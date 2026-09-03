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Bajas médicas actualizadas automáticamente desde la Seguridad Social
Olvídate de introducir manualmente las bajas médicas: PayFit sincroniza cada día los datos con la Seguridad Social y actualiza la plataforma al instante, garantizando visibilidad y control total.
Con PayFit, la gestión de bajas médicas es mucho más ágil. Cada día, comprobamos automáticamente las bajas laborales informadas en la Seguridad Social de todas las empresas clientes y las añadimos o corregimos en la plataforma de forma inmediata. Así, los administradores no tienen que preocuparse por introducir ni actualizar manualmente estos datos.
Esto garantiza que la información de PayFit está siempre alineada con la Seguridad Social, evitando regularizaciones y proporcionando una visibilidad completa sobre las ausencias de los empleados y el impacto en la nómina en tiempo real. Además, podrás consultar la fecha estimada de fin o revisión de cada baja y acceder a los cálculos de la prestación, todo desde un mismo lugar.
Ahorra tiempo, reduce errores y disfruta de una gestión de bajas médicas más sencilla y transparente con PayFit.
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Consulta quién registró qué y cuándo, genera informes mensuales en PDF.
Visualiza métricas clave, ausencias, eventos y novedades de tu equipo en un solo lugar, diseñado para ahorrar tiempo y simplificar tu gestión.
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