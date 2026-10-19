Gestion de parc informatique
Votre IT, enfin connectée à votre plateforme RH
Votre recrue arrive, son matériel aussi. Payfit réunit paie, RH et gestion de parc informatique : à chaque arrivée et chaque départ enregistrés, on s'occupe du matériel, service après-vente compris.
Rejoignez les 22 000 entreprises qui font confiance à Payfit
Vous gérez le matériel informatique au cas par cas ?
Matériel indisponible le premier jour
Vous aviez prévu l’arrivée de votre recrue depuis des semaines. Mais entre la commande et la livraison, un maillon a manqué. Et le premier jour en pâtit.
Peu de visibilité sur votre parc
Un ordinateur prêté, un autre jamais rendu, un troisième dans un tiroir. Quand on vous demande qui a quoi, la réponse n’est pas immédiate.
Trop de fournisseurs à relancer
Un fournisseur pour commander le matériel, un autre pour le réparer, plusieurs mails pour le récupérer. Chaque arrivée et chaque départ vous prennent du temps.
On s’occupe de votre matériel, vous gardez du temps pour vos équipes
Un seul endroit pour votre matériel et votre paie
Un catalogue à prix négociés, conseils à l'achat inclus
Un SAV constructeur géré pour vous (pour les machines achetées via Payfit IT)
Un inventaire, vos commandes et votre paie dans une seule plateforme
Un parc informatique visible et sécurisé
Un inventaire qui associe chaque appareil à son collaborateur
Une licence MDM (gestion à distance) pour des données protégées
Un départ enregistré dans Payfit, le retour de l'ordinateur organisé
Un collaborateur opérationnel dès son premier jour
Un catalogue qui vous guide vers le bon équipement pour chaque profil
Un suivi directement dans Payfit pour une visibilité complète
Une gestion de parc informatique reliée à vos arrivées et départs
Vous enregistrez une arrivée ou un départ dans Payfit. Nous prenons en charge le matériel : commande, configuration, service après-vente et retour.
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Arrivée : tout le matériel prêt le premier jour
Une recrue arrive ? Son onboarding démarre dans Payfit : on commande le matériel puis on le livre.
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Gestion de parc informatique : ce qui change
Voyez ce qui change quand on prend en charge commande, SAV et retour du matériel.
Sans Payfit IT
Commandes et relances auprès de plusieurs fournisseurs
Suivi du parc dans un tableau mis à jour manuellement
Matériel livré en retard ou mal configuré
Collaborateur bloqué en cas de panne
Ordinateurs peu protégés
Prix publics et ordinateurs grand public
Avec Payfit IT
Commande lancée dès l'arrivée enregistrée dans Payfit avec un suivi complet
Parc à jour, relié à vos arrivées et à vos départs automatiquement
Ordinateur prêt à l'arrivée
SAV constructeur et ordinateur de prêt en cas de panne
Ordinateurs verrouillables et données effaçables à distance
Prix négociés et configurations professionnelles, en achat ou en location
Il n’y a pas de mauvaises questions
Pourquoi connecter la gestion de parc informatique à votre cycle de vie RH ?
Pourquoi connecter la gestion de parc informatique à votre cycle de vie RH ?
Chaque arrivée et chaque départ commence par une information RH. Elle est déjà dans Payfit.
Nous la réutilisons pour :
• commander et configurer l'ordinateur d'un nouveau collaborateur ;
• suivre sa livraison ;
• suivre le retour de l'équipement au départ.
Un logiciel de gestion de parc informatique isolé ne connaît pas vos arrivées et vos départs. Avec Payfit IT, vous n'avez rien à saisir deux fois. Votre parc reste à jour au rythme de vos équipes, et vous gardez la visibilité sur chaque étape.
Comment fonctionne le module Payfit IT ?
Comment fonctionne le module Payfit IT ?
Payfit IT s'appuie sur les onboardings et les offboardings que vous enregistrez dans Payfit.
à l'arrivée : vous enregistrez l'arrivée du collaborateur, on commande l'ordinateur puis on le livre ;
au quotidien : vous suivez votre parc depuis le registre de flotte. En cas de panne sur une machine achetée via Payfit IT, on gère le SAV (service après-vente) constructeur et on livre un ordinateur de prêt ;
au départ : vous enregistrez le départ du collaborateur, on suit le retour de l'ordinateur et vous pouvez le verrouiller ou l'effacer à distance.
Vous suivez chaque étape depuis votre solution de gestion de parc informatique, intégrée à Payfit.
La gestion de parc informatique est-elle possible sans changer de SIRH ?
La gestion de parc informatique est-elle possible sans changer de SIRH ?
Non, Payfit IT ne peut pas être souscrit seul, c'est un module complémentaire de Payfit. Vous pouvez l'ajouter dès le plan Paie.
Un SIRH, ou système d'information RH, centralise les données de vos collaborateurs. Payfit IT s'appuie sur celles renseignées sur Payfit pour déclencher les commandes, la configuration et le suivi du matériel restitué.
Si vous utilisez déjà Payfit, vous n'avez rien à changer, vous ajoutez simplement le module à votre plan. Toutefois, Payfit IT n'existe pas comme outil de gestion de parc informatique autonome. Si vous n'utilisez pas encore Payfit, parlez à un de nos experts pour découvrir notre solution paie, RH et IT.
Comment Payfit IT sécurise-t-il le retour des équipements au départ ?
Comment Payfit IT sécurise-t-il le retour des équipements au départ ?
Le départ d'un collaborateur suit trois étapes :
vous enregistrez le départ dans Payfit ;
on suit le retour de l'ordinateur ;
vous le verrouillez ou l'effacez à distance depuis Payfit IT, grâce à la licence MDM.
La licence MDM (Mobile Device Management) est un logiciel de gestion à distance des appareils qui fonctionne sur Mac et Windows. Votre inventaire de parc informatique reste à jour afin de savoir quel ordinateur est revenu, et lequel ne l'est pas encore.
Quel coût pour confier la gestion de votre parc informatique à un prestataire ?
Quel coût pour confier la gestion de votre parc informatique à un prestataire ?
Le coût d’une solution de gestion de parc informatique dépend de votre équipement et de votre mode de financement :
le matériel : vous choisissez dans un catalogue d'ordinateurs professionnels, à prix négociés ;
le financement : achat ou location, selon votre besoin.
Un logiciel de gestion de parc informatique seul ne couvre souvent ni la commande ni la configuration du matériel. Avec Payfit IT, on s’en charge. Vous comparez donc le coût d'un partenaire complet, pas seulement d'un logiciel. Cette logique de comparaison se retrouve d'ailleurs sur d'autres postes RH, à l'image du tarif de l'externalisation de la paie.