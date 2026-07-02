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Jusqu'au 30 novembre

Votre premier mois Payfit offert*

Jinchan

2 restaurants et une société d'import et négoce alimentaire

Convention collective
HCR
Nombre d'employés
15–149
Paris
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Pourquoi ont-ils fait appel à nous ?

JinChan, c'est 2 restaurants et une société d'import et négoce alimentaire, soit 55 salariés gérés par son cofondateur. Une structure multi-entités, avec une forte rotation de profils atypiques : étudiants, titulaires de visas vacances-travail, contrats courts qui s'enchaînent.

Dès le départ, le cofondateur savait que la paie est "un sujet très sensible, générateur de tensions". Plutôt que de tout déléguer à un expert-comptable et perdre la main sur l'information, il cherchait une solution qui lui permettrait de rester autonome tout en étant accompagné et cadré. Payfit a répondu exactement à ce besoin dès le premier salarié.

L'onboarding a aussi convaincu l'expert-comptable, pourtant sceptique. Habitué à des petits restaurants peu digitalisés, il a découvert des documents envoyés automatiquement aux organismes externes et n'avait jamais vu ça auparavant, même dans des structures de 30 à 40 personnes.

Leurs fonctionnalités préférées

La génération de la paie

La gestion des entrées et sorties de contrats

Jinchan travaille régulièrement avec des profils en visa vacances-travail ou des étudiants, ce qui implique des ouvertures et fermetures de contrats fréquentes. Avec Payfit, toute cette gestion est simplifiée et automatisée, y compris les échanges avec les autres organismes. Ce qui prenait du temps et de l'énergie est devenu fluide.

La gestion des congés et absences

Les rappels cadre légal et conformité

La complexité du droit du travail en France, avec ses évolutions constantes, est un vrai défi pour un non-expert. Payfit envoie des rappels réguliers pour rester dans les clous légaux, ce qui permet au cofondateur de gérer la paie en toute sérénité, sans être spécialiste du sujet.

Flexibilité totale pour vos équipes

Les intégrations

Au fil du temps, les intégrations développées sur Payfit ont permis à Jinchan de gagner de plus en plus de temps. La connexion avec les autres outils de l'entreprise a progressivement renforcé l'efficacité globale de la gestion RH.

Quels bénéfices ont-ils identifiés ?

Autonomie

Autonomie accompagnée

Le cofondateur ne voulait pas perdre le contrôle de son information RH en tout délégant. Avec Payfit, il reste maître de sa solution et de ses données, tout en bénéficiant d'un accompagnement structurant. Une posture hybride qui correspond exactement à ce qu'il recherchait.

Gain de temps

Gain de temps

Une demi-journée par mois suffit désormais pour gérer l'intégralité de la paie des 55 salariés. Un résultat d'autant plus remarquable que la structure gère une forte rotation de contrats courts, chaque ouverture et fermeture étant désormais automatisée.

SImplicité

Simplicité malgré la complexité

Malgré la réglementation française et ses évolutions constantes, le cofondateur a été surpris par le degré de simplicité avec lequel il peut gérer la paie. Pas besoin d'être expert : Payfit guide, cadre et rend la chose accessible à tous.

"On est autonome, mais on est accompagné."

Alban Cacace

Co-fondateur de Jinchan

Ce que leur apporte Payfit en quelques chiffres

1/2 journée

par mois pour gérer la paie de 55 salariés

55 salariés

gérés en autonomie, sans expert-comptable dédié à la paie

Depuis le 1er salarié

Payfit accompagne Jinchan depuis ses débuts à 5 employés

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