Ir al contenido principal
IntegracionesAdministrador

Sincroniza todas tus herramientas en tiempo real con la API

Evita la doble introducción de datos y los errores: con la API de PayFit, integra y conecta fácilmente todos tus softwares de gestión desde un solo lugar.

¿Quieres crear nuevas integraciones con tus herramientas habituales? Ahora puedes evitar actualizar la misma información en diferentes plataformas, olvidarte de errores y de los procesos de importación/exportación. ¡Accede a toda la potencia de nuestra API!

¿Necesitas bloquear los días de ausencia de un empleado en tu software de planificación? Recupera automáticamente los datos de vacaciones y ausencias de PayFit para reflejarlos en la herramienta que prefieras.

PayFit ya te ofrece integraciones con soluciones como Slack, Qonto, Spendesk, Cobee by pluxee, Pleo o Teamtailor, pero si necesitas alguna conexión adicional, con la API (disponible desde el plan Avanzado) puedes vincular cualquier herramienta que utilices en tu empresa.

¿Quieres ver lo fácil que es? Te dejamos con un vídeo para que lo entiendas en menos de 1 minuto. 

💡 Ponemos a disposición de clientes y partners nuestra documentación API, para que puedas empezar a integrar y automatizar tus procesos rápidamente. El manual técnico detalla cómo acceder fácilmente a los datos de PayFit vía API.


Compartir este artículo

Descubrir más novedades

Gestiona y controla el registro horario de tu empresa con PayFit

Consulta quién registró qué y cuándo, genera informes mensuales en PDF.

Leer el artículo
Gestiona tu equipo y las tareas de RRHH desde el dashboard de PayFit

Visualiza métricas clave, ausencias, eventos y novedades de tu equipo en un solo lugar, diseñado para ahorrar tiempo y simplificar tu gestión.

Leer el artículo
Presenta el Modelo 111 y 216 fácilmente con PayFit

Presenta el Modelo 111 y 216 de forma sencilla y rápida con PayFit, cumpliendo con tus obligaciones fiscales sin errores ni complicaciones.

Leer el artículo