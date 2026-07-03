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Code NAF/APE – Convention collective Bureaux d'études techniques (IDCC 1486)

Quels sont les codes NAF et APE rattachés à la convention des bureaux d'études techniques ?

Code APE 7112B, liste complète des codes NAF rattachés à l'IDCC 1486, passage à la nomenclature NAF 2025 et différence entre code NAF et code IDCC.

Nombre d'entreprises concernées par la CCN

Nombre d'entreprises concernées par la CCN

Environ 80 000 entreprises

Champ d'application

Champ d'application

Numérique, Ingénierie, Conseil, Événementiel, Traduction

À retenir

  • Le  code APE 7112B  (« ingénierie, études techniques ») identifie les entreprises d'ingénierie auprès de l'INSEE et figure parmi les codes rattachés à l' IDCC 1486 .

  • La convention couvre  27 codes NAF rév. 2 , répartis en cinq secteurs : numérique, ingénierie, conseil, événementiel et traduction.

  • Le  code APE n'a qu'une valeur indicative  : c'est l' activité réelle et principale  qui détermine la convention applicable, pas le code.

  • La  NAF 2025  (décret du 31 juillet 2025) remplace la NAF rév. 2 pour l'attribution des codes APE au  1er janvier 2027  ; le 71.12B devient 71.12Y.

  • L' avenant n° 48 du 28 mai 2025  adapte le champ de la convention aux nouveaux codes, sous réserve de son extension.

Le code APE 7112B identifie les entreprises d'ingénierie et d'études techniques auprès de l'INSEE. Il fait partie des codes NAF rattachés à la convention des bureaux d'études techniques (IDCC 1486). Cette page détaille la liste complète des codes concernés, leur correspondance avec la nouvelle nomenclature NAF 2025 et la distinction entre code NAF et IDCC.

Qu'est-ce qu'un code NAF ou code APE ?

Le code APE (activité principale exercée) est un identifiant de quatre chiffres et une lettre attribué par l'INSEE à chaque entreprise et établissement lors de l'inscription au répertoire SIRENE. Il repose sur la nomenclature d'activités française (NAF) et classe les entreprises selon leur activité économique principale.

Le code NAF et le code APE désignent la même référence : le code NAF renvoie à la nomenclature officielle, le code APE en est l'application à une entreprise donnée. Les deux termes sont utilisés de manière interchangeable.

L'activité principale retenue par l'INSEE correspond à celle qui génère le chiffre d'affaires le plus important. Ce code figure sur l'avis de situation au répertoire SIRENE, sur le Kbis et, généralement, sur les bulletins de paie.

💡 Bon à savoir : le code APE n'a qu'une valeur indicative, conformément à l'article 1.1 de la convention collective et à une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Il ne détermine pas à lui seul la convention applicable : c'est l'activité réelle et principale de l'entreprise qui fait foi.

Que recouvre le code APE 7112B ?

Le code APE 7112B correspond à l'activité « ingénierie, études techniques » dans la nomenclature NAF rév. 2. Il concerne les entreprises dont l'activité principale porte sur la conception technique, l'élaboration de projets d'ingénierie ou le conseil technique spécialisé.

Quelles activités relèvent du code APE 7112B ?

Le code APE 7112B regroupe les prestations techniques d'études et de conception. Il couvre notamment :

  • la conception technique de machines, de structures, de processus industriels ou de systèmes ;

  • l'élaboration et la supervision de projets en génie civil, hydraulique, électrique, chimique ou mécanique ;

  • les études géophysiques, géologiques et sismiques ;

  • les activités de cartographie et d'information spatiale ;

  • l'ingénierie environnementale et le conseil technique connexe ;

  • la supervision de chantiers et la gestion de projet liée à l'ingénierie.

Quel est le lien entre le code APE 7112B et la convention collective IDCC 1486 ?

La grande majorité des entreprises enregistrées sous le code APE 7112B relèvent de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (IDCC 1486). La convention Syntec s'applique dès lors que l'activité principale correspond à des prestations intellectuelles d'ingénierie, de numérique, de conseil ou d'événementiel.

Quand une autre convention collective peut-elle s'appliquer ?

Le code APE ne suffit pas à déterminer la convention collective applicable. Deux cas fréquents l'illustrent :

  • une entreprise d'ingénierie intégrée à un groupe de métallurgie peut relever de la convention collective de la métallurgie ;

  • un bureau d'études participant directement à l'exécution de travaux de construction peut être rattaché à la convention du bâtiment.

Le critère déterminant reste l'activité principale effectivement exercée, confirmée par le code IDCC mentionné sur les contrats de travail et les bulletins de paie.

👉 À noter : le code IDCC est attribué par le ministère du Travail. Contrairement au code NAF, qui a une valeur statistique et indicative, le code IDCC fait foi pour déterminer la convention collective applicable.

