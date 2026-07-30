Industries

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Logiciel RH industrie : solution adaptée au secteur industriel et manufacturier

Vous aimeriez vous soulager des démarches administratives chronophages et coûteuses. Vous cherchez une transition en douceur vers des solutions digitales intuitives, tout en gardant un accompagnement humain.

Découvrez nos fonctionnalités clés

Sentez-vous accompagné pour gérer votre paie sereinement

PayFit est à vos côtés pour répondre à vos problématiques du secteur industriel.

Fiabilité

Fiabilité

Avec PayFit, les bulletins de paie sont justes. Les calculs sont audités une fois par semaine.

Instantanénité

Instantanénité

Les bulletins mis à jour en temps réel après ajout d’une variable de paie.

Accompagnement

Accompagnement

Un expert est à vos côtés pour répondre à vos questions sur PayFit comme sur la paie.

Simplifiez votre gestion de la paie et du personnel

Découvrez toutes les fonctionnalités paie et RH centralisées sur une même plateforme.

Gestion automatisée de la paie

Votre paie est générée automatiquement à la date de votre choix et PayFit s'occupe de la DSN. Seuls vos éléments non récurrents sont à ajouter.

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Gestion unifiée de la paie et des RH

La gestion administrative des paies et du personnel est centralisée sur une même plateforme. Vos employés ont accès à leurs bulletins dématérialisés.

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Fluidification des échanges

PayFit simplifie les démarches des collaborateurs et leur donne une meilleure visibilité sur leurs demandes et leur solde de congés payés.

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