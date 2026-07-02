JinChan, c'est 2 restaurants et une société d'import et négoce alimentaire, soit 55 salariés gérés par son cofondateur. Une structure multi-entités, avec une forte rotation de profils atypiques : étudiants, titulaires de visas vacances-travail, contrats courts qui s'enchaînent.

Dès le départ, le cofondateur savait que la paie est "un sujet très sensible, générateur de tensions". Plutôt que de tout déléguer à un expert-comptable et perdre la main sur l'information, il cherchait une solution qui lui permettrait de rester autonome tout en étant accompagné et cadré. Payfit a répondu exactement à ce besoin dès le premier salarié.

L'onboarding a aussi convaincu l'expert-comptable, pourtant sceptique. Habitué à des petits restaurants peu digitalisés, il a découvert des documents envoyés automatiquement aux organismes externes et n'avait jamais vu ça auparavant, même dans des structures de 30 à 40 personnes.