Quels sont tous les codes NAF rattachés à la convention des  bureaux d'études techniques  (IDCC 1486) ?

La convention des  bureaux d'études techniques couvre 27 codes NAF rév. 2 (applicables jusqu'au 31 décembre 2026), répartis en cinq secteurs. Le tableau ci-dessous reprend la liste de l'article 1.1 de la convention.

Code NAF Libellé Secteur
58.12Z Édition de répertoires et de fichiers d’adresses Numérique
58.21Z Édition de jeux électroniques Numérique
58.29A Édition de logiciels système et de réseau Numérique
58.29B Édition de logiciels outils de développement et de langages Numérique
58.29C Édition de logiciels applicatifs Numérique
62.01Z Programmation informatique Numérique
62.02A Conseil en systèmes et logiciels informatiques Numérique
62.02B Tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques Numérique
62.03Z Gestion d’installations informatiques Numérique
62.09Z Autres activités informatiques Numérique
63.11Z Traitement de données, hébergement et activités connexes Numérique
63.12Z Portails internet Numérique
71.12B Ingénierie, études techniques Ingénierie
71.20B Analyses, essais et inspections techniques Ingénierie
74.90B Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses Ingénierie
70.21Z Conseil en relations publiques et communication Conseil
70.22Z Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion Conseil
73.20Z Études de marché et sondages Conseil
78.10Z Activités des agences de placement de main-d’œuvre Conseil
78.30Z Autre mise à disposition de ressources humaines Conseil
25.11Z Fabrication de structures métalliques et de parties de structures Événementiel
43.32C Agencement de lieux de vente Événementiel
68.20B Location de terrains et autres biens immobiliers Événementiel
68.32A Administration d’immeubles et autres biens immobiliers Événementiel
82.30Z Organisation de foires, salons professionnels et congrès Événementiel
90.04Z Gestion de salles de spectacles Événementiel
74.30Z Traduction et interprétation Traduction et interprétation

Quelle est la nouvelle nomenclature NAF 2025 et comment affecte-t-elle les  bureaux d'études techniques  ?

La nomenclature d'activités française connaît une refonte avec la NAF 2025 , qui remplace la NAF rév. 2 en vigueur depuis 2008. Selon le décret n° 2025-736 du 31 juillet 2025, cette nouvelle nomenclature entre en vigueur le 1er janvier 2027 pour l'attribution des codes APE par l'INSEE.

Les partenaires sociaux de la branche ont anticipé cette transition avec l' avenant n° 48 du 28 mai 2025 , qui adapte le champ d'application professionnel de la convention aux codes NAF 2025. Son article 3 fixe la prise d'effet au premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2026 , à distinguer de l'entrée en vigueur générale de la NAF 2025 prévue par l'INSEE au 1er janvier 2027.

Cet avenant n'est pas encore étendu : un avis d'extension a été publié au Journal officiel le 25 septembre 2025, et l'arrêté d'extension reste attendu.

Quelle est la table de passage entre la NAF 2008 et la NAF 2025 ?

L'avenant n° 48 établit une table de passage de 22 correspondances entre les anciens codes NAF rév. 2 et les nouveaux codes NAF 2025. Par exemple, le code 71.12B (ingénierie, études techniques) devient 71.12Y (activités d'ingénierie et de conseil technique connexe).

Code NAF rév. 2 Code NAF 2025 Libellé NAF 2025
58.21Z 58.21Y Édition de jeux vidéo
58.29A 58.29Y Édition d’autres logiciels
58.29B 58.29Y Édition d’autres logiciels
58.29C 58.29Y Édition d’autres logiciels
62.01Z 62.10Y Activités de programmation informatique
62.02A 62.20G Conseil en systèmes et logiciels informatiques
62.02B 62.20H Gestion d’installations informatiques et maintenance
62.03Z 62.20H Gestion d’installations informatiques et maintenance
62.09Z 62.90Y Autres activités de service informatique
63.11Z 63.10Y Infrastructure informatique, traitement de données, hébergement
63.12Z 63.91Y Activités de portail de recherche sur le web
70.21Z 73.30Y Activités de relations publiques et de communication
70.22Z 70.20Y Conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
71.12B 71.12Y Activités d’ingénierie et de conseil technique connexe
71.20B 71.20H Analyses, essais et inspections techniques
73.20Z 73.20Y Études de marché et sondages
74.30Z 74.30Y Activités de traduction et d’interprétation
74.90B 74.99Y Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
78.10Z 78.10Y Activités des agences de placement de main-d’œuvre
78.30Z 78.20H Autre mise à disposition de ressources humaines
82.30Z 82.30Y Organisation de salons professionnels et congrès
68.20B 68.20H Location et gestion d’autres biens immobiliers propres ou loués

Cinq anciens codes (58.12Z, 25.11Z, 43.32C, 68.32A et 90.04Z) ne figurent plus dans la liste mise à jour par l'avenant n° 48.

