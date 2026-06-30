À retenir : Le contrat saisonnier HCR est un CDD réservé aux activités qui se répètent chaque année au rythme des saisons, dans les hôtels, cafés et restaurants.

Sa durée est comprise entre 1 mois minimum et 9 mois maximum selon la convention collective HCR (IDCC 1979).

La prime de précarité de 10 % n'est pas due à la fin d'un contrat saisonnier, sauf disposition conventionnelle plus favorable.

La rémunération respecte le SMIC en vigueur (12,31 €/h depuis le 1er juin 2026) et la grille conventionnelle, le montant le plus favorable s'appliquant.

Après deux saisons consécutives dans le même établissement, le salarié bénéficie d'un droit à la reconduction de son contrat.

Le contrat saisonnier est un CDD conclu pour répondre à un surcroît d'activité lié au rythme des saisons dans les hôtels, cafés et restaurants. Vous trouverez ci-dessous les conditions de recours, la durée applicable, l'organisation du temps de travail, la rémunération et les règles de fin de contrat propres à la branche HCR (environ 200 000 entreprises, champ d'application : hôtellerie, restauration, cafés et traiteurs).

Quelles sont les principales règles du contrat saisonnier HCR ?

Voici une synthèse des paramètres essentiels à connaître avant d'embaucher ou de signer un contrat saisonnier dans la branche HCR.

Élément Règle applicable Type de contrat CDD saisonnier (convention collective HCR, IDCC 1979) Durée 1 mois minimum, 9 mois maximum Forme Écrit obligatoire, remis dans les 48 heures Durée conventionnelle 39 heures par semaine Contingent d’heures supplémentaires 360 h/an (établissements permanents) ou 90 h/trimestre (saisonniers) SMIC applicable 12,31 €/h brut depuis le 1er juin 2026 Avantage en nature repas 4,35 €/repas, soit 8,70 €/jour Prime de précarité Non due Reconduction Droit ouvert après 2 saisons consécutives

Qu'est-ce que le contrat saisonnier dans la convention collective HCR ?

Le contrat saisonnier HCR est un contrat à durée déterminée (CDD) destiné à pourvoir un emploi dont les tâches se répètent chaque année, à des dates à peu près fixes, selon le rythme des saisons. Il se distingue du CDD classique par son caractère récurrent et par les dérogations prévues par le Code du travail et la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (IDCC 1979).

Les établissements de la branche connaissent des variations d'activité liées à la fréquentation touristique, aux périodes de vacances ou aux événements locaux. Ce contrat permet de renforcer les équipes pendant ces pics, que l'établissement soit ouvert toute l'année ou uniquement en saison.

Tous les métiers de la branche peuvent être concernés : serveur, cuisinier, réceptionniste, commis, plongeur, employé d'étage ou maître d'hôtel. Le contrat est ouvert à tout salarié, y compris les étudiants et les travailleurs étrangers titulaires d'une autorisation de travail valide.

Quelles conditions respecter pour recourir au contrat saisonnier HCR ?

Le recours au contrat saisonnier HCR suppose un motif lié au rythme des saisons et un écrit obligatoire , conformément aux articles L1242-2, 3° et L1244-1 et suivants du Code du travail. Deux conditions principales conditionnent la validité du contrat.

Pourquoi le contrat saisonnier doit-il être écrit ?

Le contrat saisonnier doit être établi par écrit et remis au salarié dans les 48 heures suivant l'embauche. L'absence d'écrit expose l'employeur à une requalification du contrat en CDI, avec versement d'une indemnité au salarié.

Le contrat doit mentionner plusieurs éléments obligatoires :

le motif de recours , c'est-à-dire le caractère saisonnier de l'emploi ;

la durée minimale lorsque le terme est imprécis ;

la désignation du poste et la qualification du salarié ;

la convention collective applicable (HCR, IDCC 1979) ;

la rémunération et les conditions d'un renouvellement éventuel.

Prenons un exemple concret : un restaurant de bord de mer recrute un serveur pour la période estivale. Le contrat précise alors un terme imprécis (« durée de la saison ») assorti d'une durée minimale d'un mois, ce qui sécurise à la fois l'employeur et le salarié.

Quel motif justifie le recours au saisonnier ?

Le motif du contrat saisonnier repose sur le caractère cyclique et prévisible de l'activité. Il ne peut pas servir à faire face à un simple accroissement temporaire d'activité sans lien avec les saisons.

