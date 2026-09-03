Acompaña a tus empleados en cada etapa clave de su desarrollo profesional dentro de la empresa.

Gracias a la nueva funcionalidad de evaluación entre compañeros, ahora puedes obtener perspectivas diversas y complementarias sobre el desempeño individual. Este enfoque innovador ofrece una visión 360° de cada empleado, accesible desde nuestro módulo de evaluación del rendimiento.

"Evaluaciones de desempeño justas, completas e inclusivas, diseñadas para impulsar el desarrollo de tus equipos."

Con Feedback 360º, podrás acompañar y potenciar el crecimiento de tus empleados en cada momento clave de su trayectoria:

Onboarding: Facilita la integración de las nuevas incorporaciones recogiendo las impresiones de sus compañeros durante el periodo de prueba. Mide la adaptación a la cultura de la empresa y la integración en el equipo.

Desarrollo personal: Evalúa las habilidades blandas para identificar puntos fuertes y áreas de mejora. Completa la autoevaluación y el feedback de managers para orientar la formación y maximizar el potencial.

Impacto en proyectos: Analiza la contribución de cada persona en los proyectos clave y su impacto global en la organización. Feedback 360º permite reconocer los esfuerzos y optimizar el rendimiento.

Evaluación inversa a managers: Ofrece a los empleados la oportunidad de dar feedback constructivo a sus responsables. Esto fomenta el desarrollo profesional mutuo y mejora las relaciones dentro del equipo.

¿Quieres saber más? Solicita una demo personalizada y descubre cómo Feedback 360 puede transformar la evaluación y el desarrollo en tu empresa.