Evita la doble introducción de datos y los errores: con la API de PayFit, integra y conecta fácilmente todos tus softwares de gestión desde un solo lugar.

¿Quieres crear nuevas integraciones con tus herramientas habituales? Ahora puedes evitar actualizar la misma información en diferentes plataformas, olvidarte de errores y de los procesos de importación/exportación. ¡Accede a toda la potencia de nuestra API!

¿Necesitas bloquear los días de ausencia de un empleado en tu software de planificación? Recupera automáticamente los datos de vacaciones y ausencias de PayFit para reflejarlos en la herramienta que prefieras.

PayFit ya te ofrece integraciones con soluciones como Slack, Qonto, Spendesk, Cobee by pluxee, Pleo o Teamtailor, pero si necesitas alguna conexión adicional, con la API (disponible desde el plan Avanzado) puedes vincular cualquier herramienta que utilices en tu empresa.

¿Quieres ver lo fácil que es? Te dejamos con un vídeo para que lo entiendas en menos de 1 minuto.

💡 Ponemos a disposición de clientes y partners nuestra documentación API , para que puedas empezar a integrar y automatizar tus procesos rápidamente. El manual técnico detalla cómo acceder fácilmente a los datos de PayFit vía API.



