À retenir Le code APE 7112B (« ingénierie, études techniques ») identifie les entreprises d'ingénierie auprès de l'INSEE et figure parmi les codes rattachés à l' IDCC 1486 .

La convention couvre 27 codes NAF rév. 2 , répartis en cinq secteurs : numérique, ingénierie, conseil, événementiel et traduction.

Le code APE n'a qu'une valeur indicative : c'est l' activité réelle et principale qui détermine la convention applicable, pas le code.

La NAF 2025 (décret du 31 juillet 2025) remplace la NAF rév. 2 pour l'attribution des codes APE au 1er janvier 2027 ; le 71.12B devient 71.12Y.

L' avenant n° 48 du 28 mai 2025 adapte le champ de la convention aux nouveaux codes, sous réserve de son extension.

Le code APE 7112B identifie les entreprises d'ingénierie et d'études techniques auprès de l'INSEE. Il fait partie des codes NAF rattachés à la convention des bureaux d'études techniques (IDCC 1486). Cette page détaille la liste complète des codes concernés, leur correspondance avec la nouvelle nomenclature NAF 2025 et la distinction entre code NAF et IDCC.

Qu'est-ce qu'un code NAF ou code APE ?

Le code APE (activité principale exercée) est un identifiant de quatre chiffres et une lettre attribué par l'INSEE à chaque entreprise et établissement lors de l'inscription au répertoire SIRENE. Il repose sur la nomenclature d'activités française (NAF) et classe les entreprises selon leur activité économique principale.

Le code NAF et le code APE désignent la même référence : le code NAF renvoie à la nomenclature officielle, le code APE en est l'application à une entreprise donnée. Les deux termes sont utilisés de manière interchangeable.

L'activité principale retenue par l'INSEE correspond à celle qui génère le chiffre d'affaires le plus important. Ce code figure sur l'avis de situation au répertoire SIRENE, sur le Kbis et, généralement, sur les bulletins de paie.

💡 Bon à savoir : le code APE n'a qu'une valeur indicative, conformément à l'article 1.1 de la convention collective et à une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Il ne détermine pas à lui seul la convention applicable : c'est l'activité réelle et principale de l'entreprise qui fait foi.

Que recouvre le code APE 7112B ?

Le code APE 7112B correspond à l'activité « ingénierie, études techniques » dans la nomenclature NAF rév. 2. Il concerne les entreprises dont l'activité principale porte sur la conception technique, l'élaboration de projets d'ingénierie ou le conseil technique spécialisé.

Quelles activités relèvent du code APE 7112B ?

Le code APE 7112B regroupe les prestations techniques d'études et de conception. Il couvre notamment :

la conception technique de machines, de structures, de processus industriels ou de systèmes ;

l'élaboration et la supervision de projets en génie civil, hydraulique, électrique, chimique ou mécanique ;

les études géophysiques, géologiques et sismiques ;

les activités de cartographie et d'information spatiale ;

l'ingénierie environnementale et le conseil technique connexe ;

la supervision de chantiers et la gestion de projet liée à l'ingénierie.

Quel est le lien entre le code APE 7112B et la convention collective IDCC 1486 ?

La grande majorité des entreprises enregistrées sous le code APE 7112B relèvent de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (IDCC 1486). La convention Syntec s'applique dès lors que l'activité principale correspond à des prestations intellectuelles d'ingénierie, de numérique, de conseil ou d'événementiel.

Quand une autre convention collective peut-elle s'appliquer ?

Le code APE ne suffit pas à déterminer la convention collective applicable. Deux cas fréquents l'illustrent :

une entreprise d'ingénierie intégrée à un groupe de métallurgie peut relever de la convention collective de la métallurgie ;

un bureau d'études participant directement à l'exécution de travaux de construction peut être rattaché à la convention du bâtiment.

Le critère déterminant reste l'activité principale effectivement exercée, confirmée par le code IDCC mentionné sur les contrats de travail et les bulletins de paie.

👉 À noter : le code IDCC est attribué par le ministère du Travail. Contrairement au code NAF, qui a une valeur statistique et indicative, le code IDCC fait foi pour déterminer la convention collective applicable.

Quels sont tous les codes NAF rattachés à la convention des bureaux d'études techniques (IDCC 1486) ?

La convention des bureaux d'études techniques couvre 27 codes NAF rév. 2 (applicables jusqu'au 31 décembre 2026), répartis en cinq secteurs. Le tableau ci-dessous reprend la liste de l'article 1.1 de la convention.

Code NAF Libellé Secteur 58.12Z Édition de répertoires et de fichiers d’adresses Numérique 58.21Z Édition de jeux électroniques Numérique 58.29A Édition de logiciels système et de réseau Numérique 58.29B Édition de logiciels outils de développement et de langages Numérique 58.29C Édition de logiciels applicatifs Numérique 62.01Z Programmation informatique Numérique 62.02A Conseil en systèmes et logiciels informatiques Numérique 62.02B Tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques Numérique 62.03Z Gestion d’installations informatiques Numérique 62.09Z Autres activités informatiques Numérique 63.11Z Traitement de données, hébergement et activités connexes Numérique 63.12Z Portails internet Numérique 71.12B Ingénierie, études techniques Ingénierie 71.20B Analyses, essais et inspections techniques Ingénierie 74.90B Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses Ingénierie 70.21Z Conseil en relations publiques et communication Conseil 70.22Z Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion Conseil 73.20Z Études de marché et sondages Conseil 78.10Z Activités des agences de placement de main-d’œuvre Conseil 78.30Z Autre mise à disposition de ressources humaines Conseil 25.11Z Fabrication de structures métalliques et de parties de structures Événementiel 43.32C Agencement de lieux de vente Événementiel 68.20B Location de terrains et autres biens immobiliers Événementiel 68.32A Administration d’immeubles et autres biens immobiliers Événementiel 82.30Z Organisation de foires, salons professionnels et congrès Événementiel 90.04Z Gestion de salles de spectacles Événementiel 74.30Z Traduction et interprétation Traduction et interprétation

