Un contrato de becario o de prácticas es un acuerdo no laboral entre 3 partes: la empresa, el alumno y un centro de estudios reglado.

Hoy en día se conoce como becario a todas aquellas personas que tienen un contrato de prácticas.

Cabe remarcar que un becario no es un trabajador regular, es decir, no tiene ninguna relación laboral con la empresa en la que está realizando prácticas, ya que esta figura no tiene un contrato de trabajo, ni realiza un mínimo de horas durante su jornada, ni cuenta con un salario estipulado.