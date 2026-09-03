Todo lo que debes saber sobre el horario de trabajo en España

El horario de trabajo u horario laboral es uno de los puntos más importantes a la hora de gestionar nuestros trabajadores. Por ello, cuando se firma un contrato de trabajo, el empleado tiene redactado el número de horas a trabajar a la semana así como el horario de trabajo en el cual transcurrirá su jornada laboral. Por norma general, el horario se desarrolla durante un periodo de tiempo determinado y fijo.

Sin embargo, hay veces que a la hora de firmar un contrato se estipula que el horario de trabajo puede cambiar y ser modificado según las necesidades de la empresa. Lo que se conoce como horario de trabajo a turnos.

¿Qué es el horario de trabajo? ¿Cómo funciona el horario de trabajo? ¿Me pueden cambiar de horario de trabajo sin previo aviso? En el artículo de hoy, te contamos todo lo necesario sobre el horario de trabajo.

¿Qué es el horario de trabajo?

¿Qué es el horario de trabajo?

El término "horario de trabajo" en España se define como el periodo de tiempo en el cual transcurre la jornada laboral de nuestros empleados. Por lo tanto, este periodo de tiempo estará escrito en el contrato de trabajo y podrá ser fijo, a turnos rotativos o variable.

Hablamos de horario de trabajo fijo cuando siempre transcurre en la misma franja horaria. Un ejemplo de esto suele ser la jornada laboral de oficina, que suele transcurrir siempre entre las 09 de la mañana a la 18 de la tarde. Mientras que, tener un horario de trabajo a turnos hace referencia a cuando la jornada laboral transcurre en distintos grupos horarios sucesivos. Los 3 turnos de trabajo más comunes son:

Turno de mañana: Transcurre entre las 06:00 de la mañana hasta las 14:00 del medio día.

Turno de tarde: Transcurre entre las 14:00 del medioa día hasta las 22:00 de la noche.

Horario nocturno de trabajo: Transcurre entre las 22:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana.

Finalmente, un horario de trabajo variable transcurre en diferentes periodos estipulados por el empleador, pudiendo cambiar de horario y adaptándolo a las necesidades del momento. Uno de los sectores donde más se da este horario es el retail. El empleado puede acudir a trabajar siempre que la tienda esté abierta y las horas que el empleador haya acordado previamente.

📚 ¿Cuál es la diferencia entre horario de trabajo y jornada laboral? La jornada laboral hace referencia al número de horas que un trabajador realiza a lo largo de la semana o día, que dependerá de los tipos de jornada laboral que realice el empleado. Por otra parte, el horario de trabajo es el periodo de tiempo en el cual transcurre la jornada laboral del empleado.

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¿Cómo funciona el horario de trabajo?

El horario de trabajo será pactado entre empleado y empleador a la hora de firmar el contrato de trabajo. En este se estipulará el tiempo a trabajar así como el horario en el cual transcurrirá la jornada laboral. En cuanto a las horas extra, se estipulará en el contrato de trabajo la remuneración de estas así como también el número máximo de horas extra a realizar.

Por ello, el horario de trabajo no siempre es fijo, hay veces que puede ser flexible. Cada vez son más las empresas que, con el objetivo de aumentar la conciliación laboral y familiar de sus trabajadores, establecen una puerta de entrada al trabajo flexible. Por ejemplo, un trabajador que haga jornada completa puede empezar su jornada laboral entre las 8 de la mañana y las 10 de la mañana, pudiendo así terminar la jornada laboral una vez hayan transcurrido 8 horas.

⚠️ Recuerda qué... Desde el 12 de mayo de 2019 que entró en vigor la Ley de Control Horario, las empresas españolas están obligadas a fichar en el trabajo. Es decir, desde entonces tienen la obligación de registrar el control de horas de trabajo que sus empleados realizan en su día a día.

¿Puedes cambiar el horario de trabajo a tus trabajadores sin previo aviso?

Seguramente alguna vez tus trabajadores se han preguntado, ¿Pueden cambiar el horario de trabajo de un día para otro? Pues bien, la respuesta es no. Como hemos comentado anteriormente, el horario de trabajo es algo pactado entre empleado y empleador. Es decir, es algo que está escrito en un contrato y que no se puede modificar siempre que se quiera.

En términos generales, la capacidad de cambiar el horario de trabajo de un empleado depende en gran medida de lo que esté establecido en el contrato de trabajo firmado entre ambas partes. Encontramos variedad en los contratos, algunos con horarios fijos y otros con flexibilidad para ajustarlos según las necesidades del negocio.

Si el contrato especifica un horario de trabajo fijo, cualquier cambio requerirá el acuerdo mutuo entre el empleado y el empleador. Esto significa que ambas partes deben estar de acuerdo en modificar el horario establecido previamente. Por otro lado, si el contrato permite flexibilidad en el horario de trabajo, el empleador tiene la capacidad de adaptar dicho horario según las necesidades operativas de la empresa. Esto podría incluir cambios en función de la demanda del negocio o de otras circunstancias que requieran ajustes en los horarios laborales.

🧮 Ejemplo Si una tienda de ropa abre de 10:00 AM a 21:00 PM y el empleado ha firmado un contrato de 20 horas semanales las cuales pueden ser distribuidas tanto de mañana como de tarde sin un horario de trabajo fijo, el empleador puede distribuir las 20 horas semanales según las necesidades de la tienda.

En resumen, la empresa puede cambiar el horario de trabajo dependiendo de lo que esté estipulado en el contrato y siempre y cuando se respeten los términos y condiciones acordados entre ambas partes. En caso de querer cambiar el horario de trabajo se considerará una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, por lo que se tendría que hacer un escrito de modificación de horario de trabajo.

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