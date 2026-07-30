Bienvenue chez PayFit !

Aller au contenu principal

Démarrez en toute sérénité votre expérience sur PayFit

Notre promesse : une prise en main intuitive, un chatbot disponible 24h/24, des experts en paie réactifs ainsi que des contenus variés pour vous former.

Rapidité

Rapidité

Une fois votre contrat signé, vous accédez sans délai à votre espace. Votre première paie peut être réalisée en 4 heures.* (*Durée médiane observée sur les 6 derniers mois pour les clients sans historique de paie)

Simplicité

Simplicité

Nous automatisons au maximum votre reprise d’historique, pour une migration aussi fluide que possible.

Fiabilité

Fiabilité

Pas d’erreurs liées aux saisies manuelles grâce à notre processus automatisé et à nos contrôles de paramétrage.

Accompagnement

Accompagnement

Notre équipe d'experts répond à vos questions et vous guide à chaque étape de votre développement.

Prêt à nous rejoindre ?

Nos engagements pour vos premiers pas avec PayFit

Quelles sont les grandes étapes de votre passage sur PayFit ?

Collectez les documents de paramétrage

Vous avez un historique de paie ? Rassemblez les bulletins de paie de vos collaborateurs N et N-1, les DSN N et N-1, ainsi que l'export de salaires de référence N, N-1 et N-2

Paramétrez votre compte

Depuis votre espace, partagez les documents requis puis complétez les autres informations de paie demandées.

Ajoutez vos collaborateurs

Créez vos fiches collaborateurs et intégrez leurs informations de paie. Pour les clients avec DSN, les fiches se pré-remplissent automatiquement à partir de ces documents. Un vrai gain de temps !

Formez-vous à la paie et à notre solution

Accédez à des tutos vidéos et contenus de formation variés pour prendre en main PayFit et vous former à la paie, à votre rythme.

Génération de votre première paie

Ajoutez les variables de paie de vos salariés et clôturer la paie pour générer vos premiers bulletins avec PayFit. Vos collaborateurs reçoivent ensuite automatiquement leurs bulletins sur leur espace.

Loading...

Nos clients vous racontent comment ils ont vécu leur passage sur PayFit

Loading...

Rejoignez plus de 22 000 petites et moyennes entreprises

Demander une démo