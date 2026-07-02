Adela Pasta
Restaurant italien spécialisé dans les pâtes fraîches
- Convention collective
- HCR
- Nombre d'employés
- 15–149
- Où
- Paris
Pourquoi ont-ils fait appel à nous ?
Auguste et Ambre sont cofondateurs d'Adela, un restaurant italien spécialisé dans les pâtes fraîches, lancé il y a un an et demi. L'équipe compte 19 employés fixes et environ 5 extras par mois, avec une rotation régulière de profils récurrents.
En cherchant un outil pour gérer leur paie, les deux associés savaient qu'ils voulaient garder le contrôle. La simplicité, la rapidité et le prix ont fait la différence : Payfit s'est révélé bien plus attractif que le recours à un expert-comptable classique, tout en leur laissant l'autonomie qu'ils recherchaient.
La première embauche, celle d'un directeur de salle, a été le vrai test. Forcément intimidant pour une première expérience, mais les modèles de contrats disponibles et l'accompagnement Payfit ont rendu la démarche simple. Depuis, la création de contrats est devenue très rapide.
Leurs fonctionnalités préférées
La réouverture de contrats pour les extras
Adela travaille avec de nombreux extras récurrents. La possibilité de recréer et rouvrir un contrat existant en quelques clics, avec toutes les informations déjà enregistrées, est un gain de temps précieux chaque mois. Plus besoin de repartir de zéro à chaque nouvelle mission.
Les alertes sur les changements réglementaires
Le droit du travail évolue constamment et il est facile de passer à côté d'une mise à jour importante. Payfit alerte automatiquement Auguste et Ambre sur les changements de réglementation, les hausses de SMIC ou les évolutions de salaire. Aucun risque d'oublier : l'outil veille pour eux.
Les avances sur salaire
Certains salariés ont ponctuellement besoin d'une avance sur salaire. En quelques clics, Auguste et Ambre peuvent la mettre en place, dans le respect des normes légales, sans démarche complexe ni paperasse.
Quels bénéfices ont-ils identifiés ?
La conformité légale sans effort
Gérer un restaurant ne laisse pas le temps de surveiller chaque évolution réglementaire. Avec Payfit, les alertes intégrées et les formations disponibles permettent à Auguste et Ambre de rester conformes en permanence, sans expertise RH particulière.
Gain de temps
L'investissement initial pour configurer l'outil prend un peu de temps, mais il est vite rentabilisé. Une fois Payfit en place, le gain de temps est tellement énorme que les deux fondateurs ne reviendraient pas en arrière. Un investissement ponctuel pour une efficacité durable.
Une meilleure expérience pour les salariés
Ce que les équipes font remonter le plus souvent, c'est la lisibilité des bulletins de paie. Et pour Auguste et Ambre, payer leurs employés chaque mois est une vraie satisfaction depuis le premier mois d'ouverture. Une fierté qui revient à chaque fin de mois.
Ce que leur apporte Payfit en quelques chiffres
19 salariés fixes + 5 extras/mois
gérés en autonomie
Dès le 1er mois d'ouverture
la paie était déjà en place
Quelques clics
pour créer une avance sur salaire ou rouvrir un contrat d'extra