L'employeur doit pouvoir démontrer que les tâches confiées correspondent à une activité récurrente, indépendante de sa seule volonté et liée au rythme saisonnier. À défaut, le contrat risque une requalification.

Concrètement, le caractère saisonnier se vérifie au regard de l'historique d'activité de l'établissement :

un hôtel de station de ski qui n'ouvre que de décembre à avril ;

un restaurant de plage actif uniquement de juin à septembre ;

une activité de traiteur renforcée lors d'événements locaux récurrents.

👉 À noter : le contrat saisonnier peut être conclu de date à date (terme précis) ou pour la durée de la saison (terme imprécis). Dans ce second cas, une durée minimale doit obligatoirement figurer dans le contrat.

Quelle est la durée d'un contrat saisonnier HCR et peut-il être reconduit ?

Dans la convention collective HCR, le contrat saisonnier a une durée comprise entre 1 mois minimum et 9 mois maximum . Cette durée dépend de la réalité de la saison et de l'activité de l'établissement, dans la limite de ce plafond conventionnel.

Le contrat peut être conclu pour une période fixe (terme précis) ou pour la durée de la saison (terme imprécis avec durée minimale). Dans tous les cas, il ne peut pas dépasser 9 mois sur une même saison.

Le contrat saisonnier peut être renouvelé d'une saison sur l'autre, et la convention HCR prévoit un véritable droit à la reconduction . Si un salarié a effectué deux saisons consécutives dans le même établissement, l'employeur doit l'informer par courrier recommandé de son intention de le reconduire ou non pour la saison suivante.

Cette information doit être transmise au moins deux mois avant le début de la saison . En cas de reconduction, l'ancienneté acquise au cours des saisons précédentes se cumule.Ce cumul d'ancienneté produit des effets concrets sur les droits du salarié :

l'accès à certains jours fériés conventionnels (après 9 mois d'ancienneté cumulée dans le même établissement) ;

la progression dans la grille de classification ;

le calcul de droits liés à la durée de présence.

Le salarié saisonnier est soumis aux mêmes règles de durée du travail que les salariés permanents de la branche HCR. La convention fixe une durée conventionnelle, un contingent d'heures supplémentaires et un encadrement des heures complémentaires pour le temps partiel.

Quelle est la durée hebdomadaire de travail en HCR ?

La durée conventionnelle de travail dans la branche HCR est fixée à 39 heures par semaine . La durée légale reste de 35 heures, mais la convention prévoit un régime spécifique de majoration des heures effectuées entre la 36e et la 39e heure.

Le salarié saisonnier bénéficie de ce même cadre que les salariés permanents. Les heures réalisées au-delà de la durée conventionnelle ouvrent droit aux majorations applicables aux heures supplémentaires.

Quel est le contingent d'heures supplémentaires applicable ?

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 360 heures par an pour les établissements permanents et de 90 heures par trimestre civil pour les établissements saisonniers. Les majorations dépendent du cadre, hebdomadaire ou annualisé.

Majorations en cadre hebdomadaire (avenant n° 2 du 5 février 2007) :

Tranche horaire hebdomadaire Majoration De la 36e à la 39e heure 10 % De la 40e à la 43e heure 20 % À partir de la 44e heure 50 %

Majorations en cadre annualisé (avenant n° 19 du 29 septembre 2014) :

Tranche horaire hebdomadaire Majoration De 1 607 h à 1 790 h 10 % De 1 791 h à 1 928 h 20 % De 1 929 h à 1 973 h 25 % Au-delà de 1 973 h 50 %

Quelles limites pour les heures complémentaires à temps partiel ?

Pour un contrat à temps partiel, la limite des heures complémentaires est fixée à 1/3 de la durée contractuelle . Elles sont majorées de 10 % dans la limite d'1/10e de la durée contractuelle, puis de 25 % au-delà, sans jamais dépasser le tiers de la durée prévue.

Le salarié saisonnier à temps partiel ne peut pas atteindre la durée légale de 35 heures par semaine au moyen des seules heures complémentaires, sous peine de requalification en temps plein. Cette règle protège le salarié tout en sécurisant l'employeur sur la nature du contrat.

La rémunération du salarié saisonnier HCR respecte deux planchers : le SMIC en vigueur et la grille de salaires conventionnelle . Le montant le plus favorable au salarié s'applique.

Quel SMIC s'applique au saisonnier HCR ?

