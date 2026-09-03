La jubilación anticipada es una opción atractiva para muchas personas trabajadoras que desean retirarse del mundo laboral antes de cumplir los 65 años de edad. Esta jubilación anticipada nos permite retirarnos hasta dos años antes de la edad de jubilación ordinaria. No obstante, aunque la decisión de acceder a la pensión de manera anticipada recae en el trabajador, es muy importante entender bien las implicaciones legales, económicas y personales que conlleva, así como las penalizaciones que puede traer consigo.

En este artículo, descubriremos todos los detalles de la jubilación anticipada en 2025, sus requisitos y cómo podemos calcularla. ¡Vamos a explorarlo!

¿Cuándo se puede pedir la jubilación anticipada voluntaria?

¿Cuándo se puede pedir la jubilación anticipada voluntaria?

Para poder solicitar la pensión de jubilación de manera anticipada es necesario cumplir con unos requisitos que van más allá de la edad mínima. Este derecho depende también de los años cotizados que se hayan acumulado, entre varios criterios:

Edad mínima : Se puede solicitar la jubilación anticipada voluntaria hasta dos años antes de la edad ordinaria de jubilación. En 2025, esta edad mínima dependerá de los años que se hayan cotizado: aquellas personas con menos de 38 años y 6 meses cotizados se jubilaran ordinariamente a los 66 años y 4 meses, por lo que podrían solicitar la jubilación anticipada a partir de los 64 años y 4 meses.

Flexibilidad según los años de cotización: A mayor sea el número de años cotizados, mayor será a su vez la flexibilidad para acceder a la jubilación anticipada, y menor será la penalización económica.

Diferencia entre jubilación voluntaria e involuntaria: Mientras que la decisión de jubilarse anticipadamente de manera voluntaria y causar baja voluntaria recae en las manos del trabajador, la involuntaria está vinculada a decisiones empresariales o casuísticas ajenas al trabajador.

¿Cómo queda la jubilación anticipada voluntaria en 2025?

Según las últimas noticias sobre la jubilación anticipada voluntaria, en 2025, los coeficientes reductores aplicables a la pensión dependerán de los años cotizados y del número de meses que se adelante la jubilación. A continuación, te dejamos una tabla de la jubilación anticipada voluntaria con sus coeficientes actualizados:

| Meses que se adelanta la jubilación | < 38 años y 6 meses | 38 años y 6 meses - 41 años y 6 meses | 41 años y 6 meses - 44 años y 6 meses | > 44 años y 6 meses |

|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|

| 2 años – 24 | 21 % | 19 % | 17 % | 13 % |

| 12 | 5.50 % | 5.25 % | 5 % | 4.75 % |

| 1 | 3.26 % | 3.11 % | 2.96 % | 2.81 % |

¿Cuántos años tienes que tener cotizados para jubilarse anticipadamente?



Los años de cotización necesarios que debe de tener un trabajador para acceder a la pensión de la jubilación anticipada no solamente determinan si se puede o no acceder a este derecho, sino también el nivel de penalización aplicable en cada caso.

Requisito mínimo : Es necesario que la persona trabajadora haya cotizado al menos 35 años , aunque llegar a los 38 años y 6 meses reduce significativamente las penalizaciones

Comparación por tramos: Aquellas personas que superen los 44 años y 6 meses cotizados disfrutan de reducciones y penalizaciones mucho menores comparados con aquellas personas que apenas cumplen el mínimo de 35 años

Así, todas aquellas personas que no cumplan con los requisitos mínimos, no podrán acceder a la jubilación voluntaria anticipada.

¿Qué requisitos deben concurrir para tener derecho a la jubilación anticipada?

Además de la edad y los años cotizados que hemos mencionado previamente, hay que tener en cuenta algunas condiciones adicionales para acceder a la pensión de jubilación anticipada:

Edad y cotización : Del mínimo de 35 años cotizados, al menos 2 de ellos deben haberse cumplido dentro de los 15 años previos a la solicitud de jubilación anticipada

Excepciones : Aquellos trabajadores que hayan sido despedidos, que hayan finalizado el contrato de manera forzosa o que hayan desarrollado trabajos especialmente penosos o en sectores de alta siniestralidad tienen derecho a acceder a unas condiciones más flexibles

Diferencias contractuales: Algunas situaciones laborales específicas (como los contratos temporales, parciales, o la extinción del contrato ), pueden modificar los requisitos aplicables

¿Qué requisitos debo cumplir para acceder a una jubilación anticipada?



