en toute simplicité.

Depuis Payfit, vous gérez vos collaborateurs (entrées, sorties, modifications de contrat). Ces changements se reflètent directement dans Skello afin que vous puissiez construire vos plannings sur une base juste.

En fin de mois, préparez vos éléments variables de paie depuis Skello en 2 clics. Transférez les sur Payfit pour un impact direct sur les bulletins de paie.

Besoin d’un ajustement ? Tout est possible dans Payfit jusqu’à votre clôture de paie.

Avec cette intégration fini les ressaisies et les erreurs !

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