A retenir : Le régime Agirc-Arrco unifié s'applique à tous les salariés depuis le 1er janvier 2019 ;

KLESIA est l'organisme de retraite complémentaire (GPS) désigné pour la branche ;

Les taux appelés 2026 s'élèvent à 7,87 % sur la tranche 1 et 21,59 % sur la tranche 2 ;

La cotisation se répartit à 60 % pour l'employeur et 40 % pour le salarié ;

Le plafond de la Sécurité sociale (PSS) 2026 est fixé à 4 005 €/mois (48 060 €/an).

Quel est le régime de retraite complémentaire applicable dans la convention collective répartition pharmaceutique ?

La convention collective répartition pharmaceutique (IDCC 1621, brochure 3262) soumet l'ensemble de ses salariés au régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco. Depuis la fusion des régimes Agirc et Arrco au 1er janvier 2019, un régime unifié s'applique à tous les salariés du secteur privé, cadres et non-cadres.

Les cotisations sont obligatoires et dues sur les rémunérations de tous les salariés affiliés au régime général de la Sécurité sociale.

Quel est le rôle de KLESIA dans la convention collective répartition pharmaceutique ?

KLESIA est l'institution désignée par la convention collective pour gérer les droits Agirc-Arrco des salariés de la branche, en tant que GPS (groupe de protection sociale) de retraite complémentaire. KLESIA collecte les cotisations, enregistre les points de retraite et verse les pensions. L'adhésion à KLESIA est obligatoire pour toutes les entreprises relevant de la CCN répartition pharmaceutique.

💡 Bon à savoir : KLESIA intervient uniquement sur le périmètre retraite complémentaire. Pour la santé et la prévoyance, les organismes recommandés par la branche sont APGIS et Allianz.

Quels sont les taux de cotisation Agirc-Arrco en 2026 dans la répartition pharmaceutique ?

Les taux de cotisation Agirc-Arrco 2026 se décomposent en un taux contractuel (générant des points) et un taux d'appel fixé à 127 % de ce taux contractuel. Seule la part correspondant au taux contractuel ouvre droit à des points de retraite. Ces prélèvements s'intègrent dans l'ensemble des cotisations sociales applicables sur les rémunérations.

Tranche Taux contractuel Taux d’appel (127 %) Part salarié (40 %) Part employeur (60 %) Tranche 1 (T1) 6,20 % 7,87 % 3,15 % 4,72 % Tranche 2 (T2) 17,00 % 21,59 % 8,64 % 12,95 %

L'assiette des cotisations Agirc-Arrco est découpée en deux tranches en fonction du plafond de la Sécurité sociale (PSS). Le PSS 2026 s'élève à 4 005 € par mois, soit 48 060 € par an.

Tranche Limites Montant mensuel Montant annuel Tranche 1 (T1) Jusqu’à 1 PSS 0 à 4 005 € 0 à 48 060 € Tranche 2 (T2) De 1 à 8 PSS 4 005 à 32 040 € 48 060 à 384 480 €

Les cotisations de retraite complémentaire sont converties en points de retraite. Chaque année, les cotisations versées au taux contractuel sont divisées par le prix d'achat du point pour déterminer le nombre de points acquis. Au moment du départ en retraite, le nombre total de points est multiplié par la valeur de service du point pour calculer le montant annuel de la pension complémentaire.

⚠️ Attention : Le coefficient de solidarité (malus de 10 % pendant 3 ans) a été supprimé à compter du 1er décembre 2023 pour les salariés liquidant leur pension à cette date ou après. Pour les retraités dont la pension avait déjà pris effet avant cette date, la suppression est intervenue le 1er avril 2024.

Quelles sont les obligations de l'employeur en matière de retraite complémentaire ?

L'employeur relevant de la convention collective répartition pharmaceutique doit respecter plusieurs obligations envers KLESIA et ses salariés.

Affilier l'entreprise auprès de KLESIA dès la création ou l'entrée dans le champ de la CCN

Déclarer et verser les cotisations via la DSN

Respecter la répartition 60 %/40 %, sauf accord d'entreprise plus favorable

Informer les salariés de leurs droits à la retraite complémentaire

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-27.