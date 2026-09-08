À retenir : Le code NAF/APE , attribué par l'INSEE, décrit l'activité principale mais n'a aucune valeur juridique pour fixer la convention applicable ;

la convention se détermine par l' activité principale réellement exercée , confrontée au champ d'application du texte ;

le code NAF historiquement associé à la CCN 1147 est le 85.1C (pratique médicale) ;

depuis l' avenant n° 86 du 17 février 2022 , le champ couvre les médecins libéraux , les SISA et les maisons de santé pluridisciplinaires ;

la convention s'applique sur tout le territoire national, sauf les départements d'outre-mer.

À quoi sert le code NAF/APE ?

Le code NAF/APE est un identifiant attribué par l'INSEE pour qualifier l'activité principale exercée par une entreprise, à des fins statistiques. Il facilite l'orientation documentaire et certaines démarches administratives, mais ne crée aucun droit par lui-même.

En paie, le code APE figure dans le référentiel de l'établissement et apparaît souvent sur le bulletin, parmi les codes de la fiche de paie. Il sert d'indice d'orientation, sans plus.

L'application d'une convention collective repose sur le champ d'application des textes et l'activité réellement exercée, jamais sur le seul code APE inscrit dans les bases de l'INSEE.

Où trouver le code NAF/APE dans l'entreprise ?

Le code NAF/APE figure sur plusieurs documents officiels et internes, à commencer par l'avis de situation au répertoire SIRENE et l'extrait K-bis. Une lecture croisée fiabilise l'information.

Document Source Ce qu’on y lit Avis de situation SIRENE INSEE (service en ligne) Code APE et libellé, par établissement Extrait K-bis Greffe / portail des formalités Code NAF, objet social, mentions légales Bulletin de paie Logiciel de paie / SIRH Code APE de l’employeur, parfois l’intitulé de la CCN Statuts et objet social Documents de gouvernance Activité déclarée, à confronter au réel

En cas d'écart entre l'activité réellement prépondérante et le code affiché, une mise à jour auprès des canaux officiels de formalités aligne la donnée administrative sur la réalité économique.

⚠️ Attention : l'affichage du code APE ou de la convention sur le bulletin de paie ne vaut pas preuve d'assujettissement. Seule l'analyse de l'activité principale tranche.

Le code NAF/APE détermine-t-il la convention collective applicable ?

Non, le code NAF/APE ne rattache pas automatiquement une entreprise à une convention collective. La convention se détermine en confrontant l'activité principale réellement exercée au champ d'application défini par le texte conventionnel.

Dans un cabinet médical, une SISA ou une maison de santé, cette analyse vérifie si l'activité de médecine libérale ou de soins ambulatoires est bien prépondérante, ou si des prestations de support dominent en pratique. En présence d'activités multiples, l'évaluation porte sur l'entité juridique ou, le cas échéant, sur l'établissement distinct.

Le choix de la convention collective découle donc d'un faisceau d'indices, pas d'un code isolé.

👉 À noter : le code NAF historiquement associé à cette CCN est le 85.1C (pratique médicale), tel que référencé sur Légifrance. Il reste un indice utile, mais insuffisant à lui seul.

Quel rôle jouent l'IDCC 1147 et les arrêtés d'extension ?

L'IDCC 1147 identifie la convention des cabinets médicaux et sert de repère stable pour retrouver les accords, avenants et textes applicables. La question décisive reste de savoir si ces textes ont été étendus, c'est-à-dire rendus obligatoires à toutes les entreprises de leur champ par arrêté publié au Journal officiel.

Le champ a été élargi par l'avenant n° 86 du 17 février 2022, étendu par arrêté publié au JO du 13 juillet 2022. Depuis, la convention couvre la médecine libérale, les SISA et les maisons de santé pluridisciplinaires comptant au moins un médecin libéral, sur tout le territoire national hors DOM.

La portée d'un accord de branche étendu se vérifie sur Légifrance : champ d'application rédigé par la convention, existence et date des arrêtés d'extension, actualisation des avenants de classification et de salaire minimum conventionnel.

La sécurisation repose sur une analyse de l'activité principale réellement exercée, confrontée au champ d'application et aux textes étendus. Une trace écrite de ce raisonnement protège l'employeur lors d'un contrôle ou d'un litige.

Quelques pièces suffisent à documenter la décision :

l'avis SIRENE, l'extrait K-bis et des bulletins de paie types, qui établissent le code APE et l'identité de l'employeur ;

les statuts, accords internes et organigrammes, qui décrivent l'activité réelle ;

une note interne datée, qui expose les pièces examinées et la convention retenue.

Cette revue se renouvelle à chaque évolution significative d'activité ou de périmètre. Un changement de convention collective impose alors d'informer et de consulter les représentants du personnel, puis d'harmoniser le paramétrage de paie.

Quels cas particuliers vérifier dans les structures de soins ambulatoires ?

Les structures pluridisciplinaires exigent d'identifier d'abord l'entité juridique qui emploie et son activité caractéristique. Une société civile de moyens ou une centrale de services porte des fonctions support, pas l'activité de soins, et ne relève donc pas forcément de la CCN 1147.

Plusieurs situations méritent un examen au cas par cas :

une SISA ou maison de santé combinant consultations, coordination et prestations annexes, où l'analyse peut se faire par établissement distinct si l'autonomie d'organisation le justifie ;

une activité sous-traitée (accueil, facturation, informatique), où compte l'activité réellement exercée par l'employeur pour ses salariés ;

un groupement employeur dont l'activité prépondérante diffère de l'environnement médical au sens large.

Dans tous les cas, la rédaction exacte du champ d'application et les textes étendus priment sur l'impression générale. En cas de doute persistant, un avis qualifié sécurise la décision.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 10/06/2026.