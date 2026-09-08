Comment fonctionne un accord d'entreprise dans un cabinet médical ?
Un accord d'entreprise adapte l'organisation d'un cabinet médical en complément de la convention collective 1147. Nous détaillons les thèmes négociables, les conditions de validité et les effets concrets sur la paie.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
plusieurs milliers
Champ d'application
Médecins libéraux, SISA, maison de santé pluridisciplinaires
À retenir
• Minima et classifications : prééminence de la branche (CCN 1147) • Accords d’entreprise possibles hors sujets réservés, s’ils sont valides • Validité : 50 % de suffrages (ou 30 % + référendum) • Dépôt, publication (DREETS), entrée en vigueur selon l’accord • Veille : avenants de branche (salaires/prévoyance)
Qu'est-ce qu'un accord d'entreprise dans un cabinet médical ?
Un accord d'entreprise est un texte négocié au niveau du cabinet qui fixe des règles propres en matière d'emploi et de conditions de travail. Il s'applique aux salariés non-médecins (secrétaires médicales, assistants médicaux, infirmiers salariés, personnel d'accueil) relevant de la convention collective des cabinets médicaux (IDCC 1147).
Il répond aux contraintes concrètes du cabinet : continuité de l'accueil des patients, travail du samedi, astreintes ou aménagement des horaires. Il complète la loi et la convention de branche sans pouvoir réduire les garanties que celle-ci réserve.
💡 Bon à savoir : la CCN 1147 couvre le personnel salarié des cabinets médicaux libéraux. Les médecins exerçant en libéral, eux, ne relèvent pas de cette convention en tant qu'employeurs.
Quels thèmes relèvent de la branche et lesquels de l'accord d'entreprise ?
Certains thèmes restent réservés à la branche, d'autres s'ouvrent à la négociation dans le cabinet. Le tableau ci-dessous récapitule la répartition issue des articles L2253-1 à L2253-3 du Code du travail.
Thème
Niveau qui prime
Précision pratique
Salaires minima hiérarchiques
Branche (CCN 1147)
Le salaire de base reste supérieur ou égal au minimum conventionnel du coefficient
Classifications
Branche (CCN 1147)
Niveaux, échelons et coefficients fixés par la convention
Prévoyance et frais de santé
Branche (CCN 1147)
Garanties collectives mutualisées de branche
Durée et organisation du travail
Cabinet
Cycles, modulation, compteurs d’heures
Heures supplémentaires
Cabinet
Taux de majoration et contingent annuel
Travail de nuit et astreintes
Cabinet
Contreparties dans les limites légales
Primes internes
Cabinet
Prime qualité ou d’objectif, cumulables avec la CCN
Télétravail
Cabinet
Conditions d’éligibilité, indemnisation, sécurité des données
⚠️ Attention : les primes liées à des travaux dangereux ou insalubres peuvent être verrouillées par la branche si la CCN le prévoit expressément (article L2253-2). Vérifiez le texte de la convention avant de négocier sur ce point.
Quand l'accord d'entreprise prime-t-il sur la convention collective 1147 ?
L'accord d'entreprise prime sur la CCN 1147 dans toutes les matières que la branche n'a pas verrouillées.
Depuis les ordonnances du 22 septembre 2017, le Code du travail organise cette articulation en trois blocs (articles L2253-1 à L2253-3).
Le bloc 1 (L2253-1) regroupe 13 matières où la branche conserve la main : salaires minima hiérarchiques, classifications, mutualisation de la prévoyance et de la formation, égalité professionnelle, encadrement des CDD, entre autres. Le cabinet ne peut y déroger qu'en accordant des garanties au moins équivalentes.
Le bloc 2 (L2253-2) couvre quatre matières que la branche peut verrouiller si elle l'a expressément stipulé, comme la prévention des risques professionnels ou les primes pour travaux dangereux. À défaut de verrouillage, l'accord d'entreprise reprend la main.
Le bloc 3 (L2253-3) rassemble toutes les autres matières : durée et organisation du travail, heures supplémentaires, astreintes, primes internes ou télétravail. L'accord d'entreprise y prévaut sur la branche, qu'il soit plus ou moins favorable.
👉 À noter : en l'absence d'accord d'entreprise sur l'un de ces sujets, la CCN 1147 s'applique en supplétif. La branche reste donc la référence par défaut pour la majorité des petits cabinets.
Quelles sont les conditions de validité d'un accord d'entreprise ?
La validité d'un accord d'entreprise repose sur une exigence majoritaire fixée par l'article L2232-12 du Code du travail. Les modalités varient selon la présence ou non d'un délégué syndical dans le cabinet.
Comment valider un accord en présence d'un délégué syndical ?
En présence d'un délégué syndical, l'accord doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections du CSE. Cette majorité conditionne directement l'application de l'accord.
À défaut de ce seuil, des syndicats signataires réunissant plus de 30 % des suffrages peuvent demander l'organisation d'un référendum. L'accord n'entre alors en vigueur que s'il est approuvé à la majorité des salariés concernés.
Voici les deux voies possibles :
signature majoritaire directe (plus de 50 % des suffrages) ;
signature à 30 % minimum, suivie d'une approbation référendaire des salariés.
Cette mécanique sécurise la légitimité de l'accord et limite les contestations ultérieures sur son champ d'application.
Comment négocier sans délégué syndical ?
Sans délégué syndical, le Code du travail prévoit des voies adaptées à la taille du cabinet, situation fréquente dans les structures de petite taille. Les modalités diffèrent selon l'effectif :
dans les cabinets de moins de 11 salariés (et de 11 à 20 sans élu), l'employeur propose un projet ratifié à la majorité des deux tiers du personnel ;
de 11 à 49 salariés, la négociation passe par les élus du CSE, mandatés ou non, ou par un salarié mandaté ;
à partir de 50 salariés, la priorité va aux élus mandatés par une organisation syndicale.
