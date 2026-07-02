Jinchan
2 restaurants et une société d'import et négoce alimentaire
- Convention collective
- HCR
- Nombre d'employés
- 15–149
- Où
- Paris
Pourquoi ont-ils fait appel à nous ?
JinChan, c'est 2 restaurants et une société d'import et négoce alimentaire, soit 55 salariés gérés par son cofondateur. Une structure multi-entités, avec une forte rotation de profils atypiques : étudiants, titulaires de visas vacances-travail, contrats courts qui s'enchaînent.
Dès le départ, le cofondateur savait que la paie est "un sujet très sensible, générateur de tensions". Plutôt que de tout déléguer à un expert-comptable et perdre la main sur l'information, il cherchait une solution qui lui permettrait de rester autonome tout en étant accompagné et cadré. Payfit a répondu exactement à ce besoin dès le premier salarié.
L'onboarding a aussi convaincu l'expert-comptable, pourtant sceptique. Habitué à des petits restaurants peu digitalisés, il a découvert des documents envoyés automatiquement aux organismes externes et n'avait jamais vu ça auparavant, même dans des structures de 30 à 40 personnes.
Leurs fonctionnalités préférées
La gestion des entrées et sorties de contrats
Jinchan travaille régulièrement avec des profils en visa vacances-travail ou des étudiants, ce qui implique des ouvertures et fermetures de contrats fréquentes. Avec Payfit, toute cette gestion est simplifiée et automatisée, y compris les échanges avec les autres organismes. Ce qui prenait du temps et de l'énergie est devenu fluide.
Les rappels cadre légal et conformité
La complexité du droit du travail en France, avec ses évolutions constantes, est un vrai défi pour un non-expert. Payfit envoie des rappels réguliers pour rester dans les clous légaux, ce qui permet au cofondateur de gérer la paie en toute sérénité, sans être spécialiste du sujet.
Les intégrations
Au fil du temps, les intégrations développées sur Payfit ont permis à Jinchan de gagner de plus en plus de temps. La connexion avec les autres outils de l'entreprise a progressivement renforcé l'efficacité globale de la gestion RH.
Quels bénéfices ont-ils identifiés ?
Autonomie accompagnée
Le cofondateur ne voulait pas perdre le contrôle de son information RH en tout délégant. Avec Payfit, il reste maître de sa solution et de ses données, tout en bénéficiant d'un accompagnement structurant. Une posture hybride qui correspond exactement à ce qu'il recherchait.
Gain de temps
Une demi-journée par mois suffit désormais pour gérer l'intégralité de la paie des 55 salariés. Un résultat d'autant plus remarquable que la structure gère une forte rotation de contrats courts, chaque ouverture et fermeture étant désormais automatisée.
Simplicité malgré la complexité
Malgré la réglementation française et ses évolutions constantes, le cofondateur a été surpris par le degré de simplicité avec lequel il peut gérer la paie. Pas besoin d'être expert : Payfit guide, cadre et rend la chose accessible à tous.
Ce que leur apporte Payfit en quelques chiffres
1/2 journée
par mois pour gérer la paie de 55 salariés
55 salariés
gérés en autonomie, sans expert-comptable dédié à la paie
Depuis le 1er salarié
Payfit accompagne Jinchan depuis ses débuts à 5 employés