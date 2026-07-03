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Code NAF/APE – Convention collective Bureaux d'études techniques (IDCC 1486)
Quels sont les codes NAF et APE rattachés à la convention des bureaux d'études techniques ?
Code APE 7112B, liste complète des codes NAF rattachés à l'IDCC 1486, passage à la nomenclature NAF 2025 et différence entre code NAF et code IDCC.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 80 000 entreprises
Champ d'application
Numérique, Ingénierie, Conseil, Événementiel, Traduction
À retenir
Le code APE 7112B (« ingénierie, études techniques ») identifie les entreprises d'ingénierie auprès de l'INSEE et figure parmi les codes rattachés à l' IDCC 1486 .
La convention couvre 27 codes NAF rév. 2 , répartis en cinq secteurs : numérique, ingénierie, conseil, événementiel et traduction.
Le code APE n'a qu'une valeur indicative : c'est l' activité réelle et principale qui détermine la convention applicable, pas le code.
La NAF 2025 (décret du 31 juillet 2025) remplace la NAF rév. 2 pour l'attribution des codes APE au 1er janvier 2027 ; le 71.12B devient 71.12Y.
L' avenant n° 48 du 28 mai 2025 adapte le champ de la convention aux nouveaux codes, sous réserve de son extension.
Le code APE 7112B identifie les entreprises d'ingénierie et d'études techniques auprès de l'INSEE. Il fait partie des codes NAF rattachés à la convention des bureaux d'études techniques (IDCC 1486). Cette page détaille la liste complète des codes concernés, leur correspondance avec la nouvelle nomenclature NAF 2025 et la distinction entre code NAF et IDCC.
Qu'est-ce qu'un code NAF ou code APE ?
Le code APE (activité principale exercée) est un identifiant de quatre chiffres et une lettre attribué par l'INSEE à chaque entreprise et établissement lors de l'inscription au répertoire SIRENE. Il repose sur la nomenclature d'activités française (NAF) et classe les entreprises selon leur activité économique principale.
Le code NAF et le code APE désignent la même référence : le code NAF renvoie à la nomenclature officielle, le code APE en est l'application à une entreprise donnée. Les deux termes sont utilisés de manière interchangeable.
L'activité principale retenue par l'INSEE correspond à celle qui génère le chiffre d'affaires le plus important. Ce code figure sur l'avis de situation au répertoire SIRENE, sur le Kbis et, généralement, sur les bulletins de paie.
💡 Bon à savoir : le code APE n'a qu'une valeur indicative, conformément à l'article 1.1 de la convention collective et à une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Il ne détermine pas à lui seul la convention applicable : c'est l'activité réelle et principale de l'entreprise qui fait foi.
Que recouvre le code APE 7112B ?
Le code APE 7112B correspond à l'activité « ingénierie, études techniques » dans la nomenclature NAF rév. 2. Il concerne les entreprises dont l'activité principale porte sur la conception technique, l'élaboration de projets d'ingénierie ou le conseil technique spécialisé.
Quelles activités relèvent du code APE 7112B ?
Le code APE 7112B regroupe les prestations techniques d'études et de conception. Il couvre notamment :
la conception technique de machines, de structures, de processus industriels ou de systèmes ;
l'élaboration et la supervision de projets en génie civil, hydraulique, électrique, chimique ou mécanique ;
les études géophysiques, géologiques et sismiques ;
les activités de cartographie et d'information spatiale ;
l'ingénierie environnementale et le conseil technique connexe ;
la supervision de chantiers et la gestion de projet liée à l'ingénierie.
Quel est le lien entre le code APE 7112B et la convention collective IDCC 1486 ?
La grande majorité des entreprises enregistrées sous le code APE 7112B relèvent de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (IDCC 1486). La convention Syntec s'applique dès lors que l'activité principale correspond à des prestations intellectuelles d'ingénierie, de numérique, de conseil ou d'événementiel.
Quand une autre convention collective peut-elle s'appliquer ?
Le code APE ne suffit pas à déterminer la convention collective applicable. Deux cas fréquents l'illustrent :
une entreprise d'ingénierie intégrée à un groupe de métallurgie peut relever de la convention collective de la métallurgie ;
un bureau d'études participant directement à l'exécution de travaux de construction peut être rattaché à la convention du bâtiment.
Le critère déterminant reste l'activité principale effectivement exercée, confirmée par le code IDCC mentionné sur les contrats de travail et les bulletins de paie.
👉 À noter : le code IDCC est attribué par le ministère du Travail. Contrairement au code NAF, qui a une valeur statistique et indicative, le code IDCC fait foi pour déterminer la convention collective applicable.
Quels sont tous les codes NAF rattachés à la convention des bureaux d'études techniques (IDCC 1486) ?
