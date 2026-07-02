Auguste et Ambre sont cofondateurs d'Adela, un restaurant italien spécialisé dans les pâtes fraîches, lancé il y a un an et demi. L'équipe compte 19 employés fixes et environ 5 extras par mois, avec une rotation régulière de profils récurrents.

En cherchant un outil pour gérer leur paie, les deux associés savaient qu'ils voulaient garder le contrôle. La simplicité, la rapidité et le prix ont fait la différence : Payfit s'est révélé bien plus attractif que le recours à un expert-comptable classique, tout en leur laissant l'autonomie qu'ils recherchaient.

La première embauche, celle d'un directeur de salle, a été le vrai test. Forcément intimidant pour une première expérience, mais les modèles de contrats disponibles et l'accompagnement Payfit ont rendu la démarche simple. Depuis, la création de contrats est devenue très rapide.