En el artículo de hoy veremos todo lo que necesitas saber sobre cómo declarar atrasos en nóminas. Desde el proceso de declaración complementaria hasta los plazos y casos especiales, ¡lo cubrimos todo !

Los atrasos salariales pueden surgir por diferentes motivos : desde actualizaciones en el salario base hasta modificaciones en el convenio colectivo. Lo importante es saber cómo hacer una declaración complementaria por atrasos de manera correcta para evitar problemas con Hacienda .

¿Has recibido atrasos en tu nómina y no sabes cómo declararlos ? ¡No pasa nada ! Es más común de lo que piensas, y estás en el lugar adecuado para resolverlo.

Entonces, ¿qué significan los atrasos en la nómina ? ¿Cómo declarar atrasos en nóminas ? ¿Cuánto tributan los atrasos ? ¿Qué IRPF llevan los atrasos de convenio ? ¿Qué nóminas están exentas de pagar IRPF ? ¿Cómo se cotizan los atrasos de convenio ? ¿Cuándo se pagan los atrasos de convenio 2025 ? ¿Cuál es la diferencia entre atrasos y anticipos ?

Por ello, es imprescindible distinguir el origen de los atrasos , ya que cada tipo puede tener un tratamiento fiscal diferente y afectar de distinta manera a tu declaración de la renta.

A diferencia de la paga prorrateada , que se distribuye a lo largo del año, los atrasos son pagos pendientes que se abonan de una sola vez. Pueden originarse por :

¿Qué son los atrasos en la nómina ? Para ponernos en contexto, hablamos de las cantidades que la empresa debe al trabajador por períodos anteriores. Pueden surgir por diversos motivos, y es importante entender cada tipo para así gestionarlos correctamente.

Es importante recordar que la declaración complementaria por atrasos debe presentarse en el plazo que va desde que recibes los atrasos hasta el final del siguiente periodo de declaraciones.

Si has recibido atrasos salariales, necesitarás saber cómo hacer una declaración complementaria por atrasos. El proceso es más sencillo de lo que parece, y aquí te explicamos paso a paso cómo hacerlo :

Guarda siempre una copia de toda la documentación relacionada con tus atrasos y la declaración complementaria.

¿Cuánto tributan los atrasos ?

Cuando hablamos del IRPF de atrasos de años anteriores, hay que tener en cuenta varios factores. La tributación de los atrasos salariales tiene algunas características que debes conocer, como con los nuevos impuestos en nóminas que se han implementado recientemente.

• Los atrasos IRPF se declaran en el ejercicio al que corresponden

• Se aplica el tipo de retención vigente cuando se abonan

• Pueden beneficiarse de reducciones especiales si corresponden a más de dos años

¿Qué IRPF llevan los atrasos de convenio ?

Los atrasos convenio, por su lado, tienen un tratamiento específico. A la hora de calcular las deducciones en nómina para estos casos, hay que tener en cuenta varios factores :

Periodo al que corresponden los atrasos Cantidad total a percibir Situación personal y familiar del trabajador

Los atrasos IRPF por convenio suelen incluir :

Actualización salarial retroactiva

Complementos específicos

Diferencias en pagas extras

¿Qué nóminas están exentas de pagar IRPF ?

Cuando hablamos de prescripción de atrasos IRPF, entramos en un terreno que genera muchas dudas tanto para trabajadores como empresas. Es fundamental entender que no todas las nóminas están sujetas a una misma tributación, y conocer las excepciones puede suponer un ahorro significativo. Al revisar la base de cotización en nómina , encontramos varios casos especiales que merecen atención.

Por un lado, las indemnizaciones por despido hasta el límite legal establecido están exentas de tributación. Esto significa que si recibes una indemnización que no supera los límites marcados por la ley, no tendrás que incluirla en tu declaración. Lo mismo ocurre con las prestaciones por incapacidad permanente absoluta y determinadas ayudas familiares.

Además, existen otros casos especiales como las prestaciones por maternidad o paternidad, que tienen un tratamiento fiscal específico. Aquí la clave está en identificar correctamente cada caso y su tratamiento fiscal correspondiente para evitar errores en la declaración.