La convention des bureaux d'études techniques couvre 27 codes NAF rév. 2 (applicables jusqu'au 31 décembre 2026), répartis en cinq secteurs. Le tableau ci-dessous reprend la liste de l'article 1.1 de la convention.
|Code NAF
|Libellé
|Secteur
|58.12Z
|Édition de répertoires et de fichiers d’adresses
|Numérique
|58.21Z
|Édition de jeux électroniques
|Numérique
|58.29A
|Édition de logiciels système et de réseau
|Numérique
|58.29B
|Édition de logiciels outils de développement et de langages
|Numérique
|58.29C
|Édition de logiciels applicatifs
|Numérique
|62.01Z
|Programmation informatique
|Numérique
|62.02A
|Conseil en systèmes et logiciels informatiques
|Numérique
|62.02B
|Tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques
|Numérique
|62.03Z
|Gestion d’installations informatiques
|Numérique
|62.09Z
|Autres activités informatiques
|Numérique
|63.11Z
|Traitement de données, hébergement et activités connexes
|Numérique
|63.12Z
|Portails internet
|Numérique
|71.12B
|Ingénierie, études techniques
|Ingénierie
|71.20B
|Analyses, essais et inspections techniques
|Ingénierie
|74.90B
|Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
|Ingénierie
|70.21Z
|Conseil en relations publiques et communication
|Conseil
|70.22Z
|Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
|Conseil
|73.20Z
|Études de marché et sondages
|Conseil
|78.10Z
|Activités des agences de placement de main-d’œuvre
|Conseil
|78.30Z
|Autre mise à disposition de ressources humaines
|Conseil
|25.11Z
|Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
|Événementiel
|43.32C
|Agencement de lieux de vente
|Événementiel
|68.20B
|Location de terrains et autres biens immobiliers
|Événementiel
|68.32A
|Administration d’immeubles et autres biens immobiliers
|Événementiel
|82.30Z
|Organisation de foires, salons professionnels et congrès
|Événementiel
|90.04Z
|Gestion de salles de spectacles
|Événementiel
|74.30Z
|Traduction et interprétation
|Traduction et interprétation
Quelle est la nouvelle nomenclature NAF 2025 et comment affecte-t-elle les bureaux d'études techniques ?
La nomenclature d'activités française connaît une refonte avec la NAF 2025 , qui remplace la NAF rév. 2 en vigueur depuis 2008. Selon le décret n° 2025-736 du 31 juillet 2025, cette nouvelle nomenclature entre en vigueur le 1er janvier 2027 pour l'attribution des codes APE par l'INSEE.
Les partenaires sociaux de la branche ont anticipé cette transition avec l' avenant n° 48 du 28 mai 2025 , qui adapte le champ d'application professionnel de la convention aux codes NAF 2025. Son article 3 fixe la prise d'effet au premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2026 , à distinguer de l'entrée en vigueur générale de la NAF 2025 prévue par l'INSEE au 1er janvier 2027.
Cet avenant n'est pas encore étendu : un avis d'extension a été publié au Journal officiel le 25 septembre 2025, et l'arrêté d'extension reste attendu.
Quelle est la table de passage entre la NAF 2008 et la NAF 2025 ?
L'avenant n° 48 établit une table de passage de 22 correspondances entre les anciens codes NAF rév. 2 et les nouveaux codes NAF 2025. Par exemple, le code 71.12B (ingénierie, études techniques) devient 71.12Y (activités d'ingénierie et de conseil technique connexe).
|Code NAF rév. 2
|Code NAF 2025
|Libellé NAF 2025
|58.21Z
|58.21Y
|Édition de jeux vidéo
|58.29A
|58.29Y
|Édition d’autres logiciels
|58.29B
|58.29Y
|Édition d’autres logiciels
|58.29C
|58.29Y
|Édition d’autres logiciels
|62.01Z
|62.10Y
|Activités de programmation informatique
|62.02A
|62.20G
|Conseil en systèmes et logiciels informatiques
|62.02B
|62.20H
|Gestion d’installations informatiques et maintenance
|62.03Z
|62.20H
|Gestion d’installations informatiques et maintenance
|62.09Z
|62.90Y
|Autres activités de service informatique
|63.11Z
|63.10Y
|Infrastructure informatique, traitement de données, hébergement
|63.12Z
|63.91Y
|Activités de portail de recherche sur le web
|70.21Z
|73.30Y
|Activités de relations publiques et de communication
|70.22Z
|70.20Y
|Conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
|71.12B
|71.12Y
|Activités d’ingénierie et de conseil technique connexe
|71.20B
|71.20H
|Analyses, essais et inspections techniques
|73.20Z
|73.20Y
|Études de marché et sondages
|74.30Z
|74.30Y
|Activités de traduction et d’interprétation
|74.90B
|74.99Y
|Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
|78.10Z
|78.10Y
|Activités des agences de placement de main-d’œuvre
|78.30Z
|78.20H
|Autre mise à disposition de ressources humaines
|82.30Z
|82.30Y
|Organisation de salons professionnels et congrès
|68.20B
|68.20H
|Location et gestion d’autres biens immobiliers propres ou loués
Cinq anciens codes (58.12Z, 25.11Z, 43.32C, 68.32A et 90.04Z) ne figurent plus dans la liste mise à jour par l'avenant n° 48.