Le salarié saisonnier perçoit au minimum le SMIC en vigueur, soit 12,31 €/h brut depuis le 1er juin 2026 , ce qui correspond à 1 867,02 € brut mensuel sur la base de 35 heures (151,67 h/mois). Cette revalorisation a relevé plusieurs échelons de la grille HCR qui se situaient sous ce nouveau seuil.

💡 Bon à savoir : lorsqu'un minimum conventionnel devient inférieur au SMIC après une revalorisation, c'est automatiquement le SMIC qui s'applique au salarié.

Que prévoit la grille de salaires HCR ?

La grille de salaires HCR fixe des minima conventionnels par niveau et échelon (avenant n° 33 du 19 juin 2024, étendu le 5 novembre 2024). Lorsque le minimum conventionnel est inférieur au SMIC, le salaire versé correspond au SMIC.

Niveau Échelon Taux conventionnel Salaire minimum appliqué (au 01/01/2026) Niveau I Échelon 1 12,00 € 12,31 € (SMIC) Niveau I Échelon 2 12,08 € 12,31 € (SMIC) Niveau I Échelon 3 12,18 € 12,31 € (SMIC) Niveau II Échelon 1 12,28 € 12,31 € (SMIC) Niveau II Échelon 2 12,55 € 12,55 €

La convention HCR prévoit que les salariés bénéficient de repas fournis par l'employeur ou d'une indemnité compensatrice. La valeur de l'avantage en nature repas est évaluée sur la base du minimum garanti, soit 4,35 € par repas depuis le 1er juin 2026, ou 8,70 € par jour pour deux repas.

Cet avantage entre dans l'assiette des cotisations sociales. Il apparaît sur le bulletin de paie comme un avantage en nature ajouté au salaire brut, puis déduit du salaire net.

Si l'employeur ne fournit pas les repas, il verse une indemnité compensatrice de nourriture qui ne peut pas être inférieure à la valeur de l'avantage en nature. Cette obligation de nourrir le personnel concerne tous les salariés de la branche, saisonniers compris, dès lors qu'ils sont présents au moment des repas et que l'établissement est ouvert à la clientèle.

Que se passe-t-il à la fin d'un contrat saisonnier HCR ?

La fin du contrat saisonnier se distingue du CDD de droit commun, en particulier sur la prime de précarité. Le salarié conserve toutefois plusieurs droits à la sortie.

La prime de précarité est-elle versée au saisonnier ?

La prime de précarité n'est pas due à la fin d'un contrat saisonnier. Cette exception est prévue par l'article L1243-10, 1° du Code du travail, le caractère saisonnier étant défini aux articles L1244-1 et suivants.

Cette dérogation s'explique par la nature récurrente du contrat : le salarié saisonnier a vocation à être réembauché la saison suivante, ce qui atténue la précarité propre au CDD.

⚠️ Attention : l'absence de prime de précarité (10 % de la rémunération brute totale) suppose que le contrat réponde réellement à la définition légale de l'emploi saisonnier. Une convention ou un accord d'entreprise plus favorable peut par ailleurs prévoir son versement.

Quels droits le salarié conserve-t-il en fin de contrat ?

Même sans prime de précarité, le salarié saisonnier bénéficie de plusieurs droits à la fin de son contrat. L'employeur doit lui remettre ces éléments au plus tard le dernier jour du contrat :

l' indemnité compensatrice de congés payés , due si le salarié n'a pas pris l'intégralité de ses congés acquis, égale à 10 % de la rémunération brute totale ;

le certificat de travail , mentionnant les dates du contrat et la nature de l'emploi occupé ;

l' attestation France Travail , indispensable pour faire valoir les droits à l'assurance chômage ;

le solde de tout compte , qui récapitule l'ensemble des sommes versées lors de la rupture.

Quelles sont les obligations de l'employeur envers le salarié saisonnier ?

L'employeur doit effectuer la déclaration préalable à l'embauche (DPAE) auprès de l'Urssaf avant la prise de fonction. Cette formalité s'applique à chaque contrat saisonnier, y compris en cas de reconduction.Le salarié saisonnier dispose des mêmes droits que les permanents en matière de santé et de sécurité au travail. La visite d'information et de prévention (VIP) doit être organisée dans les délais prévus par le Code du travail.

L'employeur respecte enfin les durées maximales de travail : 11 heures par jour (12 heures en cas de dérogation conventionnelle), 48 heures par semaine et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.Le repos quotidien est de 11 heures consécutives, réductible à 10 heures en HCR sous conditions, et le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 2026-06-04.