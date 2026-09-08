Amandine, Responsable RH France chez Payfit, partage dans cet article les bonnes idées pour sortir du confinement plus épanouis et plus forts.

Depuis le début du confinement, une nouvelle donnée a refait son apparition dans nos journées : le temps. C’est ce qui nous manque actuellement pour réaliser nos envies : se cultiver, lire, apprendre de nouvelles choses. Selon vos habitudes ou vos goûts, de nombreuses ressources ont été mises à votre disposition pour vous occuper.

Avec une conviction profonde : dans un contexte délicat, les RH ont plus que jamais à coeur de promouvoir l’épanouissement des salariés pour les aider à traverser cette période.

1. S’évader : pour rêver depuis son canapé

👉 S’inspirer : écouter des podcasts RH pour imaginer le futur du travail

Les Tendances RH de Christel Lambolez (Jobsféric).

Stay tuned créé par Séverine Loureiro (Points de Contact).

Le Bureau par Welcome To The Jungle.

Demain. dès maintenant co-créé avec Slate et Accenture.

Ainsi qu’un ensemble de podcasts pour étendre sa culture générale :

Du vent dans les synapses pour accroître sa compréhension du monde.

Les chemins de la philosophie de France Culture qui fait se rencontrer quotidiennement philosophie et monde contemporain.

Breaking old news : le podcast satyrique qui revisite des faits historiques.

La Story des Echos qui décrypte l’actualité pour vous l’expliquer simplement.

👉 Voyager : Google Arts and Culture permet de visiter les parcs nationaux américains, un bon moyen de s’échapper de son quotidien confiné !

👉 Se cultiver : la nuit au musée devient réalité (virtuelle)

Grâce à Google Arts and Culture, plus de 1200 musées sont à découvrir dans le monde entier, dont le Château de Versailles, le Science Museum de Londres ou encore le National Museum de Cracovie.

Plus originales, les Promenades Imaginaires offrent une balade à travers les nombreuses pièces du musée d’Orsay, avec une série de 13 podcasts.

Les Opéras de Paris se mettent au digital et proposent de regarder leurs spectacles en ligne, depuis votre salon.

La Comédie Française met en ligne ses représentations. Soyez ponctuel, et régalez-vous !

2. Se divertir : pour se changer les esprits

👉 Se remettre à la lecture :

De nombreuses références sont disponibles en téléchargement gratuit sur Ebooks gratuits, site ActuaLitté. Et si vous ne savez plus où donner de la tête, Hachette a réuni pour vous le top des livres à lire dans une vie.

Si vous êtes fan de BD, vous aimerez Les éditions Lapin qui réunit les webcomics.

Pour les fans de mangas, des éditeurs japonais proposent gratuitement des ebooks mangas.

youboox.fr : l’alternative lecture complète ! La plateforme propose tous les formats et tous les styles pour s’adapter au mieux à vos envies. (Un tarif préférentiel vous permet de tester le service pendant 3 mois!)

👉 Écouter des livres audios :

De nombreuses plateformes comme Bibliboom, Litterature Audio, Binge Audio, Edition999 vous donnent accès à une immense bibliothèque littéraire.

Si vous souhaitez juste avoir l’eau à la bouche, Lectures d’enfance, émission diffusée par France Culture, vous fait écouter 30 minutes d’une oeuvre. À vous d’aller lire le reste !

👉 Regarder les films cultes - et pourtant jamais vus :

La Médiathèque Numérique propose plus de 6000 films cultes. Il y a même une rubrique spéciale “Confinés”.

OpenCulture met gratuitement à disposition 1150 films du monde entier, de quoi occuper ses soirées !

MK2 propose une sélection de 5 films par semaine. De l’Adieu aux armes au Voyage dans la Lune… Il y en aura pour tous les goûts !

My Canal propose de nombreux programmes en replay.

Bouygues Telecom offre également près de 40 chaînes en clair sur Bbox.

👉 Admirer la créativité des internautes :

Les réseaux sociaux regorgent de vidéos qui sauront vous redonner le sourire !

👉 Régaler ses oreilles :

Sofar Sounds propose des performances live et gratuites ! N’hésitez cependant pas à les soutenir en faisant des dons à vos artistes favoris.

Découvrir de nouveaux podcasts : comme Instant RH, le podcast qui vous fait découvrir les RH sous un nouveau jour !

À consommer sans modération : le festival de musique Je Reste à la Maison.

👉 Oublier l’écran qui nous sépare :

Rien de tel que des jeux à distance pour retrouver son âme d’enfant avec ses proches ! Retrouvez dans cette liste des exemples qui vous rappelleront plus d’un souvenir - Blanc Manger coco, Loup Garou ou encore Uno… gare aux tricheurs ;)

Avec Houseparty, l’incontournable application du confinement, retrouvez jusqu’à huit de vos proches. Apéro à distance, Pictionary, Trivia ou discussions existentielles : tout est désormais possible par écrans interposés.