Comment vérifier le code NAF de son entreprise ?
La vérification du code NAF/APE s'effectue de plusieurs façons :
sur l' avis de situation au répertoire SIRENE , accessible en ligne sur le site de l'INSEE ;
sur l' extrait Kbis délivré par le greffe du tribunal de commerce ;
sur les bulletins de paie des salariés, où le code APE figure parmi les codes présents sur la fiche de paie (article R. 3243-1, 2° du Code du travail).
Comment demander une modification du code NAF ?
La modification dépend de la situation. Si le code APE ne correspond pas à l'activité réellement exercée :
erreur d'attribution : adresser un courrier au centre régional de l'INSEE avec un descriptif détaillé de l'activité ;
changement d'activité : effectuer une déclaration modificative auprès du guichet unique des formalités (formalites.entreprises.gouv.fr).
Le délai de traitement varie de deux à six semaines. Un changement de convention collective peut en découler si la nouvelle activité relève d'une autre branche.
⚠️ Attention : un changement de code APE ne modifie pas automatiquement la convention collective applicable. L'employeur doit analyser si la nouvelle activité relève toujours du même champ conventionnel et, le cas échéant, informer les salariés et les représentants du personnel.
Quelle différence entre code NAF et code IDCC ?
Le code NAF et le code IDCC remplissent des fonctions différentes. Le code NAF est un identifiant statistique attribué par l'INSEE, à valeur indicative. Le code IDCC est un numéro à quatre chiffres attribué par le ministère du Travail, qui fait foi pour déterminer les droits conventionnels.
En cas de discordance, c'est l'activité réelle de l'entreprise qui prévaut. Le code IDCC de la convention des bureaux d'études techniques est le 1486 .
Information à caractère informatif, sans conseil juridique.
Dernière vérification le 25/06/2026.
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FAQ - Codes NAF et APE de la convention des bureaux d'études (IDCC 1486)
Non, le code APE 7112B n'entraîne pas automatiquement l'application de la convention des bureaux d'études techniques. Le code APE n'a qu'une valeur indicative : il oriente, mais ne lie ni l'employeur ni le juge. L'application de l'IDCC 1486 dépend de l'activité réelle et principale de l'entreprise. Une société classée en 7112B mais dont l'activité dominante serait la construction pourrait ainsi relever d'une autre convention.
Le code 71.12B est remplacé par le code 71.12Y dans la nomenclature NAF 2025, intitulé « activités d'ingénierie et de conseil technique connexe ». Ce nouveau code s'applique aux attributions de l'INSEE à compter du 1er janvier 2027. Pour les bureaux d'études techniques, l'avenant n° 48 intègre déjà ce code dans le champ d'application adapté au plus tôt au 1er janvier 2026. La table de passage de l'avenant détaille l'ensemble des correspondances.
Pour savoir si une entreprise relève des bureaux d'études techniques , vérifiez d'abord le code IDCC mentionné sur les bulletins de paie et les contrats de travail : le code 1486 confirme l'application de la convention. Recoupez ensuite ce code avec l'activité réelle de l'entreprise, qui reste le critère décisif. En cas de doute sur la convention collective applicable, l'analyse de l'activité principale exercée tranche la question. Le code NAF ne sert que d'indice complémentaire.
Pas nécessairement. La convention applicable dépend de l'activité réellement exercée, pas du code APE déclaré. Un changement de code peut toutefois être le signe d'une évolution d'activité justifiant un changement de branche. Dans ce cas, l'employeur doit vérifier le champ d'application de la nouvelle convention et informer les représentants du personnel. La mention de la convention sur le bulletin de paie doit alors être mise à jour.
L'avenant n° 48 n'est pas encore étendu : un avis d'extension a été publié au Journal officiel le 25 septembre 2025. Son article 3 fixe la prise d'effet au plus tôt au 1er janvier 2026, sous réserve de la publication de l'arrêté d'extension. Tant que l'extension n'est pas parue, l'avenant ne s'impose qu'aux entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire. Les autres entreprises restent couvertes selon les codes NAF rév. 2 jusqu'à l'extension.
La convention des bureaux d'études techniques couvre 27 codes NAF rév. 2 , regroupés en cinq secteurs : numérique, ingénierie, conseil, événementiel et traduction-interprétation. L'avenant n° 48 les fait évoluer vers 19 codes NAF 2025, via une table de passage de 22 correspondances. Cette réduction s'explique par des regroupements : par exemple, les trois codes d'édition de logiciels (58.29A, 58.29B, 58.29C) fusionnent dans le seul code 58.29Y.