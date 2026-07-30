Bienvenue chez PayFit !

Première paie ? Votre 1er mois offert sans engagement
Démarrez en toute sérénité votre expérience sur PayFit
Notre promesse : une prise en main intuitive, un chatbot disponible 24h/24, des experts en paie réactifs ainsi que des contenus variés pour vous former.
Rapidité
Une fois votre contrat signé, vous accédez sans délai à votre espace. Votre première paie peut être réalisée en 4 heures.* (*Durée médiane observée sur les 6 derniers mois pour les clients sans historique de paie)
Simplicité
Nous automatisons au maximum votre reprise d’historique, pour une migration aussi fluide que possible.
Fiabilité
Pas d’erreurs liées aux saisies manuelles grâce à notre processus automatisé et à nos contrôles de paramétrage.
Accompagnement
Notre équipe d'experts répond à vos questions et vous guide à chaque étape de votre développement.
Prêt à nous rejoindre ?
Nos engagements pour vos premiers pas avec PayFit
Quelles sont les grandes étapes de votre passage sur PayFit ?
Vous avez un historique de paie ? Rassemblez les bulletins de paie de vos collaborateurs N et N-1, les DSN N et N-1, ainsi que l'export de salaires de référence N, N-1 et N-2
Depuis votre espace, partagez les documents requis puis complétez les autres informations de paie demandées.
Créez vos fiches collaborateurs et intégrez leurs informations de paie. Pour les clients avec DSN, les fiches se pré-remplissent automatiquement à partir de ces documents. Un vrai gain de temps !
Accédez à des tutos vidéos et contenus de formation variés pour prendre en main PayFit et vous former à la paie, à votre rythme.
Ajoutez les variables de paie de vos salariés et clôturer la paie pour générer vos premiers bulletins avec PayFit. Vos collaborateurs reçoivent ensuite automatiquement leurs bulletins sur leur espace.
Nos clients vous racontent comment ils ont vécu leur passage sur PayFit
Nous étions des néophytes au moment de souscrire à PayFit, et nous avons été accompagnés aussi bien sur la gestion quotidienne que sur la montée en compétence sur ces sujets clés de l’administratif.