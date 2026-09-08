Tus equipos gestionan todas sus ausencias sin complicaciones

Gestionar los distintos tipos de ausencias puede resultar complejo. Por eso, en este nuevo espacio dedicado a los empleados, cada empleado encuentra toda la información importante de forma centralizada.

El apartado “Mis ausencias” reúne todas las vacaciones y ausencias, permitiendo búsquedas filtradas por fecha, estado o persona que ha aprobado la solicitud. Además, cada ausencia muestra todos los detalles: última actividad, comentarios y documentos adjuntos.

El apartado “Mi saldo” es una novedad pensada para fomentar la autonomía de los empleados y reducir la carga administrativa. Aquí se puede consultar el saldo detallado de vacaciones y ausencias, incluyendo los días consumidos, disponibles y los traspasados de un año a otro.

Por último, el apartado “Calendario” ofrece visión sobre la disponibilidad del equipo y permite exportar los datos a calendarios de Google o Outlook, facilitando la organización colectiva.