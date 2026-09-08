Comment gérer le départ et la mise à la retraite dans la CCN des cabinets médicaux ?
Préavis, indemnités, effets en paie et démarches de départ ou de mise à la retraite. Repères pratiques paie et vérifications CCN (IDCC 1147).
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
environ 33 500 entreprises
Champ d'application
Médecins libéraux, SISA, maisons de santé pluridisciplinaires
FAQ - Retraite CCN cabinets médicaux (IDCC 1147)
Quelle est la différence entre départ à la retraite et mise à la retraite ?
Quelle est la différence entre départ à la retraite et mise à la retraite ?
Le départ à la retraite relève de la décision du salarié, qui notifie sa date d'effet à l'employeur en respectant un préavis. La mise à la retraite est à l'initiative de l'employeur et obéit à un cadre légal strict, avec une procédure écrite et des conditions d'âge. Le départ volontaire ouvre droit à l'indemnité conventionnelle de l'article 25, tandis que la mise à la retraite donne lieu à une indemnité au moins égale à l'indemnité légale de licenciement. La qualification de la rupture détermine donc à la fois la procédure et le calcul de l'indemnité.
Une indemnité est-elle due en cas de retraite ?
Une indemnité est-elle due en cas de retraite ?
Oui, une indemnité est due dans les deux cas. En cas de départ volontaire, la CCN 1147 (article 25, avenant n° 62) prévoit de 1/2 mois de salaire après 10 ans à 3 mois après 40 ans d'ancienneté. En cas de mise à la retraite par l'employeur, l'indemnité est au minimum égale à l'indemnité légale de licenciement (1/4 de mois par année, plus 1/3 au-delà de 10 ans). Dans les deux cas, c'est le calcul le plus favorable au salarié, conventionnel ou légal, qui s'applique.
Quels documents l'employeur doit-il remettre en fin de contrat ?
Quels documents l'employeur doit-il remettre en fin de contrat ?
L'employeur remet le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation France Travail. Le reçu pour solde de tout compte détaille l'ensemble des sommes versées, y compris l'indemnité de départ à la retraite et l'indemnité compensatrice de congés payés. Ces documents permettent au salarié de faire valoir ses droits auprès des caisses de retraite et, le cas échéant, de l'assurance chômage. Leur remise intervient au terme du contrat, à la disposition du salarié.
Dans quel délai remettre les documents de fin de contrat ?
Dans quel délai remettre les documents de fin de contrat ?
Les documents de fin de contrat sont tenus à la disposition du salarié dès la fin du préavis, à la date de rupture effective du contrat. Le délai de remise des documents de fin de contrat ne doit pas créer de retard injustifié, sous peine de dommages-intérêts. L'attestation France Travail est transmise par voie dématérialisée à l'organisme. Un envoi rapide évite tout blocage dans l'ouverture des droits du salarié.
Que devient un reliquat de congés payés lors du départ à la retraite ?
Que devient un reliquat de congés payés lors du départ à la retraite ?
Les droits à congés payés acquis et non pris sont régularisés via une indemnité compensatrice de congés payés, intégrée à la paie de fin de contrat. Cette indemnité couvre à la fois les congés de la période en cours et ceux de la période précédente non soldés. Son montant suit la règle la plus favorable entre le maintien de salaire et le dixième de la rémunération brute. Le service paie identifie précisément les droits ouverts pour fiabiliser le calcul.
Comment la CCN 1147 complète-t-elle le droit commun sur la retraite ?
Comment la CCN 1147 complète-t-elle le droit commun sur la retraite ?
La CCN 1147 complète le droit commun sur deux points pour la retraite. D'abord, elle fixe des durées de préavis conventionnelles à l'article 25 §1, de 15 jours à 3 mois selon l'ancienneté et le statut. Ensuite, elle instaure une grille d'indemnité de départ volontaire (avenant n° 62), plus généreuse que le minimum légal pour les anciennetés élevées. Elle ne prévoit en revanche aucune disposition spécifique sur la mise à la retraite par l'employeur, qui relève entièrement du Code du travail.