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Vacaciones y ausencias

Guía completa sobre vacaciones y ausencias

  • Cuestiones clave para los empresarios y equipos de RR. HH.

  • Guía creada por nuestros expertos en recursos humanos

  • Recurso gratuito para que ahorres tiempo

FormatoPDF
Fecha de edición05 de febrero de 2026
AutoraPayFit España

Preguntas frecuentes

sobre las vacaciones y ausencias

Los trabajadores en España tienen derecho a un mínimo de 30 días naturales de vacaciones al año.

Además de las vacaciones, la legislación española contempla diferentes tipos de ausencias justificadas, como las bajas por enfermedad o accidentepermisos por matrimonionacimiento de un hijofallecimiento de un familiar cercano, entre otros.

Nuestra guía de vacaciones y ausencias está diseñada para proporcionar a empleadores una comprensión clara y completa de cómo gestionar eficientemente estos períodos dentro del marco legal español.

Descarga la guía completa sobre la gestión de vacaciones y ausencias en PDF, elaborada por nuestros expertos, para descubrir todo lo que necesitas saber sobre estos derechos laborales esenciales.

 

Esta guía detallada te proporcionará una visión clara y exhaustiva sobre cómo planificar, gestionar y disfrutar de las vacaciones, además de cómo manejar las distintas ausencias justificadas dentro del marco legal español.