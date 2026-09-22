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Bulletins de paie : fini les surprises à la clôture

Sommaire

Résumé de bulletin : vérifiez les changements, avant de clôturer

Avant de valider vos bulletins, vous pouvez désormais demander à Payfit AI de générer un résumé des changements sur le bulletin que vous consultez. Il compare avec le mois de référence et met en avant les écarts à vérifier, en quelques secondes.


Payfit AI présente les éléments modifiés dans l'ordre, pour que vous puissiez concentrer votre attention sur ce qui compte vraiment avant la clôture.


Le résumé de bulletin est disponible depuis votre espace Payfit, sur la page de vérification des bulletins.

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