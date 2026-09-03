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Modelo de nómina de un becario
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Preguntas frecuentes
sobre el modelo de nómina de un becario
Un contrato de becario o de prácticas es un acuerdo no laboral entre 3 partes: la empresa, el alumno y un centro de estudios reglado.
Hoy en día se conoce como becario a todas aquellas personas que tienen un contrato de prácticas.
Cabe remarcar que un becario no es un trabajador regular, es decir, no tiene ninguna relación laboral con la empresa en la que está realizando prácticas, ya que esta figura no tiene un contrato de trabajo, ni realiza un mínimo de horas durante su jornada, ni cuenta con un salario estipulado.
El contrato de becario, o mejor dicho, convenio, es uno de los muchos contratos que existen en el mundo laboral.
La clasificación más común de los becarios es según el tipo de prácticas que estén realizando. Las más comunes son las prácticas curriculares o bien las extracurriculares.