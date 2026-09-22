Importez vos documents RH, nous faisons le reste.

Vous pouvez désormais importer vos documents RH internes directement dans Payfit AI : politiques de congés, avantages salariés, procédures internes. Nous les utilisons pour répondre aux questions de vos collaborateurs avec vos propres règles, et pas uniquement le cadre légal général.



Un collaborateur demande s'il a droit à un congé déménagement ? Payfit AI vérifie la convention collective et vos politiques internes pour lui donner la réponse exacte. Vos collaborateurs trouvent les réponses qui correspondent à leur réalité.

L'import de documents est disponible pour les administrateurs depuis leur espace Payfit AI.