À retenir: Le régime Agirc-Arrco unifié s'applique à tous les salariés de la convention collective industrie et services nautiques (IDCC 3236), cadres et non-cadres confondus.

En 2026, le taux de cotisation global est de 7,87 % en tranche 1 et 21,59 % en tranche 2.

Le coefficient de solidarité (malus/bonus) a été définitivement supprimé le 1er décembre 2023 .

AG2R La Mondiale est l'organisme recommandé depuis 2016, mais les entreprises restent libres de choisir un autre assureur.

Un accord de prévoyance spécifique couvre les salariés non-cadres ayant au moins 3 mois d'ancienneté.

La convention collective industrie et services nautiques (IDCC 3236) applique le régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco à l'ensemble de ses salariés. Cette page détaille les taux de cotisation 2026, l'acquisition des points de retraite, le calcul de la pension et les garanties de prévoyance associées.

Cette convention couvre notamment la voilerie et la fabrication d'articles textiles nautiques, la construction de bateaux de plaisance, la fabrication d'articles de sport nautiques, la maintenance et réparation navale, le commerce de gros et de détail lié au nautisme, le transport maritime et côtier de passagers, la location d'articles de loisirs nautiques et l'enseignement de la conduite nautique.

Quel est le régime de retraite complémentaire applicable dans la convention collective industrie et services nautiques ?

Le régime de retraite complémentaire applicable est le régime Agirc-Arrco unifié, en vigueur depuis le 1er janvier 2019 pour l'ensemble des salariés de la convention collective industrie et services nautiques (IDCC 3236). Cette fusion a remplacé les anciens régimes Arrco (non-cadres) et Agirc (cadres) par un système commun, quelle que soit la catégorie professionnelle.



Le régime fonctionne selon un système de points : chaque cotisation versée permet d'acquérir des points de retraite, ensuite convertis en pension au moment du départ. Les partenaires sociaux de la branche ont recommandé AG2R La Mondiale comme organisme de référence depuis 2016.

Quels sont les taux de cotisation Agirc-Arrco en 2026 ?

Les taux de cotisation Agirc-Arrco 2026 sont calculés sur deux tranches de rémunération, avec un plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) fixé à 4 005 € par mois, soit 48 060 € par an. La tranche 1 couvre la rémunération jusqu'à ce plafond, la tranche 2 la partie comprise entre 1 et 8 PMSS.

Ces taux de retraite complémentaire s'ajoutent aux autres éléments de la grille de salaire applicable dans la branche.

Tranche Assiette Taux global Part salariale Part patronale Taux de calcul des points Tranche 1 0 à 4 005 €/mois 7,87 % 3,15 % 4,72 % 6,20 % Tranche 2 4 005 € à 32 040 €/mois 21,59 % 8,64 % 12,95 % 17,00 %

Bon à savoir Seul le taux de calcul des points (6,20 % en tranche 1 et 17,00 % en tranche 2) génère des droits à la retraite. Le taux d'appel global inclut un coefficient de 127 % qui finance l'équilibre du régime, sans ouvrir de droits supplémentaires.

Quelles sont les contributions CEG et CET ?

Les contributions CEG et CET s'ajoutent aux cotisations Agirc-Arrco mais ne génèrent aucun droit à la retraite. La contribution d'équilibre général (CEG) finance l'équilibre global du régime et s'applique sur les deux tranches de rémunération.

La contribution d'équilibre technique (CET) concerne uniquement les salariés dont la rémunération dépasse le PMSS, au taux de 0,35 % sur la totalité du salaire. Ces prélèvements s'intègrent dans l'ensemble des cotisations sociales figurant sur le bulletin de paie.

Contribution Tranche Taux global Part salariale Part patronale CEG Tranche 1 2,15 % 0,86 % 1,29 % CEG Tranche 2 2,70 % 1,08 % 1,62 % CET Totalité du salaire 0,35 % 0,14 % 0,21 %

Les points de retraite Agirc-Arrco sont acquis chaque année en divisant les cotisations versées, calculées sur la base du taux de calcul des points, par le prix d'achat du point, revalorisé annuellement.

Le calcul de salaire permet notamment de déterminer la rémunération soumise aux cotisations et le montant des droits acquis au titre de la retraite complémentaire.



Des points gratuits peuvent aussi être attribués sans cotisation, dans certaines situations :

période de chômage indemnisé ;

congé maternité ;

invalidité ;

incapacité temporaire de travail.

La pension de retraite complémentaire se calcule selon la formule : pension annuelle = nombre total de points × valeur de service du point. Cette pension est versée mensuellement et s'ajoute à la retraite de base.

Pour approfondir le fonctionnement du régime par points, le montant des assiettes et les tranches de rémunération, les cotisations de retraite complémentaire constituent l'un des principaux éléments à prendre en compte.

Elle reste soumise aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, cotisation d'assurance maladie) selon la situation du bénéficiaire.

Le coefficient de solidarité (malus/bonus) existe-t-il encore en 2026 ?

Non, le coefficient de solidarité Agirc-Arrco n'existe plus en 2026. Ce dispositif, qui prévoyait une minoration temporaire de 10 % pendant trois ans pour un départ dès l'obtention du taux plein, ou un bonus de 10 à 30 % en cas de départ différé, a été définitivement supprimé le 1er décembre 2023, dans le cadre de la réforme des retraites de 2023.

Pour tout départ à la retraite prenant effet depuis cette date, aucun coefficient de solidarité ne s'applique, ni en réduction ni en majoration. Les salariés partant au taux plein perçoivent l'intégralité de leur pension complémentaire, calculée uniquement sur leurs points acquis.

Quelles sont les spécificités de la prévoyance complémentaire dans la convention collective industrie et services nautiques ?

La convention collective industrie et services nautiques prévoit un accord de prévoyance complémentaire négocié avec AG2R La Mondiale. Cet accord couvre les salariés non-cadres ayant au moins 3 mois d'ancienneté et prévoit des garanties en cas de décès, d'incapacité temporaire et d'invalidité.

L'accord de branche garantit notamment :

un capital décès ;

des indemnités journalières complémentaires en cas d'arrêt maladie ;

une rente d'invalidité (catégories 2 et 3 au minimum), en complément des prestations de la Sécurité sociale.

Les entreprises restent libres de choisir un autre assureur que celui recommandé, à condition de respecter les garanties minimales fixées par l'accord de branche.

Bon à savoir La portabilité des droits de prévoyance permet aux anciens salariés bénéficiant d'une indemnisation chômage de conserver leur couverture pour une durée égale à leur période d'indemnisation chômage, dans la limite de la durée de leur dernier contrat de travail, et sans pouvoir excéder 12 mois.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 2026-08-20.