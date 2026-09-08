À retenir • Minima et classifications : prééminence de la branche (CCN 1147) • Accords d’entreprise possibles hors sujets réservés, s’ils sont valides • Validité : 50 % de suffrages (ou 30 % + référendum) • Dépôt, publication (DREETS), entrée en vigueur selon l’accord • Veille : avenants de branche (salaires/prévoyance)

Qu'est-ce qu'un accord d'entreprise dans un cabinet médical ?

Un accord d'entreprise est un texte négocié au niveau du cabinet qui fixe des règles propres en matière d'emploi et de conditions de travail. Il s'applique aux salariés non-médecins (secrétaires médicales, assistants médicaux, infirmiers salariés, personnel d'accueil) relevant de la convention collective des cabinets médicaux (IDCC 1147).

Il répond aux contraintes concrètes du cabinet : continuité de l'accueil des patients, travail du samedi, astreintes ou aménagement des horaires. Il complète la loi et la convention de branche sans pouvoir réduire les garanties que celle-ci réserve.

💡 Bon à savoir : la CCN 1147 couvre le personnel salarié des cabinets médicaux libéraux. Les médecins exerçant en libéral, eux, ne relèvent pas de cette convention en tant qu'employeurs.

Quels thèmes relèvent de la branche et lesquels de l'accord d'entreprise ?

Certains thèmes restent réservés à la branche, d'autres s'ouvrent à la négociation dans le cabinet. Le tableau ci-dessous récapitule la répartition issue des articles L2253-1 à L2253-3 du Code du travail.

Thème Niveau qui prime Précision pratique Salaires minima hiérarchiques Branche (CCN 1147) Le salaire de base reste supérieur ou égal au minimum conventionnel du coefficient Classifications Branche (CCN 1147) Niveaux, échelons et coefficients fixés par la convention Prévoyance et frais de santé Branche (CCN 1147) Garanties collectives mutualisées de branche Durée et organisation du travail Cabinet Cycles, modulation, compteurs d’heures Heures supplémentaires Cabinet Taux de majoration et contingent annuel Travail de nuit et astreintes Cabinet Contreparties dans les limites légales Primes internes Cabinet Prime qualité ou d’objectif, cumulables avec la CCN Télétravail Cabinet Conditions d’éligibilité, indemnisation, sécurité des données

⚠️ Attention : les primes liées à des travaux dangereux ou insalubres peuvent être verrouillées par la branche si la CCN le prévoit expressément (article L2253-2). Vérifiez le texte de la convention avant de négocier sur ce point.

Quand l'accord d'entreprise prime-t-il sur la convention collective 1147 ?

L'accord d'entreprise prime sur la CCN 1147 dans toutes les matières que la branche n'a pas verrouillées.

Depuis les ordonnances du 22 septembre 2017, le Code du travail organise cette articulation en trois blocs (articles L2253-1 à L2253-3).

Le bloc 1 (L2253-1) regroupe 13 matières où la branche conserve la main : salaires minima hiérarchiques, classifications, mutualisation de la prévoyance et de la formation, égalité professionnelle, encadrement des CDD, entre autres. Le cabinet ne peut y déroger qu'en accordant des garanties au moins équivalentes.

Le bloc 2 (L2253-2) couvre quatre matières que la branche peut verrouiller si elle l'a expressément stipulé, comme la prévention des risques professionnels ou les primes pour travaux dangereux. À défaut de verrouillage, l'accord d'entreprise reprend la main.

Le bloc 3 (L2253-3) rassemble toutes les autres matières : durée et organisation du travail, heures supplémentaires, astreintes, primes internes ou télétravail. L'accord d'entreprise y prévaut sur la branche, qu'il soit plus ou moins favorable.

👉 À noter : en l'absence d'accord d'entreprise sur l'un de ces sujets, la CCN 1147 s'applique en supplétif. La branche reste donc la référence par défaut pour la majorité des petits cabinets.

Quelles sont les conditions de validité d'un accord d'entreprise ?

La validité d'un accord d'entreprise repose sur une exigence majoritaire fixée par l'article L2232-12 du Code du travail. Les modalités varient selon la présence ou non d'un délégué syndical dans le cabinet.

