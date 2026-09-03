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Guía completa sobre vacaciones y ausencias
Cuestiones clave para los empresarios y equipos de RR. HH.
Guía creada por nuestros expertos en recursos humanos
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Preguntas frecuentes
sobre las vacaciones y ausencias
Los trabajadores en España tienen derecho a un mínimo de 30 días naturales de vacaciones al año.
Además de las vacaciones, la legislación española contempla diferentes tipos de ausencias justificadas, como las bajas por enfermedad o accidente, permisos por matrimonio, nacimiento de un hijo, fallecimiento de un familiar cercano, entre otros.
Nuestra guía de vacaciones y ausencias está diseñada para proporcionar a empleadores una comprensión clara y completa de cómo gestionar eficientemente estos períodos dentro del marco legal español.
Descarga la guía completa sobre la gestión de vacaciones y ausencias en PDF, elaborada por nuestros expertos, para descubrir todo lo que necesitas saber sobre estos derechos laborales esenciales.
Esta guía detallada te proporcionará una visión clara y exhaustiva sobre cómo planificar, gestionar y disfrutar de las vacaciones, además de cómo manejar las distintas ausencias justificadas dentro del marco legal español.