Ces dispositifs ouvrent la négociation collective aux structures dépourvues de représentation syndicale. Un cabinet de quelques salariés peut ainsi formaliser un accord sur le temps de travail sans attendre l'implantation d'un syndicat, en suivant les règles propres aux accords dans les entreprises de moins de 11 salariés.
Comment déposer et publier un accord d'entreprise ?
Le dépôt s'effectue de façon dématérialisée sur la plateforme TéléAccords, après notification aux organisations syndicales et expiration du délai d'opposition. La DREETS délivre ensuite un récépissé qui conditionne l'application de l'accord.
L'accord fait l'objet d'une publication dans la base de données nationale accessible sur Légifrance, dans une version anonymisée. Les signataires peuvent convenir d'occulter certaines clauses sensibles. La gestion de ce dépôt de l'accord d'entreprise suit des formalités précises qu'il vaut mieux anticiper.
L'entrée en vigueur intervient le lendemain du dépôt, sauf date prévue par l'accord lui-même. Une clause de révision permet ensuite de faire évoluer le texte au fil des besoins du cabinet.
Quels effets un accord d'entreprise a-t-il sur la paie ?
Un accord d'entreprise produit des effets directs sur le bulletin de paie des salariés du cabinet. Il fixe des paramètres que l'équipe paie doit traduire précisément dans les calculs.
Les principaux impacts portent sur les éléments suivants :
la majoration des heures supplémentaires et les contreparties associées ;
le comptage du temps de travail en cas de cycle ou de modulation, avec bascule en heures supplémentaires ;
l'assiette, la périodicité et le cumul des primes de sujétion, de nuit ou de week-end ;
les montants et justificatifs des indemnités d'astreinte ou de déplacement ;
les jours de congés ou d'absence plus favorables, avec leur traçabilité.
Le taux de majoration des heures supplémentaires constitue souvent le premier paramètre à sécuriser, car un accord d'entreprise peut s'écarter du barème de branche.
⚠️ Attention : le salaire de base doit toujours respecter le minimum conventionnel du coefficient. Les primes et accessoires ne compensent jamais un salaire de base inférieur au plancher de la CCN 1147.
Quelles étapes suivre pour négocier un accord d'entreprise ?
La négociation gagne à suivre une méthode structurée, du diagnostic initial au déploiement opérationnel. Cette approche limite les erreurs et fiabilise l'application de l'accord.Les étapes clés se déroulent ainsi :
établir un diagnostic des marges locales, en cartographiant ce que la loi et la CCN 1147 autorisent ;
fixer un calendrier de négociation et organiser l'information du CSE ;
rédiger un projet opérationnel précis : définitions, seuils, contreparties, tableaux de calcul ;
signer l'accord, procéder au dépôt et à la publication, puis déployer les paramétrages en paie.
Un cabinet équipé d'un logiciel de paie adapté gagne du temps sur cette dernière étape, en automatisant la traduction de l'accord dans les bulletins. Le choix d'un logiciel de paie pour cabinet médical intégrant la CCN 1147 sécurise la conformité des calculs.
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Un accord d'entreprise peut-il fixer un salaire inférieur au minimum de la CCN 1147 ?
Non, c'est impossible. Les salaires minima hiérarchiques relèvent du bloc 1 de l'article L2253-1, donc de la compétence exclusive de la branche. Un accord d'entreprise ne peut prévoir que des montants au moins équivalents ou supérieurs au minimum conventionnel applicable au coefficient.
Toute clause moins favorable serait inopposable aux salariés, qui conserveraient le bénéfice du plancher de branche.
02
Le CSE doit-il être consulté avant la signature d'un accord d'entreprise ?
La consultation du CSE dépend du thème abordé par l'accord. Sur les questions touchant à l'organisation et à la durée du travail, l'information du comité sécurise le déploiement et limite les contestations.
Lorsque la négociation passe par les élus du CSE faute de délégué syndical, leur intervention devient même le support de l'accord. Mieux vaut clarifier ce point en amont du calendrier de négociation.
03
Un accord d'entreprise signé il y a plusieurs années reste-t-il applicable ?
Oui, dans la plupart des cas.
L'article L2253-3 précise qu'un accord d'entreprise prime, qu'il ait été conclu avant ou après la convention de branche, sur les matières du bloc 3. Un accord du cabinet portant sur le contingent d'heures supplémentaires continue donc de s'appliquer même si la branche a depuis signé un texte différent. Une clause de révision permet toutefois de l'actualiser quand les besoins évoluent.
04
Quels minima légaux un accord d'entreprise doit-il toujours respecter ?
Même quand il prime sur la branche, un accord d'entreprise ne peut pas descendre sous les minima légaux d'ordre public. Les majorations d'heures supplémentaires, par exemple, ne peuvent pas être inférieures à 10 %. Les durées de congés pour événements familiaux restent encadrées par des planchers légaux.
Ces seuils s'imposent à tout accord, indépendamment du contenu de la CCN 1147.
05
Comment un salarié peut-il consulter l'accord d'entreprise de son cabinet ?
Un salarié peut consulter l'accord à plusieurs endroits. L'employeur tient une version à disposition sur le lieu de travail et informe le personnel de son existence. Les accords conclus depuis le 1er septembre 2017 sont également publiés en version anonymisée sur Légifrance. Le salarié peut aussi se rapprocher des représentants du personnel pour obtenir des précisions sur les clauses qui le concernent.
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