À retenir L' indemnité de licenciement est due à tout salarié en CDI licencié, sauf en cas de faute grave , dès 8 mois d'ancienneté (seuil légal plus favorable que le seuil d'un an prévu par la CCN) ;

la formule légale (1/4 de mois par année, puis 1/3 au-delà de 10 ans) s'applique en pratique car elle est plus avantageuse que la formule conventionnelle (1/5, puis 1/5 + 2/15) ;

au-delà de 10 ans d'ancienneté, les deux formules aboutissent au même résultat (1/3 de mois par année) ;

le salaire de référence retient la moyenne la plus favorable entre les 12 derniers mois et les 3 derniers mois , primes annuelles proratisées ;

l'indemnité se verse avec le solde de tout compte et bénéficie d'exonérations sociales et fiscales dans les limites en vigueur.

La convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux (IDCC 1147) encadre le versement de l'indemnité de licenciement à son article 25. Si la CCN fixe sa propre formule, le Code du travail s'avère plus favorable au salarié dans la grande majorité des cas. Vous trouverez ci-dessous les conditions d'éligibilité, la méthode de calcul, le salaire de référence, les cas particuliers et les règles de versement applicables dans les cabinets médicaux.

Quand l'indemnité de licenciement est-elle due dans la CCN des cabinets médicaux ?

L'indemnité de licenciement est due à tout salarié en CDI dont le contrat est rompu à l'initiative de l'employeur, quel que soit le motif, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde. L'article 25 de la CCN pose ce principe sans aménagement particulier.

La condition d'ancienneté mérite une attention spécifique, car deux textes coexistent :

la CCN exige plus de 1 an d'ancienneté (article 25) ;

le Code du travail (article L1234-9) fixe le seuil à 8 mois d'ancienneté ininterrompue.

C'est le seuil légal de 8 mois qui s'applique en pratique, car il ouvre le droit plus tôt et reste donc plus favorable au salarié.

💡 Bon à savoir : l'ancienneté se calcule de la date d'embauche jusqu'à la date de notification du licenciement, préavis compris même non exécuté. Les périodes de congés payés et assimilées comptent intégralement, tandis que le temps partiel ne réduit jamais l'ancienneté acquise.

Le calcul de l'indemnité de licenciement repose sur la comparaison entre la formule conventionnelle et la formule légale, puis sur l'application de la plus favorable au salarié. Le tableau ci-dessous synthétise les deux barèmes et le montant finalement retenu.

Ancienneté Formule conventionnelle (Art. 25 CCN) Formule légale (Art. R1234-2) Montant retenu Jusqu’à 10 ans 1/5 de mois de salaire par année 1/4 de mois de salaire par année Formule légale (plus favorable) Au-delà de 10 ans 1/5 + 2/15 de mois par année (soit 1/3) 1/3 de mois de salaire par année Résultat identique

Pourquoi la formule légale s'applique-t-elle en pratique ?

La formule légale s'applique car elle est plus avantageuse que la formule conventionnelle sur les dix premières années d'ancienneté. Là où la CCN prévoit 1/5 de mois de salaire par année (soit 0,20 mois), la loi accorde 1/4 de mois par année (soit 0,25 mois).

Au-delà de 10 ans d'ancienneté, les deux barèmes convergent : la majoration conventionnelle de 1/5 + 2/15 équivaut exactement à 1/3 de mois par année, soit le taux légal applicable aux années au-delà de la dixième.

Concrètement, vous appliquez donc la formule légale pour sécuriser le versement :

moins de 10 ans : 1/4 de mois de salaire de référence par année d'ancienneté ;

au-delà de 10 ans : 1/4 de mois par année pour les dix premières années, auquel s'ajoute 1/3 de mois par année pour chaque année supplémentaire.

📌 Exemple : À titre d'exemple, un salarié justifiant de 12 ans d'ancienneté et d'un salaire de référence de 2 400 € perçoit (10 × 1/4 × 2 400) + (2 × 1/3 × 2 400) = 6 000 € + 1 600 € = 7 600 €. La même logique de comparaison vaut pour le calcul de l'indemnité de licenciement dans toutes les conventions collectives.