Comment vérifier le code NAF de son entreprise ?

La vérification du code NAF/APE s'effectue de plusieurs façons :

  • sur l' avis de situation au répertoire SIRENE , accessible en ligne sur le site de l'INSEE ;

  • sur l' extrait Kbis  délivré par le greffe du tribunal de commerce ;

  • sur les  bulletins de paie  des salariés, où le code APE figure parmi les codes présents sur la fiche de paie (article R. 3243-1, 2° du Code du travail).

Comment demander une modification du code NAF ?

La modification dépend de la situation. Si le code APE ne correspond pas à l'activité réellement exercée :

  • erreur d'attribution  : adresser un courrier au centre régional de l'INSEE avec un descriptif détaillé de l'activité ;

  • changement d'activité  : effectuer une déclaration modificative auprès du guichet unique des formalités (formalites.entreprises.gouv.fr).

Le délai de traitement varie de deux à six semaines. Un changement de convention collective peut en découler si la nouvelle activité relève d'une autre branche.

⚠️ Attention : un changement de code APE ne modifie pas automatiquement la convention collective applicable. L'employeur doit analyser si la nouvelle activité relève toujours du même champ conventionnel et, le cas échéant, informer les salariés et les représentants du personnel.

Quelle différence entre code NAF et code IDCC ?

Le code NAF et le code IDCC remplissent des fonctions différentes. Le code NAF est un identifiant statistique attribué par l'INSEE, à valeur indicative. Le code IDCC est un numéro à quatre chiffres attribué par le ministère du Travail, qui fait foi pour déterminer les droits conventionnels.

En cas de discordance, c'est l'activité réelle de l'entreprise qui prévaut. Le code IDCC de la convention des  bureaux d'études techniques est le 1486 .

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 25/06/2026.

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FAQ - Codes NAF et APE de la convention des bureaux d'études (IDCC 1486)

Non, le code APE 7112B n'entraîne pas automatiquement l'application de la convention des bureaux d'études techniques. Le code APE n'a qu'une valeur indicative : il oriente, mais ne lie ni l'employeur ni le juge. L'application de l'IDCC 1486 dépend de l'activité réelle et principale de l'entreprise. Une société classée en 7112B mais dont l'activité dominante serait la construction pourrait ainsi relever d'une autre convention.

Le code 71.12B est remplacé par le code 71.12Y dans la nomenclature NAF 2025, intitulé « activités d'ingénierie et de conseil technique connexe ». Ce nouveau code s'applique aux attributions de l'INSEE à compter du 1er janvier 2027. Pour les bureaux d'études techniques, l'avenant n° 48 intègre déjà ce code dans le champ d'application adapté au plus tôt au 1er janvier 2026. La table de passage de l'avenant détaille l'ensemble des correspondances.

Pour savoir si une entreprise relève des  bureaux d'études techniques , vérifiez d'abord le code IDCC mentionné sur les bulletins de paie et les contrats de travail : le code 1486 confirme l'application de la convention. Recoupez ensuite ce code avec l'activité réelle de l'entreprise, qui reste le critère décisif. En cas de doute sur la convention collective applicable, l'analyse de l'activité principale exercée tranche la question. Le code NAF ne sert que d'indice complémentaire.

Pas nécessairement. La convention applicable dépend de l'activité réellement exercée, pas du code APE déclaré. Un changement de code peut toutefois être le signe d'une évolution d'activité justifiant un changement de branche. Dans ce cas, l'employeur doit vérifier le champ d'application de la nouvelle convention et informer les représentants du personnel. La mention de la convention sur le bulletin de paie doit alors être mise à jour.

L'avenant n° 48 n'est pas encore étendu : un avis d'extension a été publié au Journal officiel le 25 septembre 2025. Son article 3 fixe la prise d'effet au plus tôt au 1er janvier 2026, sous réserve de la publication de l'arrêté d'extension. Tant que l'extension n'est pas parue, l'avenant ne s'impose qu'aux entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire. Les autres entreprises restent couvertes selon les codes NAF rév. 2 jusqu'à l'extension.

La convention des bureaux d'études techniques couvre 27 codes NAF rév. 2 , regroupés en cinq secteurs : numérique, ingénierie, conseil, événementiel et traduction-interprétation. L'avenant n° 48 les fait évoluer vers 19 codes NAF 2025, via une table de passage de 22 correspondances. Cette réduction s'explique par des regroupements : par exemple, les trois codes d'édition de logiciels (58.29A, 58.29B, 58.29C) fusionnent dans le seul code 58.29Y.

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