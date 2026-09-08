Ir al contenido principal
Hasta el 30 de septiembre

Tu primer mes con Payfit, gratis.

Espacio Empleado para solicitar ausencias

Resumen

Tus equipos gestionan todas sus ausencias sin complicaciones

Gestionar los distintos tipos de ausencias puede resultar complejo. Por eso, en este nuevo espacio dedicado a los empleados, cada empleado encuentra toda la información importante de forma centralizada.

El apartado “Mis ausencias” reúne todas las vacaciones y ausencias, permitiendo búsquedas filtradas por fecha, estado o persona que ha aprobado la solicitud. Además, cada ausencia muestra todos los detalles: última actividad, comentarios y documentos adjuntos.

El apartado “Mi saldo” es una novedad pensada para fomentar la autonomía de los empleados y reducir la carga administrativa. Aquí se puede consultar el saldo detallado de vacaciones y ausencias, incluyendo los días consumidos, disponibles y los traspasados de un año a otro. 

Por último, el apartado “Calendario” ofrece visión sobre la disponibilidad del equipo y permite exportar los datos a calendarios de Google o Outlook, facilitando la organización colectiva.

Descubrir más novedades

Gestiona y controla el registro horario de tu empresa con Payfit

Consulta quién registró qué y cuándo, genera informes mensuales en PDF.

Leer el artículo

Gestiona tu equipo y las tareas de RRHH desde el dashboard de Payfit

Visualiza métricas clave, ausencias, eventos y novedades de tu equipo en un solo lugar, diseñado para ahorrar tiempo y simplificar tu gestión.

Leer el artículo

Reabre y edita tus nóminas fácilmente con Payfit

Reabrir y editar tus nóminas nunca fue tan fácil: corrige y actualiza cualquier nómina cerrada en Payfit de forma rápida y sencilla.

Leer el artículo