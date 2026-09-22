Pose de congés automatisée

De la question à la demande soumise, en une seule conversation

Vos collaborateurs peuvent désormais poser leurs congés sans sortir de Payfit AI. Ils posent leur question sur leur solde, Payfit AI vérifie leurs droits, projette leurs acquisitions à venir, et leur propose de soumettre la demande directement dans la conversation. Une seule interaction, du début à la fin.



Parce que les congés sont un sujet personnel, toutes les conversations restent 100% privées et confidentielles. Aucun échange n'est partagé avec les managers ou les admins. Vos collaborateurs avancent en autonomie, vous recevez moins de sollicitations routinières.



La pose de congés depuis Payfit AI est disponible pour tous vos collaborateurs directement depuis leur espace personnel.