¿Cómo se cotizan los atrasos de convenio ?

Una de las preguntas más comunes que nos hacemos es cómo calcular los atrasos de una nómina, especialmente cuando provienen de actualizaciones de convenio. La base de cotización de contingencias profesionales juega un papel fundamental en este proceso, y es esencial entender cómo funciona para realizar los cálculos correctamente.

Vamos a verlo con un ejemplo práctico detallado :

María trabaja en una empresa donde el convenio se ha actualizado con efectos retroactivos de seis meses. Su salario mensual se incrementa en 100€, pero el cálculo no es tan simple como multiplicar 100€ por 6 meses. Veamos por qué :

Primero, hay que calcular el total de atrasos base : 600€ (100€ x 6 meses) Después, debemos considerar cómo afecta este incremento a :

Las pagas extras proporcionales

Los complementos salariales que dependen del salario base

Las cotizaciones a la Seguridad Social

Además, este incremento afectará a sus bases de cotización futuras, ya que su nuevo salario base será más alto. Por eso es crucial realizar un cálculo detallado que tenga en cuenta todos estos factores.

Un aspecto importante a considerar es que estos atrasos pueden afectar también a otros conceptos como pluses de antigüedad, complementos variables o cotizaciones especiales.

¿Cuándo se pagan los atrasos de convenio 2025 ?

Los atrasos 2025 están marcando un año especialmente relevante en materia laboral. Con la actualización de varios convenios colectivos y el incremento del SMI, muchas empresas están gestionando pagos retroactivos.

Por ejemplo, si tu convenio se ha actualizado en febrero de 2025 con efectos desde enero :

Recibirás la diferencia del mes de enero junto con la nómina de febrero

El nuevo salario se aplicará ya en la nómina regular

Los atrasos aparecerán como un concepto separado

Es importante destacar que para 2025 se han establecido nuevos plazos y condiciones : Ahora las empresas tienen 30 días para abonar los atrasos desde la publicación del convenio y los incrementos salariales deben reflejarse en la siguiente nómina. Además, la documentación debe especificar claramente el periodo al que corresponden los atrasos

¿Cuál es la diferencia entre atrasos y anticipos ?

Aunque a primera vista podría parecer que atrasos y anticipos son conceptos similares por tratarse de pagos fuera de la nómina regular, en realidad tienen diferencias importantes. Mientras que los atrasos representan cantidades que la empresa debe al trabajador por períodos ya trabajados, los anticipos son adelantos sobre salarios futuros que aún no se han devengado.

Para entender mejor estas diferencias, vamos a analizar un ejemplo real de nómina con atrasos : Imaginemos el caso de Juan, un trabajador que recibe en enero una nómina que incluye atrasos por la actualización de su convenio colectivo. Su nómina refleja su salario base de 1.500€, más 300€ de atrasos correspondientes a la actualización retroactiva de enero y febrero. En este caso, esos 300€ son un derecho ya generado que Juan debería haber percibido en los meses anteriores, y por tanto, deberán declararse en el ejercicio fiscal correspondiente.

Esta situación es completamente diferente a la de un anticipo. Por ejemplo, si Juan solicitara un anticipo de 300€ en marzo, esta cantidad se descontaría de su nómina futura, típicamente la de abril. El anticipo no genera ninguna obligación de declaración complementaria, ya que simplemente representa un adelanto del salario que aún no ha ganado.

Así entonces, la correcta identificación del tipo de atraso y su origen es el primer paso para una gestión adecuada. Además, el cálculo preciso de las cantidades y la realización de la declaración en el periodo correspondiente son aspectos cruciales que no podemos descuidar. Todo esto debe ir acompañado de un sistema robusto de documentación que nos permita justificar y verificar cada paso del proceso.

En este contexto, contar con una herramienta como PayFit puede marcar la diferencia. Nuestro software automatiza todo el proceso de gestión de nóminas, incluyendo el cálculo y la declaración de atrasos, asegurando que todos los procedimientos se realicen de manera precisa y dentro de los plazos establecidos.