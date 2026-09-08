Le code NAF/APE détermine-t-il la convention collective d'un cabinet médical ?
Code NAF/APE, activité principale, lien avec l'IDCC 1147, arrêtés d'extension et vérifications d'assujettissement. Repères pratiques paie/temps de travail et vérifications CCN (IDCC 1147).
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
environ 33 500 entreprises
Champ d'application
Médecins libéraux, SISA et maisons de santé pluridisciplinaires
FAQ - Le code NAF/APE pour la CCN 1147
Le code NAF/APE suffit-il pour choisir la convention collective d'un cabinet médical ?
Le code NAF/APE suffit-il pour choisir la convention collective d'un cabinet médical ?
Non, le code APE n'est qu'un indicateur statistique de l'activité principale selon l'INSEE. La convention collective applicable dépend du champ d'application des textes et de l'activité réellement exercée par l'employeur. Le code n'a aucune valeur juridique probante sur ce point et peut même se révéler obsolète si l'activité a évolué. Le code IDCC, lui, identifie précisément la convention une fois celle-ci déterminée.
Quel est le code NAF associé à la convention des cabinets médicaux ?
Quel est le code NAF associé à la convention des cabinets médicaux ?
Le code NAF historiquement associé à la CCN 1147 est le 85.1C (pratique médicale), tel que référencé dans le texte de la convention sur Légifrance. Ce code reste un indice d'orientation, mais ne déclenche pas automatiquement l'application de la convention. Une entreprise portant ce code doit toujours confronter son activité réelle au champ d'application. À l'inverse, une structure relevant d'un autre code peut entrer dans le champ si son activité de médecine libérale est prépondérante.
Où vérifier l'extension de la convention collective IDCC 1147 ?
Où vérifier l'extension de la convention collective IDCC 1147 ?
Les arrêtés d'extension se consultent sur Légifrance, qui réunit le texte de la CCN, les avenants applicables et les arrêtés publiés au Journal officiel. La vérification porte sur la portée de l'extension et sur la date des derniers avenants. Pour la CCN 1147, l'avenant n° 86 du 17 février 2022 a élargi le périmètre aux SISA et maisons de santé. Une convention étendue s'impose à toutes les entreprises de son champ, qu'elles adhèrent ou non à une organisation patronale signataire.
Que faire si le code APE ne correspond pas à l'activité réellement prépondérante ?
Que faire si le code APE ne correspond pas à l'activité réellement prépondérante ?
La réalité de l'activité prime toujours sur le code affiché, qui n'a pas de valeur juridique. Vous pouvez demander une mise à jour du code APE via les circuits officiels de formalités pour aligner la donnée administrative sur l'activité effective. Cette régularisation évite des incohérences entre vos documents et votre paramétrage de paie. En parallèle, vous confirmez la convention applicable en relisant le champ d'application du texte visé.
Faut-il appliquer plusieurs conventions collectives en cas de multi-activités ?
Faut-il appliquer plusieurs conventions collectives en cas de multi-activités ?
En principe, une entité applique la convention correspondant à son activité principale unique. Lorsque des établissements distincts exercent des activités autonomes, l'analyse peut être menée établissement par établissement. Une maison de santé et une société de services support, par exemple, ne relèvent pas forcément du même texte. En cas d'incertitude sur l'activité prépondérante, un examen au cas par cas reste la méthode la plus sûre.