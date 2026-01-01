Calendario de RRHH y Nómina: tus fechas clave
Todas las fechas que no puedes pasar por alto
Gestiona con tranquilidad todas tus obligaciones en materia de RRHH y nómina con nuestro calendario anual. Consulta las fechas clave para declaraciones y liquidaciones, cotizaciones a la Seguridad Social, gestión de vacaciones y evaluaciones de desempeño.
Sincroniza el calendario con tu aplicación favorita
Calendario de RRHH y Nómina
Fechas importantes para la gestión de RRHH y nómina
marzo 2026
Plazos de nómina
Las fechas de nómina marcan el ritmo de tu mes: declaraciones, pagos a la Seguridad Social y regularizaciones anuales. Este calendario centraliza todos los plazos relacionados con la nómina para que puedas planificar con antelación y cumplir tus obligaciones sin estrés.
Eventos de RRHH
Entre evaluaciones de desempeño, formaciones obligatorias y vacaciones, tus semanas ya están completas. En lugar de intentar recordarlo todo, sincroniza estas fechas clave en tu agenda, recupera el control de tu planificación diaria y dedica tiempo a lo que realmente importa: tu equipo.
Fechas conjuntas
Algunas obligaciones, como el cambio de proveedor o el modelo 190, requiere información tanto de nómina como de RRHH. Por ello, planificar estas fechas con antelación te permite recopilar los datos necesarios y así, evitar errores de última hora
Consejos para aprovechar el calendario de nómina y RRHH
Bloquea tiempo para lo más importante, automatiza recordatorios y delega con claridad. Centraliza justificantes (impuestos, certificados, formaciones…) y controla tus tareas. De este modo, cada hito se gestiona sin complicaciones, incluso en periodos de mayor carga laboral.
Preguntas frecuentes sobre el calendario laboral
¿Qué es el calendario con fechas clave en materia de RRHH y nómina?
Este calendario reúne todas las fechas clave que las empresas deben tener en cuenta a lo largo del año para cumplir con sus obligaciones legales. Incluye declaraciones obligatorias, como la cotización a la Seguridad Social, así como declaraciones y plazos anuales, hitos fiscales importantes y eventos clave de RRHH, como evaluaciones o gestión de vacaciones.
💡 Consejo: Mantener el calendario actualizado permite anticiparse a las obligaciones y evitar posibles recargos por retrasos.
¿Por qué es importante contar con un calendario con plazos y fechas clave?
Seguir un calendario de plazos y fechas clave permite a las empresas cumplir con sus obligaciones legales y evitar posibles sanciones económicas. Además, protege los derechos de los empleados, incluyendo pensiones y prestaciones, y ayuda a optimizar la gestión del tiempo, anticipando los periodos de mayor carga administrativa. Por último, garantiza que la empresa esté preparada y cumpla con los requisitos ante inspecciones y auditorías.
¿Cómo organizar el seguimiento de los plazos y fechas clave?
¿Cómo organizar el seguimiento de los plazos y fechas clave?
Centraliza todas las obligaciones en un único calendario integrado en tu agenda, ya sea Outlook o en el calendario de Google, con recordatorios automáticos a D-7, D-3 y D-1. Asigna responsables claros para cada área (nómina, RRHH o contabilidad) y define procedimientos internos con los pasos a seguir para las gestiones que realizas de forma habitual.
Esto te permitirá identificar los periodos de mayor carga, organizar mejor al equipo y, siempre que sea posible, automatizar tareas con un software de nómina que te facilite el día a día.
No puedo añadir el calendario a mi agenda, ¿qué puedo hacer?
No puedo añadir el calendario a mi agenda, ¿qué puedo hacer?
Si no consigues añadir el calendario directamente desde el enlace de suscripción, es posible que tu aplicación de agenda o tu cuenta profesional tengan alguna restricción para calendarios externos. En ese caso, puedes incorporarlo de forma manual sin perder ninguna fecha clave.
Puedes descargar el calendario en formato .ics y añadirlo manualmente a tu aplicación de agenda. Descargar archivo .ics.