3. Se former : pour sortir de la crise avec de multiples expertises

👉Apprendre une nouvelle langue avec une application: Duolingo, Memrise, Drops

👉Développer ses connaissances techniques :

Plusieurs plateformes, comme My Mooc ou OpenClassrooms, ont mis à disposition des MOOC gratuits ou des classes en ligne. L’occasion de diversifier ses connaissances : revoir les bases du management, suivre des cours de sociologie ou devenir expert de l’évolution professionnel. Vous pouvez suivre les cours et monter en compétence gratuitement, les diplômes en revanche sont souvent payants.

Pour les étudiants qui ont accès aux Adobe Creative Cloud apps sur leur campus, l’accès est désormais possible de chez eux.

👉Retourner sur les bancs de l'école :

Vous parlez anglais ? Les Ivy Leagues américaines (Harvard, Yale, Princeton...) mettent à la disposition de tous près de 500 de leurs cours. Analyse d’algorithmes, intelligence artificielle, marchés financiers, introduction à l’opéra italien ou astrophysique. Retournez en cours, mais depuis votre canapé !

SKEMA, HEC et Audencia proposent des formations en ligne diverses : RSE, conduite du changement ou encore levée de fonds.



4. Se trouver des nouvelles passions : pour retrouver le plaisir d'apprendre

👉 Apprendre à cuisiner comme un chef :

De grands chefs comme Jean-François Piège ou Christophe Michalak postent régulièrement une de leurs recettes favorites et faciles à réaliser.

Philippe Conticini ou encore Cyril Lignac nous font même le plaisir d’en réaliser certaines en live !

Apprendre à jouer de la musique ou se mettre au solfège

Se lancer dans le 30 day art challenge : réaliser chaque jour une oeuvre d'art avec ce qui est chez vous : peinture, photo, collage, sculpture, etc

Apprendre les bases du dessin en ligne : de nombreuses vidéos, comme celle-ci, existent pour vous lancer.

Se lancer dans les ateliers et défis créatifs : des comptes instagram comme @lesateliersdupaon vous proposent tous les jours de relever différents défis créatifs.

👉 Passer au DIY : le nouveau must du confinement

Ce MOOC proposé par La Fabrique fera de vous un as de la décoration en quatre séances. Lumière, couleurs, rythmes du mur, décors de fenêtre et ambiance : l’école des métiers de la mode et de la décoration vous apprendra tout ce qu’il y a à savoir. En bonus ? Vous pourrez obtenir un certificat (payant) à l’issue de la formation.

On ne pourrait trouver de DIY plus actuel que celui qui nous apprend à faire un masque maison… Makemylemonade nous fournit toutes les clés pour faire nos courses en toute sécurité.

Un incontournable en pleine pandémie… Apprenez à faire vos gels hydroalcooliques à la maison !



5. Se dépenser : pour se vider la tête

Des clubs de sport, fermés, continuent de donner des cours de sport en vidéo, comme le CMG sur Facebook Live.

De nombreuses applications vous permettent de faire du sport tous les jours, et de créer des programmes quotidiens, l’idéal pour se donner une routine sportive : Fizzup, 7 minutes Workout, 8fit, etc

Pour faire de l’exercice de manière plus douce, il est encore temps de vous mettre au yoga : Down Dog ou Yoga au Quotidien offrent leur service gratuitement, le temps du confinement.

Sur Instagram…Les Live Yoga de Modo Yoga et de Yuj Yoga.Les Live Pilates de Julie Pujols Benoit tous les deux jours.Les Live Cardio et Boxe d’ApolloLes rendez-vous quotidiens live de Camille la yogi : Cam’s Yoga



6. Se rendre disponible : pour être solidaire face à la crise

👉 Donner son sang : plus que jamais, les dons du sang sont nécessaires ! Pour se faire, regardez le centre de collecte le plus proche de chez vous.

👉 Apporter son aide à différentes associations qui sont en recherche permanente de volontaires : la Croix Rouge, le Secours Populaire, les Restos du Coeur.

👉 Etre solidaire des gens seuls et isolés : la plateforme covid19.reserve-civique.gouv.fr, spécialement mise en place par le gouvernement pour le Covid-19, rassemble les missions d’aide : faire les courses pour ses voisins, maintenir un lien avec des personnes fragiles, garder les enfants de soignants, etc.

Une liste presque exhaustive pour faire de cette période une formidable opportunité d’épanouissement personnel ! Nous vous invitons à consulter cet article régulièrement, nous y intégrons de nouvelles idées au fur et à mesure.