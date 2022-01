La rémunération du gérant de SCI est-elle obligatoire ?

Au sein d’une Société civile immobilière (SCI), il n’existe aucune obligation de rémunérer le gérant pour l’exercice de ses fonctions. Ce choix appartient ainsi à la collectivité des associés qui dispose d’une grande liberté d’organisation.

Dans ce cadre, vous disposez de trois options en matière de salaire :

Absence de salaire ;

Salaire dans le cadre du mandat social ;

Salaire dans le cadre d’un contrat de travail.

Dans les sociétés commerciales - SAS, SARL, etc - il est quasiment systématique de prévoir une rémunération pour le dirigeant.

A l'inverse, dans une société civile immobilière, l’absence de rémunération du gérant de la SCI est courante en raison de la nature de cette société consistant à gérer un patrimoine immobilier dont elle est propriétaire. Toutefois, un salaire reste parfaitement envisageable.

💡 Bon à savoir : En pratique, sachez qu'il est fréquent de mettre en place un système de rémunération pour le gérant d’une SCI familiale.

Le salaire résultant du mandat social permet de récompenser le travail réalisé dans le cadre de l’objet social, c’est-à-dire l’activité de la SCI, par le gérant en tant que dirigeant. Il s’agit principalement des fonctions de direction et de représentation.

Lorsque le gérant exerce également des fonctions techniques, distinctes de celles propres au mandat social et qu’il existe un lien de subordination entre lui et la SCI, il est également possible de conclure un contrat de travail et de lui verser un salaire supplémentaire. Si vous avez nommé l’associé majoritaire de la SCI en tant que gérant, il est impossible de caractériser ce lien. C’est pourquoi, le contrat de travail est exclu.

Attention : Si vous décidez de verser un salaire au gérant de la SCI il est alors indispensable d'émettre et de lui transmettre un bulletin de salaire.