En présence d'un délégué syndical, l'accord doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections du CSE. Cette majorité conditionne directement l'application de l'accord.

À défaut de ce seuil, des syndicats signataires réunissant plus de 30 % des suffrages peuvent demander l'organisation d'un référendum. L'accord n'entre alors en vigueur que s'il est approuvé à la majorité des salariés concernés.

Voici les deux voies possibles :

signature majoritaire directe (plus de 50 % des suffrages) ;

signature à 30 % minimum, suivie d'une approbation référendaire des salariés.

Cette mécanique sécurise la légitimité de l'accord et limite les contestations ultérieures sur son champ d'application.

Sans délégué syndical, le Code du travail prévoit des voies adaptées à la taille du cabinet, situation fréquente dans les structures de petite taille. Les modalités diffèrent selon l'effectif :

dans les cabinets de moins de 11 salariés (et de 11 à 20 sans élu), l'employeur propose un projet ratifié à la majorité des deux tiers du personnel ;

de 11 à 49 salariés, la négociation passe par les élus du CSE, mandatés ou non, ou par un salarié mandaté ;

à partir de 50 salariés, la priorité va aux élus mandatés par une organisation syndicale.

Ces dispositifs ouvrent la négociation collective aux structures dépourvues de représentation syndicale. Un cabinet de quelques salariés peut ainsi formaliser un accord sur le temps de travail sans attendre l'implantation d'un syndicat, en suivant les règles propres aux accords dans les entreprises de moins de 11 salariés.

Le dépôt s'effectue de façon dématérialisée sur la plateforme TéléAccords, après notification aux organisations syndicales et expiration du délai d'opposition. La DREETS délivre ensuite un récépissé qui conditionne l'application de l'accord.

L'accord fait l'objet d'une publication dans la base de données nationale accessible sur Légifrance, dans une version anonymisée. Les signataires peuvent convenir d'occulter certaines clauses sensibles. La gestion de ce dépôt de l'accord d'entreprise suit des formalités précises qu'il vaut mieux anticiper.

L'entrée en vigueur intervient le lendemain du dépôt, sauf date prévue par l'accord lui-même. Une clause de révision permet ensuite de faire évoluer le texte au fil des besoins du cabinet.

Quels effets un accord d'entreprise a-t-il sur la paie ?

Un accord d'entreprise produit des effets directs sur le bulletin de paie des salariés du cabinet. Il fixe des paramètres que l'équipe paie doit traduire précisément dans les calculs.

Les principaux impacts portent sur les éléments suivants :

la majoration des heures supplémentaires et les contreparties associées ;

le comptage du temps de travail en cas de cycle ou de modulation, avec bascule en heures supplémentaires ;

l'assiette, la périodicité et le cumul des primes de sujétion, de nuit ou de week-end ;

les montants et justificatifs des indemnités d'astreinte ou de déplacement ;

les jours de congés ou d'absence plus favorables, avec leur traçabilité.

Le taux de majoration des heures supplémentaires constitue souvent le premier paramètre à sécuriser, car un accord d'entreprise peut s'écarter du barème de branche.

⚠️ Attention : le salaire de base doit toujours respecter le minimum conventionnel du coefficient. Les primes et accessoires ne compensent jamais un salaire de base inférieur au plancher de la CCN 1147.

Quelles étapes suivre pour négocier un accord d'entreprise ?

La négociation gagne à suivre une méthode structurée, du diagnostic initial au déploiement opérationnel. Cette approche limite les erreurs et fiabilise l'application de l'accord.Les étapes clés se déroulent ainsi :

établir un diagnostic des marges locales, en cartographiant ce que la loi et la CCN 1147 autorisent ;

fixer un calendrier de négociation et organiser l'information du CSE ;

rédiger un projet opérationnel précis : définitions, seuils, contreparties, tableaux de calcul ;

signer l'accord, procéder au dépôt et à la publication, puis déployer les paramétrages en paie.

Un cabinet équipé d'un logiciel de paie adapté gagne du temps sur cette dernière étape, en automatisant la traduction de l'accord dans les bulletins. Le choix d'un logiciel de paie pour cabinet médical intégrant la CCN 1147 sécurise la conformité des calculs.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 09/06/2026.