La nomenclature d'activités française connaît une refonte avec la NAF 2025 , qui remplace la NAF rév. 2 en vigueur depuis 2008. Selon le décret n° 2025-736 du 31 juillet 2025, cette nouvelle nomenclature entre en vigueur le 1er janvier 2027 pour l'attribution des codes APE par l'INSEE.

Les partenaires sociaux de la branche ont anticipé cette transition avec l' avenant n° 48 du 28 mai 2025 , qui adapte le champ d'application professionnel de la convention aux codes NAF 2025. Son article 3 fixe la prise d'effet au premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2026 , à distinguer de l'entrée en vigueur générale de la NAF 2025 prévue par l'INSEE au 1er janvier 2027.

Cet avenant n'est pas encore étendu : un avis d'extension a été publié au Journal officiel le 25 septembre 2025, et l'arrêté d'extension reste attendu.

Quelle est la table de passage entre la NAF 2008 et la NAF 2025 ?

L'avenant n° 48 établit une table de passage de 22 correspondances entre les anciens codes NAF rév. 2 et les nouveaux codes NAF 2025. Par exemple, le code 71.12B (ingénierie, études techniques) devient 71.12Y (activités d'ingénierie et de conseil technique connexe).

Code NAF rév. 2 Code NAF 2025 Libellé NAF 2025 58.21Z 58.21Y Édition de jeux vidéo 58.29A 58.29Y Édition d’autres logiciels 58.29B 58.29Y Édition d’autres logiciels 58.29C 58.29Y Édition d’autres logiciels 62.01Z 62.10Y Activités de programmation informatique 62.02A 62.20G Conseil en systèmes et logiciels informatiques 62.02B 62.20H Gestion d’installations informatiques et maintenance 62.03Z 62.20H Gestion d’installations informatiques et maintenance 62.09Z 62.90Y Autres activités de service informatique 63.11Z 63.10Y Infrastructure informatique, traitement de données, hébergement 63.12Z 63.91Y Activités de portail de recherche sur le web 70.21Z 73.30Y Activités de relations publiques et de communication 70.22Z 70.20Y Conseil pour les affaires et autre conseil de gestion 71.12B 71.12Y Activités d’ingénierie et de conseil technique connexe 71.20B 71.20H Analyses, essais et inspections techniques 73.20Z 73.20Y Études de marché et sondages 74.30Z 74.30Y Activités de traduction et d’interprétation 74.90B 74.99Y Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 78.10Z 78.10Y Activités des agences de placement de main-d’œuvre 78.30Z 78.20H Autre mise à disposition de ressources humaines 82.30Z 82.30Y Organisation de salons professionnels et congrès 68.20B 68.20H Location et gestion d’autres biens immobiliers propres ou loués

Cinq anciens codes (58.12Z, 25.11Z, 43.32C, 68.32A et 90.04Z) ne figurent plus dans la liste mise à jour par l'avenant n° 48.

La vérification du code NAF/APE s'effectue de plusieurs façons :

sur l' avis de situation au répertoire SIRENE , accessible en ligne sur le site de l'INSEE ;

sur l' extrait Kbis délivré par le greffe du tribunal de commerce ;

sur les bulletins de paie des salariés, où le code APE figure parmi les codes présents sur la fiche de paie (article R. 3243-1, 2° du Code du travail).

La modification dépend de la situation. Si le code APE ne correspond pas à l'activité réellement exercée :

erreur d'attribution : adresser un courrier au centre régional de l'INSEE avec un descriptif détaillé de l'activité ;

changement d'activité : effectuer une déclaration modificative auprès du guichet unique des formalités (formalites.entreprises.gouv.fr).

Le délai de traitement varie de deux à six semaines. Un changement de convention collective peut en découler si la nouvelle activité relève d'une autre branche.

⚠️ Attention : un changement de code APE ne modifie pas automatiquement la convention collective applicable. L'employeur doit analyser si la nouvelle activité relève toujours du même champ conventionnel et, le cas échéant, informer les salariés et les représentants du personnel.

Quelle différence entre code NAF et code IDCC ?

Le code NAF et le code IDCC remplissent des fonctions différentes. Le code NAF est un identifiant statistique attribué par l'INSEE, à valeur indicative. Le code IDCC est un numéro à quatre chiffres attribué par le ministère du Travail, qui fait foi pour déterminer les droits conventionnels.

En cas de discordance, c'est l'activité réelle de l'entreprise qui prévaut. Le code IDCC de la convention des bureaux d'études techniques est le 1486 .

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 25/06/2026.