Entonces, previamente a iniciar el trámite de solicitud de la jubilación anticipada, es imprescindible verificar que se cumplen los requisitos de edad y cotización previamente mencionados. Además, para poderla solicitar será necesario poder demostrar la vida laboral a través de certificados de cotización, formularios oficiales y documentos de identificación. Entonces, ya se podrá presentar la solicitud de jubilación ante la Seguridad Social. Si no se respetan los plazos de preaviso y trámite, podría ocurrir que el trabajador no reciba la pensión según su planificación.

¿Cuánto descuentan por la jubilación anticipada voluntaria?



Como hemos mencionado, la penalización económica del coeficiente reductor de la pensión de jubilación dependerá del número de meses que se adelante la jubilación, además de los años cotizados. Utilizando los coeficientes reductores que hemos visto anteriormente en la tabla, a continuación tenemos unos ejemplos prácticos:

Un trabajador que haya cotizado 41 años y que adelante su jubilación 24 meses tendrá una reducción del 17% en su pensión.

Un trabajador con más de 44 años cotizados y solamente 12 meses de adelanto, la penalización será del 4’75%.

Entonces, algunos consejos prácticos para mitigar el impacto de esta penalización son:

Planificar e informar con tiempo suficiente a la empresa de la decisión que estamos barajando

Evaluar si se pueden aumentar los años cotizados antes de solicitar la jubilación

Considerar ahorrar o invertir para complementar la pensión de jubilación

Estrategias efectivas para gestionar la jubilación anticipada voluntaria en tu empresa

Para los responsables de recursos humanos, implementar un programa de jubilación anticipada voluntaria en una empresa implica no solamente ofrecer esta opción a sus empleados, sino también planificarla adecuadamente para asegurar que tanto la empresa como los trabajadores salgan beneficiados. Implementar estos programas de jubilación requieren de planificación estratégica para equilibrar los intereses de la empresa y de sus empleados. A continuación, detallamos algunas estrategias clave ara gestionar este tipo de programas:

Planificación proactiva: Es necesario evaluar la estructura de la edad de los trabajadores, las proyecciones de costes y las áreas críticas para identificar el impacto de la reducción de personal. Se debería de definir una política clara que detalle los requisitos, los beneficios y sus posibles penalizaciones. Comunicación transparente: Se tiene que informar con claridad a los trabajadores sobre las opciones que presenta el programa de jubilación, así como sus implicaciones económicas y beneficios. También se tienen que facilitar herramientas, como simuladores financieros para ayudarles a tomar decisiones informadas. Apoyo personalizado: Personalizar asesoramiento financiero y emocional para guiar a los empleados en su transición hacia la jubilación es clave para ayudarles a gestionar este cambio de vida. Digitalización del proceso: Utilizar software de RRHH para automatizar ciertos trámites, gestionar indemnizaciones y emitir documentos agiliza el proceso y reduce los errores.

Monitoreo y mejora: Es interesante que se analicen los resultados del programa en términos de costes y satisfacción, para poder ir ajustando gradualmente el programa.

Entonces, gestionar la jubilación anticipada voluntaria de manera eficiente es clave para garantizar que tanto la empresa como los trabajadores se beneficien del proceso. Tener en cuenta factores como la planificación, la comunicación clara y el apoyo emocional y profesional no solo facilita la transición de los trabajadores, sino que también ayuda a la empresa a mantener su productividad y cohesión interna.

Si estás buscando una solución práctica y efectiva para simplificar los trámites relacionados con la jubilación anticipada, te invitamos a descubrir PayFit. Nuestro software especializado en recursos humanos agiliza procesos como el cálculo de finiquitos y la automatización de trámites de fin de contrato , ahorrando tiempo y reduciendo errores administrativos.

¡Solicita una demostración gratuita y comprueba cómo PayFit puede transformar la gestión laboral de tu empresa ! 💻