À retenir L' accident du travail (L. 411-1 CSS) et la maladie professionnelle (L. 461-1) ouvrent droit à des IJSS majorées, versées sans délai de carence .

En 2026, les IJSS AT/MP atteignent 240,49 €/jour les 28 premiers jours, puis 320,66 €/jour à compter du 29e jour.

La convention prévoit un maintien de salaire dont la durée dépend du statut et de l'ancienneté (jusqu'à 90 jours à 100 %), au-delà duquel la prévoyance prend le relais.

Le droit au maintien est acquis dès le premier jour de présence pour l'AT/MP, mais le barème conventionnel s'applique à partir d' 1 an d'ancienneté .

Le salarié en AT/MP est protégé contre le licenciement pendant la suspension du contrat (L. 1226-9), sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat.

L'accident du travail et la maladie professionnelle ouvrent des droits spécifiques pour les salariés de la convention collective Syntec (IDCC 1486). L'article 9.2 de la convention, modifié par l'avenant n° 2 du 27 octobre 2022, organise un maintien de salaire propre à la branche. Cette page détaille les démarches, les indemnités, la protection de l'emploi et les obligations de l'employeur.

Qu'est-ce qu'un accident du travail au sens de la loi ?

L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale définit l' accident du travail comme tout accident « survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ». Trois éléments doivent être réunis : un fait accidentel soudain, une lésion corporelle ou psychique, et un lien avec l'activité professionnelle.

Le salarié bénéficie d'une présomption d'imputabilité : tout accident survenu aux temps et lieu du travail est présumé d'origine professionnelle, sauf preuve contraire de l'employeur.

Quelle différence avec la maladie professionnelle ?

La maladie professionnelle (article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale) résulte d'une exposition prolongée à un risque professionnel. Elle est reconnue soit via les tableaux de maladies professionnelles annexés au Code de la sécurité sociale, soit par le CRRMP (Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles) pour les cas hors tableaux.

Dans le secteur des bureaux d'études techniques, les troubles musculo-squelettiques (TMS) liés au travail prolongé sur écran et les risques psychosociaux constituent les principaux risques identifiés.

Qu'en est-il de l'accident de trajet ?

L' accident de trajet (article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale) survient sur le parcours entre le domicile et le lieu de travail. Il ouvre droit aux soins à 100 % et aux IJSS AT/MP, mais ne bénéficie pas de la protection renforcée contre le licenciement prévue à l'article L. 1226-9 du Code du travail (réservée aux AT/MP stricto sensu).

💡 Bon à savoir : en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le droit au maintien de salaire par l'employeur est acquis dès le premier jour de présence dans l'entreprise, sans condition d'ancienneté pour l'ouverture du droit (article 9.2 de la convention, modifié par l'avenant n° 2 du 27 octobre 2022, étendu par arrêté du 5 avril 2023). Le barème conventionnel (montants et durées) s'applique toutefois à partir d'1 an d'ancienneté.

Quelles sont les démarches à accomplir ?

Obligations du salarié

Le salarié victime d'un accident du travail doit informer son employeur dans la journée de l'accident ou, au plus tard, dans les 24 heures suivantes (article L. 441-1 du Code de la sécurité sociale), sauf force majeure.

Obligations de l'employeur

L'employeur doit effectuer la déclaration d'accident du travail (DAT) auprès de la CPAM dans un délai de 48 heures (article R. 441-3 du Code de la sécurité sociale), au moyen du formulaire Cerfa dédié ou via net-entreprises.fr. Il doit également remettre au salarié la feuille d'accident du travail et établir l'attestation de salaire.

Pour les maladies professionnelles , c'est le salarié qui effectue la déclaration auprès de la CPAM, accompagnée d'un certificat médical initial.

Les indemnités journalières AT/MP sont calculées sur la base du salaire journalier de référence (salaire brut du mois précédant l'arrêt divisé par 30,42). Elles sont versées sans délai de carence dès le lendemain de l'accident.