Quel salaire de référence faut-il retenir ?

Le salaire de référence correspond à la moyenne la plus favorable au salarié, calculée selon l'une des deux méthodes prévues par l'article 25 de la CCN et par le Code du travail :

1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ;

1/3 des 3 derniers mois, les primes ou gratifications à caractère annuel ou exceptionnel n'étant alors retenues qu'au prorata temporis.

Vous intégrez dans l'assiette les salaires bruts, les primes soumises à cotisations et les avantages en nature. Vous excluez en revanche les remboursements de frais professionnels, qui ne constituent pas un élément de rémunération.

👉 À noter : pour un salarié absent pour maladie sur la période de référence, vous reconstituez le salaire qu'il aurait perçu en travaillant, afin de ne pas minorer son indemnité. Cette règle de reconstitution s'applique aussi au calcul de l'indemnité légale de licenciement.

Quels sont les cas particuliers à connaître dans les cabinets médicaux ?

Plusieurs situations modifient les modalités de calcul ou de versement de l'indemnité de licenciement dans les cabinets médicaux. Le tableau ci-dessous récapitule les principaux cas particuliers et leur traitement.

Situation Traitement applicable Temps partiel L’ancienneté n’est pas proratisée ; le salaire de référence suit la situation contractuelle au jour de la rupture Inaptitude d’origine professionnelle Indemnité spéciale au moins égale au double de l’indemnité légale (Art. L1226-14) Inaptitude non professionnelle Régime commun, sans indemnité compensatrice de préavis Salarié protégé Autorisation préalable de l’inspecteur du travail requise Changement de titulaire du cabinet ancienneté conservée (Art. 27 et 30 CCN)

En cas d'inaptitude d'origine professionnelle, le salarié perçoit une indemnité spéciale dont le montant ne peut être inférieur au double de l'indemnité légale, la CCN ne prévoyant aucune disposition plus favorable sur ce point. Les modalités complètes figurent dans notre fiche licenciement pour inaptitude.

⚠️ Attention : lorsqu'un nouveau praticien reprend le cabinet, l'ancienneté du salarié réembauché est conservée au titre des articles 27 et 30 de la CCN. Cette continuité s'avère déterminante pour le calcul de l'indemnité en cas de licenciement ultérieur.

L'indemnité de licenciement se verse avec le solde de tout compte, à la date de fin de contrat ou à l'issue du préavis lorsqu'il est exécuté. Le salarié perçoit alors l'indemnité en même temps que ses autres sommes dues.Vous documentez la méthode de calcul retenue (ancienneté, salaire de référence, barème appliqué) et conservez ces justificatifs. Cette traçabilité sécurise le versement en cas de contestation ultérieure.

Le détail des sommes versées figure sur le calcul du solde de tout compte, qui regroupe l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de congés payés et, le cas échéant, l'indemnité compensatrice de préavis.

Quel est le régime social et fiscal de l'indemnité de licenciement ?

L'indemnité de licenciement bénéficie d'exonérations sociales et fiscales dans les limites fixées par la loi, pour sa part légale ou conventionnelle. La fraction qui dépasse ces plafonds devient assujettie aux cotisations et à l'impôt sur le revenu.

L'exonération fiscale s'applique au montant le plus élevé entre l'indemnité légale ou conventionnelle, deux fois la rémunération annuelle brute de l'année précédente, ou la moitié de l'indemnité totale, dans la limite de plafonds annuels révisés chaque année. L'exonération de cotisations sociales suit une logique distincte, avec ses propres seuils.

💡 Bon à savoir : ce régime concerne l'ensemble des indemnités de fin de contrat, chacune obéissant à ses propres règles d'exonération. Une indemnité supérieure à un seuil élevé peut être réintégrée partiellement dans l'assiette sociale.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 09/06/2026.