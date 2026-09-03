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Esta guía detallada te proporcionará una visión clara y exhaustiva sobre cómo planificar, gestionar y disfrutar de las vacaciones, además de cómo manejar las distintas ausencias justificadas dentro del marco legal español.