Période Indemnisation Plafond 2026 Jour de l’accident Salaire intégral (à charge de l’employeur) - J1 à J28 60 % du salaire journalier de référence 240,49 €/jour À partir de J29 80 % du salaire journalier de référence 320,66 €/jour

👉 À noter : les IJSS AT/MP sont soumises à la CSG (6,2 %) et à la CRDS (0,5 %). Elles sont imposables à hauteur de 50 % de leur montant. Aucun délai de carence ne s'applique aux AT/MP, contrairement à la maladie non professionnelle (3 jours de carence).

Quel maintien de salaire prévoit la convention des bureaux d'études techniques en cas d'AT/MP ?

L'article 9.2 de la convention collective (modifié par l' avenant n° 2 du 27 octobre 2022 , étendu par arrêté du 5 avril 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2023) prévoit un régime de maintien de salaire spécifique.

Ouverture du droit au maintien

En cas d' accident du travail ou de maladie professionnelle , le droit au maintien de salaire est acquis dès le premier jour de présence dans l'entreprise. En cas de maladie non professionnelle ou d'accident de trajet, ce droit nécessite en revanche 1 an d'ancienneté .

Barème conventionnel (à partir d'1 an d'ancienneté)

Le barème ci-dessous fixe les montants et durées du maintien. Il s'applique aux salariés justifiant de plus d'1 an d'ancienneté. Pour un salarié en AT/MP ayant moins d'1 an d'ancienneté, le droit au maintien existe (art. 9.2), mais le barème conventionnel ne détaille pas de montant spécifique : le maintien légal (articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du Code du travail) s'applique alors comme plancher.

Statut Ancienneté Maintien à 100 % Maintien à 80 % Durée totale ETAM > 1 an et < 5 ans 30 jours 60 jours 90 jours ETAM ≥ 5 ans 60 jours 30 jours 90 jours Ingénieurs et cadres > 1 an 90 jours - 90 jours

L'employeur verse le salaire et déduit les IJSS. Le maintien ne peut en aucun cas conduire le salarié à percevoir un montant supérieur à sa rémunération nette habituelle, primes et gratifications non comprises.

Si l'ancienneté requise par un palier est atteinte en cours d'arrêt, le salarié bénéficie du nouveau barème pour les jours restants.

Le relais prévoyance au-delà de 90 jours

Au-delà de la période de maintien conventionnel (90 jours), le relais est assuré par le régime de prévoyance de la branche (accord du 27 mars 1997, modifié). Le salarié perçoit alors environ 80 % du salaire brut, sous déduction des IJSS, dans la limite du salaire net.

Quelle protection contre le licenciement pendant un AT/MP ?

L'article L. 1226-9 du Code du travail interdit le licenciement du salarié pendant un arrêt pour AT ou maladie professionnelle. Seules deux exceptions sont admises :

faute grave du salarié, non liée à l'AT/MP ;

impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

Tout licenciement prononcé en violation de cette règle est nul (article L. 1226-13 du Code du travail).

⚠️ Attention : l'accident de trajet ne bénéficie pas de cette protection renforcée. Le salarié en arrêt à la suite d'un accident de trajet relève du régime de la maladie non professionnelle pour la protection contre le licenciement.

Que se passe-t-il en cas d'inaptitude après un AT/MP ?

Si le médecin du travail déclare le salarié inapte , l'employeur doit engager une procédure de reclassement (article L. 1226-10 du Code du travail). Le salarié bénéficie alors :

d'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale ;

d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis ;

d'une indemnité temporaire d'inaptitude (ITI) versée par la CPAM.

Quel impact sur l'ancienneté et les congés payés ?

La période d'arrêt pour AT/MP est assimilée à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés (article L. 3141-5, 5° du Code du travail), dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an.

L'article 5.5 de la convention des bureaux d'études techniques confirme cette assimilation. L'article 3.7 de la convention prévoit que les périodes de maladie ou d'accident d'une durée inférieure à 6 mois ininterrompus sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 26/06/2026.