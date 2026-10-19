Payfit IT s'appuie sur les onboardings et les offboardings que vous enregistrez dans Payfit.

à l'arrivée : vous enregistrez l'arrivée du collaborateur, on commande l'ordinateur puis on le livre ; au quotidien : vous suivez votre parc depuis le registre de flotte. En cas de panne sur une machine achetée via Payfit IT, on gère le SAV (service après-vente) constructeur et on livre un ordinateur de prêt ; au départ : vous enregistrez le départ du collaborateur, on suit le retour de l'ordinateur et vous pouvez le verrouiller ou l'effacer à distance.

Vous suivez chaque étape depuis votre solution de gestion de parc informatique, intégrée à Payfit.